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Нет диетам: при каком весе и почему стоит бить тревогу

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нет диетам: при каком весе и почему стоит бить тревогу
Фото: Pixabay

Среди первых признаков чрезмерной худобы — нездоровый цвет кожи, потеря мышечного тонуса и сбой менструаций у женщин. О том, при каком весе и почему стоит бить тревогу, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Как распознать проблему

Прежде всего стоит обратить внимание на цвет кожи и ее состояние, посоветовал специалист. У людей с недостатком веса она приобретает землисто-сероватый оттенок и становится бледной.

— Любой цвет, отличающийся от приятного телесного, должен настораживать. Например, может быть желтушная кожа. Эти изменения иногда свидетельствуют об анемии, раковых опухолях, поражении печени, — пояснил Гинзбург.

Нельзя упускать из виду и потерю мышечного тонуса, отметил диетолог. По его словам, признаком худобы может стать сутулость.

— Здоровый человек должен быть стройным и подтянутым, его плечи обычно развернуты вверх. Такой тонус создается автоматически из-за собственной силы мышц. Если плечи опущены и появляется сутулость — наблюдается потеря мышечной массы или мышечного тонуса. Это происходит, когда в питании слишком мало белка или похудение происходит из-за голодания. Также причина может быть в наличии опухолей, потребляющих белок, — рассказал эксперт.

Для женщин характерным признаком излишней худобы является сбой менструального цикла. Диетолог пояснил: этот процесс «физиологичен», так как процент жира в женском теле должен соответствовать природной норме.

— Гормональный женский обмен крепко держится на жировой ткани. Это физиологично. Ведь в случае беременности надо обеспечивать рост плода за счет какого-то ресурса. Природа этот механизм регулирует: если жира мало, менструации выключаются, — объяснил Гинзбург.

Как рассчитать свою норму

Существует нижняя граница допустимого веса для здорового человека. Ее легко рассчитать самостоятельно, поделился диетолог Гинзбург с «ВМ». Для этого необходимо узнать так называемый индекс массы тела.

— Свой вес в килограммах нужно поделить на свой рост в метрах, предварительно возведенный в квадрат. Полученная величина должна превышать 19 килограммов на метр квадратный. Для женщин иногда допускается 18,5, а вот для мужчин нижняя граница составляет 21–22 килограмма на метр квадртаный. Снижение этого индекса говорит о нездоровом истощении, — сообщил диетолог.

Он добавил, что в погоне за меньшими цифрами на весах люди часто закрывают глаза на индекс массы тела. Важно вовремя остановиться и распознать анорексию в стертой форме. Зачастую подобные проблемы говорят о невротическом расстройстве, отметил врач.

Как избавиться от нездоровой худобы

По мнению диетолога Гинзбурга, пациенты часто приуменьшают проблемы, связанные с чрезмерной худобой. Однако не всегда удается решить вопрос самостоятельно. Врач порекомендовал как можно скорее обращаться за помощью к специалистам.

— Если человек пришел к этому состоянию, он должен показаться врачу широкой практики. Тот определит причины нездоровой худобы. Очень часто у недостатка веса имеется нездоровая природа. Это может быть связано с наличием опухолей, паразитарными заболеваниями, хроническими инфекциями, нарушением обмена веществ. Тогда человек нуждается в лечении, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Иногда люди приходят к нездоровой худобе добровольно. В таком случае пациенту поможет психотерапевт, а в тяжелых ситуациях — психиатр, заключил Гинзбург.

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