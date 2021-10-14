Победить помогла семья: узбекский танец для финалистки конкурса красоты поставила мама

Рушана Каримова в заветной короне / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице прошел II конкурс красоты и таланта «Мисс Федерация мигрантов России — 2021», в котором приняли участие более 150 девушек, приехавших в Россию из 12 стран.

В финал вышли 10 девушек из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России (Республика Саха).

— Конечно, хотелось победить и получить главный приз — сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, — рассказывает уроженка Узбекистана 25-летняя Рушана Каримова. — Я приехала в Москву шесть лет назад, работала няней, визажистом, сейчас развиваю бизнес. Мечтаю о высшем образовании, нацелена на карьеру, но считаю, что главное в жизни — семья! Вот и в конкурсе Рушане помогла победить семья.

— Мой папа — музыкант, мама — хореограф, — расскаывает королева красоты. — Мама и поставила мне по видеосвязи для творческого конкурса национальный узбекский танец.

Рушана Каримова во время исполнения узбекского танца / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Программист Гульнур Анныбердиева из Туркменистана корону не выиграла, но рада, что попала в финал: — Я в декрете, все время посвящаю ребенку. А на этом конкурсе я снова почувствовала себя красавицей!

ФАКТ

При подготовке к конкурсу победительница столкнулась с проблемой поиска национального костюма. Ее выручил московский ансамбль «Бахор». Увидев танец, представители ансамбля даже пригласили Рушану в свой коллектив.