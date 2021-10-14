Свет мой, зеркальце, скажи: как оставаться молодым и бодрым долгие годы

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В День накопления жизненных сил «Вечерняя Москва» узнала, можно ли без эликсира молодости оставаться красивым и энергичным долгие годы. Научный руководитель клиник превентивной медицины Ольга Шуппо утверждает: можно! И начать надо с питания.

Список таких продуктов, которые имеют эффект сохранения молодости и красоты, а значит и энергии, очень широкий. В рацион обязательно должна быть включена зелень и зеленые овощи. Вообще с возрастом лучше переходить на щелочное питание. То есть в рационе должны преобладать овощи. Идеальный вариант — 700–900 граммов в день. Выбор должен быть в пользу разных овощей, важно ежедневное разнообразие по их составу и цвету на вашей тарелке.

Употреблять овощи нужно и в сыром, и в вареном, и в тушеном виде. Их идеально приправлять растительным маслом, содержащим Омега-3 жиры, которые являются эликсиром молодости. При этом уровень потребления Омега-6, которые содержатся в основном в животных жирах, с возрастом нужно снижать. А еще овощи — это лучший выбор в качестве гарнира для рыбы и мяса. И совсем идеальный вариант — брокколи или спаржа, зеленые листья салата. А вот фрукты — причина преждевременного старения и снижения активности организма. На завтрак в меню обязательно должны быть белки и жиры.

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Белок является строительным инструментом для иммунных клеток. На обед можно позволить себе углеводы и зерновые. А вот ужин должен быть ограничен мясом или рыбой с овощами. Такой рацион позволит сохранять нужный уровень энергии каждый день.

Проверьте свою генетику

Сейчас можно собрать анамнез своих родственников и сдать ДНК на анализ предрасположенностей к болезням. Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний — атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера, сокращают жизнь. Есть и множество генов, которые защищают организм от стрессов, и это, наоборот, продлевает жизнь. Но об этом лучше побеспокоиться заранее.

750 минут спорта

Именно столько времени в неделю нужно тратить на физическую нагрузку. Ученые выяснили, что если во взрослом возрасте тратить 750 минут на спорт, то риск умереть молодым уменьшается на 36 процентов.

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Дружно запевай!

Музыка благотворно влияет на работу мозга, на его активность и молодость. А хоровое пение справляется с этим еще лучше. Мелодичность музыкального произведения влияет на сердцебиение, а контроль над дыханием похож по эффекту на занятия йогой и дарит ощущение спокойствия. А оно тоже нужно для долгой жизни.

Поменьше солнца!

Если говорить о признаках старения — морщинах, пигментных пятнах, то солнце приближает фотостарение. Ультрафиолетовые лучи, попадая на незащищенные участки тела, разрушают коллаген. А ведь именно он отвечает за молодость кожи. Поэтому не забывайте о кремах с SPF и наносите их при каждом выходе на улицу. Даже зимой.

Мечтайте об «Оскаре»

Да, люди, которые замотивированы на успех, выглядят моложе, и это научный факт. По результатам изучения жизни лауреатов кинопремии «Оскар» слава и успех не просто поднимают самооценку — они могут быть и залогом долголетия. Именно чувство удовлетворения собой, своим окружением способно хорошенько продлить жизнь.

Без алкоголя

Не секрет, что алкоголь — вредная штука. Отказ от него поможет увеличить среднюю продолжительность жизни на 28 лет. Плюс люди, ведущие трезвый образ жизни, меньше подвержены появлению слабоумия и онкологических заболеваний.

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Учите языки

Уже не секрет, что именно мозг позволяет человеку дольше оставаться молодым. А изучение иностранных языков на четыре с половиной года «отдаляет» проявление деменции. Причем неважно, на каком уровне вы знаете другой язык. Необязательно владеть им в совершенстве. Базовых знаний вполне достаточно.

Критичность спасает

Звучит странно, но пессимисты остаются молодыми намного чаще. Все дело в том, что их критический взгляд на мир помогает распознать первые признаки болезни и вообще намного внимательнее относиться к своему здоровью.

Семейное положение

Одиночество может сильно повлиять на процессы старения — психосоматика чистой воды. Ученые, изучившие долгожителей амишей, выяснили, что у большинства из них большие семьи и по 3–4 ребенка. Все-таки забота близких лишней не бывает.

Окна нараспашку, и дышим

Мало кто понимает, что наше дыхание — это залог долголетия и сохранения ясности ума. Нам постоянно не хватает кислорода в закрытых помещениях, а в лес мы выходим гулять не так часто. Старайтесь делать 10–15 минут в день дыхательную гимнастику и хорошо проветривайте помещение несколько раз в день.

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Дисциплина и режим

Чтобы организм успевал накапливать силы и не изнашивался раньше времени, надо выработать четкий график, когда вы встаете, принимаете пищу, занимаетесь спортом, ложитесь спать. Это поможет сохранить гормональный баланс, укрепить иммунитет, и вы просто всегда будете чувствовать себя бодрым.

Уберите колбасу

С продуктами, которые нужно есть, мы разобрались. Но есть ли «вредный» список, который приблизит старение? Конечно, есть. Первым в списке стоит переработанное мясо, то есть колбаса и сосиски. На втором месте расположился маргарин из-за своих трансжиров. Ну и, конечно же, сахар. Он замыкает эту тройку. Всего четыре недели отказа от этого «белого вредителя», и ваша кожа вернет себе здоровый цвет.

Никаких киномарафонов

Долгий просмотр телевизора мешает вам оставаться молодым и красивым. К такому выводу пришли специалисты. И дело не только в недосыпе из-за любимого фильма. Длительный просмотр телевизора способствует раннему старению кожи, так как происходит огромная нагрузка на мозг и организм в целом.

Учиться и еще раз учиться

Продлить молодость помогает образование. Считается, что за каждый год, проведенный в колледже или университете, человек «прибавляет» к своему долголетию 11 месяцев. Поэтому наличие высшего, а то и нескольких образований поможет дольше оставаться молодым.

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Сонное царство

На молодость организма и кожи очень негативно влияет стресс. А сон — хороший способ избавиться от него, получив заряд энергии. Около семи-восьми часов сна помогает поддерживать хорошее состояние кожи и не страдать лишним весом. Ведь из-за невысыпания организм компенсирует недополученную бодрость с помощью еды. Отсюда лишние килограммы.

А еще за два часа до сна лучше перестать проверять соцсети, смотреть смешные ролики и переписываться с друзьями. Во время сна телефон лучше держать как можно дальше от себя. Ученые пришли к выводу, что, даже если смартфон лежит на беззвучном режиме рядом с вами, в мозгу сохраняется «сторожевой пункт», который не позволит организму погрузиться в глубокий сон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Половинская, диетолог:

— Если человек после 50 лет хочет выглядеть и чувствовать себя моложе, нужно очень внимательно следить за весом, который сильно старит организм. Я бы порекомендовала ни в коем случае не сидеть на строгих диетах: такие «марафоны» на выносливость только ухудшат здоровье. И не стоит налегать на тренажеры и походы в зал. Лучше заниматься гимнастикой и много гулять на свежем воздухе. Вместе со сбалансированным питанием никакого лишнего веса не будет.