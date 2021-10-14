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Прошли по пути защитников

Никита Миронов

Общество
Прошли по пути защитников
В Подмосковье прошла ежегодная памятная акция «Марш кремлевских курсантов» / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В честь 80-летия Битвы за Москву в Подмосковье прошел Марш кремлевских курсантов, а в столице открылась тематическая выставка.

Помимо кремлевских курсантов (МВОКУ), в марше приняли участие будущие офицеры из Михайловской военной артиллерийской академии, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного университета Минобороны России, студенты московских вузов, члены военно-патриотического клуба «Рысь». Ребята в полном боевом обмундировании прошли 85 километров — от деревни Никольское, что под Одинцовом, до села Ярополец под Волоколамском.

В этих местах шли самые ожесточенные бои за столицу, в которых принимали участие и кремлевские курсанты. Во второй день марша к акции присоединились юнармейцы.

В этот же день на окраине деревни Шишково был заложен камень с памятным знаком «Поле боя кремлевских лейтенантов», после чего для участников марша состоялась историческая реконструкция боя кремлевских курсантов 16–17 ноября 1941 года.

Завершился марш возложением венков к Мемориалу «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в селе Ярополец и торжественным митингом.

А еще раньше в столице открылась выставка «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны», посвященная вкладу курсантов в победу. Она собрала уникальные архивные документы, фотоматериалы и записи курсантов и офицеров, сделанные в военные годы.

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