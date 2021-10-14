Пенсионеры становятся клиентами «Почта Банка»

Фото: Пресс-служба АО «Почта Банк»

Пенсионеры сегодня прогрессивно мыслят. Они хорошо разбираются в современных новшествах, начитаны и держат руку на пульсе времени. По данным Банка России, почти все они предпочитают получать пенсии на банковские карты. Так удобно расплачиваться.

И деньги будут в сохранности. Кроме того, это приносит пенсионерам немалую выгоду, что очевидно на примере льгот и привилегий, предоставляемых им «Почта Банком».

Какие выгоды?

Люди старшего поколения умеют считать деньги, поэтому их выбор банка чаще всего осознанный. Те, кто перевел свою пенсию в АО «Почта Банк», сделали это потому, что для пенсионеров там есть важные привилегии.

Во-первых, на минимальный остаток средств на пенсионном счете начисляется до 7,5 процента годовых.

Во-вторых, снимать деньги можно в банкомате любого банка страны: до10 тысяч рублей в месяц — без комиссии.

В-третьих, при оплате ЖКУ и других услуг в мобильном и интернет-банке, а также в банкоматах комиссия тоже не взимается. Для людей, живущих на пенсию, все перечисленное весьма существенно. Не зря эксперты рынка называют пенсионный продукт «Почта Банка» одним из лучших. Не менее важно и то, что за покупки, оплаченные пенсионером картой «Почта Банка» (в рамках подключенной программы лояльности «Мультибонус»), до конца года будет возвращаться часть потраченных средств:

— при оплате в продуктовых магазинах — 5 процентов;

— в аптеках — 3 процента;,

— на АЗС, а также за покупки железнодорожных билетов;

— при покупке одежды и обуви — 3 процента;

— за все покупки — 1 процент.

Кешбэк начисляется в бонусах, которые можно обменять на рубли (1 бонус равен 1 рублю) или потратить на покупку товаров в каталоге «Мультибонус». Те, кто уже участвует в этой программе, говорят, что в месяц им возвращается до 5 тысяч рублей.

Как оформить?

Оформить получение пенсии в «Почта Банке» можно всего за 15 минут.

Посетить офис «Почта Банка»

Его офисы есть в 15 тысячах почтовых отделений страны, поэтому найти ближайшее из них нетрудно, да и дойти до него будет удобно. Но лучше уточнить адрес на сайте pochtabank.ru.

С собой возьмите: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Сотрудник банка откроет вам сберегательный счет и поможет оформить заявление о доставке пенсии на него, а также передать это заявление в Пенсионный фонд РФ. Как только первая пенсия поступит на сберегательный счет, тариф будет автоматически переключен на тариф «Пенсионный». Кроме того, сотрудник банка бесплатно выдаст вам неименную карту «Мир», которой и будете пользоваться при оплате покупок, услуг, снятии и внесении денег на счет, переводах близким или получении переводов от них.

Вызвать сотрудника банка на дом

Другой вариант, который еще проще: вызвать сотрудника банка на дом. Он придет и сделает то же самое у вас дома, а не в офисе. Для этого нужно:

— на сайте pochtabank.ru войти в раздел «Онлайн-заявки»;

— заполнить заявку на перевод пенсии (понадобится оставить информацию о себе: фамилию, имя и отчество, контактный номер телефона и название населенного пункта);

— дождаться звонка сотрудника банка, чтобы подтвердить встречу. Когда сотрудник придет, опознать его можно по фирменному бейджу «Почта Банка».

Если вы уже являетесь клиентом «Почта Банка»

Оформить заявление на перевод пенсии можно в мобильном приложении или интернет-банке «Почта Банк Онлайн» в разделе «Моя пенсия».

Подробную консультацию вы можете получить по телефону +7 (800) 550-07-70 (звонок по России бесплатный) или на сайте pochtabank.ru

«Сберегательный счет» — текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца. В рамках тарифа «Пенсионный»: на сумму от 0,01 до 999,99 рубля (включительно) — 0 процентов годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 рубля (включительно) — 3,5 процента годовых; на сумму от 50 000 до 1 000 000 рублей (включительно) по сберегательному счету при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму до 10 000 рублей — 3,5 процента годовых; на сумму от 50 000 до 1 000 000 рублей (включительно) по сберегательному счету при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от 10 000 рублей — 5 процентов годовых; на сумму от 50 000 до 1 000 000 рублей (включительно) для клиентов, впервые открывших сберегательный счет с 01.08.2021 года, в течение первых 6 месяцев устанавливается повышенная ставка — 2,5 процента по всем тарифным планам; при сумме остатка от 1 000 000,01 рубля и выше: на часть суммы остатка до 1 000 000 рублей (включительно) — согласно вышеуказанным значениям для каждого тарифа для минимального остатка от 50 000 до 1 000 000 рублей (включительно) при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от/до 10 000 рублей; на часть суммы остатка от 1 000 000,01 рубля и выше — 3,5 процента годовых. Условием применения тарифа «Пенсионный» является поступление на счет пенсионных выплат. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 рублей в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ — 0 процентов; в банкоматах и ПВН других банков по тарифу «Пенсионный» в пределах 10 000 рублей в календарный месяц — 0 процентов, свыше 10 000 рублей — 1 процент от суммы (минимум — 100 рублей). Комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 рублей в календарный месяц — 7,9 процента от суммы (минимум — 100 рублей). ПВН — пункт выдачи наличных. Начисление бонусов осуществляется по программе лояльности «Мультибонус» (далее — программа) с 01.02.2020 года — бессрочно. Порядок начисления, использования бонусов, информация об организаторе — на pochtabank.ru. Начисление бонусов за покупки в продуктовых магазинах и гипермаркетах осуществляется в рамках акции «Бонусы за покупки в категории «Супермаркеты» для пенсионных клиентов» в рамках программы. Сроки проведения: с 01.06.2021 года по 31.12.2021 года. Организатор программы — АО «Почта Банк». Информация о полных условиях программы и акций — на multibonus.ru и pochtabank.ru. Лицензия ЦБ РФ № 650. АО «Почта Банк».

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