Способ сохранить традиционные ценности

Участники круглого стола Федор Драгой (слева) и Игорь Круговых / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице прошел круглый стол, участники которого обсудили роль этнокультурных объединений, региональных землячеств и молодежных организаций в укреплении межнационального мира в Москве.

Советник Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Валерий Мищенко обратился к гостям круглого стола «Роль национально-культурных объединений, землячеств, молодежных общественных организаций и миграционного сообщества Москвы в этнокультурном развитии столицы» с приветствием от руководителя Департамента Виталия Сучкова. В нем отмечается, что принятие межкультурных различий и навыки межнационального общения являются сегодня важными факторами успешного и профессионального роста и становятся защитной мерой в противодействии экстремизму и терроризму.

— Национально-культурные и молодежные организации, а также землячества, на раскрытие потенциала которых направлена Стратегия национальной политики города Москвы до 2025 года, играют огромную роль в культурном развитии и укреплении межнациональной солидарности гражданского общества столицы, — добавил Валерий Мищенко.

Участники круглого стола также обсудили деятельность национально-культурных организаций и общественных движений, которая помогает противодействовать деструктивным процессам в обществе, в том числе среди молодежи. Так, было предложено проводить просветительские беседы с учениками 10–11-х классов. По итогам мероприятия его решено расширить до ежегодного форума.

КСТАТИ

В столице также прошла конференция «Культура общения. Этикет и протокол в религиозной и светской традиции», где эксперты говорили о поведении, общении с верующими, дресс-коде в храмах, которые сегодня работают и как просветительские центры.