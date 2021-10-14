Свет мой, зеркальце, скажи: как оставаться молодым и бодрым долгие годы
В День накопления жизненных сил «Вечерняя Москва» узнала, можно ли без эликсира молодости оставаться красивым и энергичным долгие годы. Научный руководитель клиник превентивной медицины Ольга Шуппо утверждает: можно! И начать надо с питания.
Список таких продуктов, которые имеют эффект сохранения молодости и красоты, а значит и энергии, очень широкий. В рацион обязательно должна быть включена зелень и зеленые овощи. Вообще с возрастом лучше переходить на щелочное питание. То есть в рационе должны преобладать овощи. Идеальный вариант — 700–900 граммов в день. Выбор должен быть в пользу разных овощей, важно ежедневное разнообразие по их составу и цвету на вашей тарелке.
Употреблять овощи нужно и в сыром, и в вареном, и в тушеном виде. Их идеально приправлять растительным маслом, содержащим Омега-3 жиры, которые являются эликсиром молодости. При этом уровень потребления Омега-6, которые содержатся в основном в животных жирах, с возрастом нужно снижать. А еще овощи — это лучший выбор в качестве гарнира для рыбы и мяса. И совсем идеальный вариант — брокколи или спаржа, зеленые листья салата. А вот фрукты — причина преждевременного старения и снижения активности организма. На завтрак в меню обязательно должны быть белки и жиры.
Белок является строительным инструментом для иммунных клеток. На обед можно позволить себе углеводы и зерновые. А вот ужин должен быть ограничен мясом или рыбой с овощами. Такой рацион позволит сохранять нужный уровень энергии каждый день.
Проверьте свою генетику
Сейчас можно собрать анамнез своих родственников и сдать ДНК на анализ предрасположенностей к болезням. Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний — атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера, сокращают жизнь. Есть и множество генов, которые защищают организм от стрессов, и это, наоборот, продлевает жизнь. Но об этом лучше побеспокоиться заранее.
750 минут спорта
Именно столько времени в неделю нужно тратить на физическую нагрузку. Ученые выяснили, что если во взрослом возрасте тратить 750 минут на спорт, то риск умереть молодым уменьшается на 36 процентов.
Дружно запевай!
Музыка благотворно влияет на работу мозга, на его активность и молодость. А хоровое пение справляется с этим еще лучше. Мелодичность музыкального произведения влияет на сердцебиение, а контроль над дыханием похож по эффекту на занятия йогой и дарит ощущение спокойствия. А оно тоже нужно для долгой жизни.
Поменьше солнца!
Если говорить о признаках старения — морщинах, пигментных пятнах, то солнце приближает фотостарение. Ультрафиолетовые лучи, попадая на незащищенные участки тела, разрушают коллаген. А ведь именно он отвечает за молодость кожи. Поэтому не забывайте о кремах с SPF и наносите их при каждом выходе на улицу. Даже зимой.
Мечтайте об «Оскаре»
Да, люди, которые замотивированы на успех, выглядят моложе, и это научный факт. По результатам изучения жизни лауреатов кинопремии «Оскар» слава и успех не просто поднимают самооценку — они могут быть и залогом долголетия. Именно чувство удовлетворения собой, своим окружением способно хорошенько продлить жизнь.
Без алкоголя
Не секрет, что алкоголь — вредная штука. Отказ от него поможет увеличить среднюю продолжительность жизни на 28 лет. Плюс люди, ведущие трезвый образ жизни, меньше подвержены появлению слабоумия и онкологических заболеваний.
Учите языки
Уже не секрет, что именно мозг позволяет человеку дольше оставаться молодым. А изучение иностранных языков на четыре с половиной года «отдаляет» проявление деменции. Причем неважно, на каком уровне вы знаете другой язык. Необязательно владеть им в совершенстве. Базовых знаний вполне достаточно.
Критичность спасает
Звучит странно, но пессимисты остаются молодыми намного чаще. Все дело в том, что их критический взгляд на мир помогает распознать первые признаки болезни и вообще намного внимательнее относиться к своему здоровью.
Семейное положение
Одиночество может сильно повлиять на процессы старения — психосоматика чистой воды. Ученые, изучившие долгожителей амишей, выяснили, что у большинства из них большие семьи и по 3–4 ребенка. Все-таки забота близких лишней не бывает.
Окна нараспашку, и дышим
Мало кто понимает, что наше дыхание — это залог долголетия и сохранения ясности ума. Нам постоянно не хватает кислорода в закрытых помещениях, а в лес мы выходим гулять не так часто. Старайтесь делать 10–15 минут в день дыхательную гимнастику и хорошо проветривайте помещение несколько раз в день.
Дисциплина и режим
Чтобы организм успевал накапливать силы и не изнашивался раньше времени, надо выработать четкий график, когда вы встаете, принимаете пищу, занимаетесь спортом, ложитесь спать. Это поможет сохранить гормональный баланс, укрепить иммунитет, и вы просто всегда будете чувствовать себя бодрым.
Уберите колбасу
С продуктами, которые нужно есть, мы разобрались. Но есть ли «вредный» список, который приблизит старение? Конечно, есть. Первым в списке стоит переработанное мясо, то есть колбаса и сосиски. На втором месте расположился маргарин из-за своих трансжиров. Ну и, конечно же, сахар. Он замыкает эту тройку. Всего четыре недели отказа от этого «белого вредителя», и ваша кожа вернет себе здоровый цвет.
Никаких киномарафонов
Долгий просмотр телевизора мешает вам оставаться молодым и красивым. К такому выводу пришли специалисты. И дело не только в недосыпе из-за любимого фильма. Длительный просмотр телевизора способствует раннему старению кожи, так как происходит огромная нагрузка на мозг и организм в целом.
Учиться и еще раз учиться
Продлить молодость помогает образование. Считается, что за каждый год, проведенный в колледже или университете, человек «прибавляет» к своему долголетию 11 месяцев. Поэтому наличие высшего, а то и нескольких образований поможет дольше оставаться молодым.
Сонное царство
На молодость организма и кожи очень негативно влияет стресс. А сон — хороший способ избавиться от него, получив заряд энергии. Около семи-восьми часов сна помогает поддерживать хорошее состояние кожи и не страдать лишним весом. Ведь из-за невысыпания организм компенсирует недополученную бодрость с помощью еды. Отсюда лишние килограммы.
А еще за два часа до сна лучше перестать проверять соцсети, смотреть смешные ролики и переписываться с друзьями. Во время сна телефон лучше держать как можно дальше от себя. Ученые пришли к выводу, что, даже если смартфон лежит на беззвучном режиме рядом с вами, в мозгу сохраняется «сторожевой пункт», который не позволит организму погрузиться в глубокий сон.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия Половинская, диетолог:
— Если человек после 50 лет хочет выглядеть и чувствовать себя моложе, нужно очень внимательно следить за весом, который сильно старит организм. Я бы порекомендовала ни в коем случае не сидеть на строгих диетах: такие «марафоны» на выносливость только ухудшат здоровье. И не стоит налегать на тренажеры и походы в зал. Лучше заниматься гимнастикой и много гулять на свежем воздухе. Вместе со сбалансированным питанием никакого лишнего веса не будет.