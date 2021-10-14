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А жених сказал «нет»: специалистов загсов учат правильно действовать в нестандартных ситуациях

Рената Лебедева

Общество
А жених сказал «нет»: специалистов загсов учат правильно действовать в нестандартных ситуациях
Специалист загса Елена Миронович проходит повышение квалификации с применением технологий виртуальной реальности / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Ровно 178 лет назад впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона, который до сих пор звучит для молодоженов в столичных загсах. А вот традиции проведения торжества меняются: сотрудников Управления ЗАГС Москвы начали переобучать с применением технологий виртуальной реальности (VR). В среду, 13 октября, «Вечерняя Москва» побывала на занятии.

Тренируются ведущие торжественных церемоний в VR-центре Университета правительства Москвы. Здесь они не только повышают квалификацию, но и учатся находить подход к каждой паре. Класс, в котором проходят занятия, — это небольшая комната, со столом, разделенным на несколько секций. В каждой — очки виртуальной реальности и пульт управления. На уроке в этот раз — три человека, включая корреспондента «МВ».

Обучение начинается с того, что специалист помогает работницам загса надеть очки, дает в руки пульт и объясняет, как им управлять. Видеоряд, который прокручивается в ходе занятия, моделирует нештатную ситуацию, которая может произойти во время бракосочетания. В общей сложности — 11 сложных случаев. С помощью пульта участники тренинга выбирают, как нужно поступить. Например, ведущим церемонии предлагают выбрать, как повести себя в ситуации, когда жених в шутку говорит «нет». Есть три варианта ответа, среди которых «невозмутимо продолжить церемонию», «переспросить его» или вовсе «прервать процесс бракосочетания».

Самый верный — переспросить жениха о его решении, ведь регистрация брака — желание добровольное. Также ведущий церемонии должен уметь разрешить ситуацию, когда на свадьбу врываются незваные гости, к примеру, бывший возлюбленный невесты. Такое, кстати, происходит чаще всего. В этом случае сотрудник должен попросить молодоженов разрешить ситуацию между собой, а уже потом продолжить обряд.

А жених сказал «нет»: специалистов загсов учат правильно действовать в нестандартных ситуацияхФото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Примерно через 15 минут мастерицы церемоний выходят из виртуальной реальности.

— Это был очень интересный опыт, — рассказывает специалист Дворца бракосочетания № 4 столицы Елена Миронович. — Все представленные ситуации очень часто встречались в моей практике, а от некоторых даже зависела жизнь людей. Ведь пожилому гостю может стать плохо, и тогда нужно действовать на опережение, при этом продолжая церемонию.

По словам начальника управления развития государственного управления Университета правительства Москвы Ольги Чернышевой, идея создания программы обучения пришла к ним после того, как загс Москвы полностью решил изменить представления граждан о ведущих торжественных церемоний.

— В представлении многих сотрудница загса — это женщина из прошлого века с высокоим начесом на голове, которая монотонным голосом говорит одни и те же стандартные фразы. С помощью нашей программы обучения мы хотим создать новый образ ведущей торжественной церемонии, наделив ее уникальными навыками, определенной психологией поведения, — отмечает Ольга.

На сегодняшний день программу освоили около 250 сотрудников Управления ЗАГС Москвы.

КСТАТИ

На курсах ведущих торжественных церемоний учат не просто повысить свою профессиональную компетенцию, но и создать новый образ — женщинам предлагают новый вариант прически, макияжа и даже цвета маникюра.

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