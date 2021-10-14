Эксклюзивно от Amway: цинк — незаменимый помощник в формировании крепкого иммунитета

Фото: пресс-служба Amway

Жизнь постоянно набирает скорость, и время становится нашим самым главным и ценным ресурсом. Поэтому так важно быть всегда здоровыми и полными сил. Мы часто слышим о значении иммунитета и всевозможных способах его укрепления. Поток противоречивой информации сбивает с толку: кто-то в растерянности скупает множество различных средств, кто-то сдается, рассчитывая на внутренние ресурсы организма. Но особенности современного образа жизни и негативные факторы окружающей среды не прекращают ослаблять наш иммунитет. Для того чтобы сделать заботу о здоровье простой и понятной, компания Amway представила новинку «AMWAY™ Цинк» — она станет отличной помощью вашему иммунитету.

Существует ряд факторов, которые способны негативно сказываться на состоянии иммунной системы: плохой климат, стресс, а также недостаток витаминов в рационе. Поэтому часто нашему организму нужна поддержка. Программа «Природа на защите иммунитета» от NUTRILITE™ включает в себя все необходимые для защиты иммунитета компоненты, поэтому нет необходимости самостоятельно подбирать витамины: NUTRILITE™ уже сделал это для вас.

Набор «Природа на защите иммунитета» состоит из четырех биологически активных добавок, изготовленных преимущественно из натуральных ингредиентов: комплексов «NUTRILITE™ Витамин С плюс», «NUTRILITE™ Витамин D», «NUTRILITE™ Эхинацея плюс» и нового продукта — «AMWAY™ Цинк».

Фото: пресс-служба Amway

В состав набора теперь добавлен цинк — он участвует в ключевых процессах работы иммунной системы. Он нужен для того, чтобы в крови в достаточном количестве присутствовали клетки, способные захватывать и уничтожать вирусы и бактерии.

Наше тело не способно запасать цинк, в отличие от кальция и магния, которые депонируются в костях, железа — вместе с белком ферритином, йода — в щитовидной железе. А для цинка «механизмов запасания» не существует. Поэтому так важно регулярно его принимать, а в периоды более интенсивной нагрузки на иммунную систему — применять его дополнительно в виде отдельной добавки.

Никогда еще продукт, содержащий цинк, не был настолько удобен. Одно саше с освежающим цитрусовым вкусом содержит 66,7 процента суточной нормы цинка для взрослого человека. А форма порошка способствует быстрому всасыванию. Вы можете быть уверены, что получаете достаточное количество этого важного микронутриента каждый день. Его не нужно растворять и запивать. Продукт готов к использованию. Гранулы со вкусом апельсина и лимона буквально таят на языке! Кроме того, компактные саше удобно носить с собой.

Фото: БАД

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