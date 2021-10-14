Мигрант глазами москвича

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Образ мигранта в России сознательно криминализируют, чтобы породить в российском обществе неприязнь в отношении иностранцев. Такое мнение высказала недавно начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. А как москвичи воспринимают мигрантов? Отличается ли сложившийся образ от общероссийского? Об этом рассуждают эксперты.

Больше сочувствия и уважения

Ринат Мухамадиев, главный редактор федеральной газеты «Татарский мир»:

— Отношение к трудовым мигрантам в регионах, как мне кажется, пока более лояльное, чем в Москве. Ведь там их, во-первых, мало, а во-вторых, они не заняли целые ниши экономики — например, ЖКХ, розничную торговлю, общепит, доставку товаров и продуктов, такси и т. д. Третий момент — мигранты в регионах более разобщены, оторваны друг от друга. Их общественные организации — слабы. В Москве же приезжих и количественно больше, и плотность существенно выше, и уровень сплоченности. Поэтому и опасений у людей больше.Лично я убедился, что бояться мигрантов, по меньшеймере, странно. Я сам время от времени с этими ребятами общаюсь и их мотивацию понимаю. Кто-то приехал на заработки, чтобы скопить на постройку дома, кто-то — чтобы заработать на свадьбу, кто-то — чтобы помочь престарелым родителям. Эти парни, как правило, открытые люди, они легко идут на контакт и рассказывают о своей жизни.

А жизнь их, кстати, нельзя назвать простой. За тысячи километров от дома, вдали от своих семей. Зарплата — не самая высокая, а жилищные условия и режим труда такие, что ни один москвич не позавидует! Люди думающие, на мой взгляд, все чаще относятся к легальным трудовым мигрантам с сочувствием и уважением.

Все зависит от воспитания

Оксана Кучмаева, профессор кафедры народонаселения МГУ:

— Отношение к мигрантам зависит не столько от региона, сколько от воспитания и культуры отдельно взятого человека. Готов ли он нормально воспринимать человека, который отличается от него по внешности, языку и поведению? Тут примерно как с инвалидами. Одни воспринимают спокойно, другие отворачиваются, стараясь не замечать. Хотим мы этого или нет, но миграция была, есть и будет. И нам, как жителям многонационального большого города, нужно научиться двум вещам. Первая — сделать все, чтобы трудовые мигранты в нашем обществе адаптировались и становились его полноценной частью. Вторая — научиться воспринимать их спокойно. Не нужно наступать на грабли Великобритании, которая, выйдя в результате брексита из ЕС, резко ужесточила миграционную политику.

Мигрантов стало меньше, многие были довольны. А потом выяснилось, что какие-то виды работ некому выполнять! Не хотят это делать британцы за такие деньги. Так что миграция — объективная необходимость.

Нам есть чему поучиться

Алексей Рощин, социальный психолог:

— Вопросом отношения к мигрантам я занимался предметно. И в своей книге «Страна утраченной эмпатии» посвятил этому целую главу. Суть вот в чем. И в Москве, и в других регионах России мигрантов в целом боятся. Причем, что интересно, каждого конкретного дворника или сантехника — нет. Ему даже симпатизируют и в случае проблем готовы помочь! А вот мигрантов как общности боятся. Где-то в глубине сознания многие уверены, что это опасная масса. Есть мнение, что мигранты друг друга всячески поддерживают, пропихивают на лучшие места и скоро они вообще «все займут». Такое представление — следствие глубочайшего невроза, в котором мы как общество пребываем. Мы разобщены. В случае появления серьезных жизненных проблем нам стоит рассчитывать в лучшем случае на двух-трех родственников.

Да и то не факт. Мы тоже хотели бы, чтобы у нас была поддержка общины, но ни общины, ни поддержки нет. Поэтому мигрантов многие не любят, подозревая, что они, дескать, имеют то, чего не имеем мы! Разумеется, это глупость. Мысль, что работяга, вкалывающий по 12 часов в жару и мороз на стройке, является членом какой-то мощной организации, которая в случае чего его спасет и поддержит, не от большого ума. Это следствие невротического состояния. Нам нужно его лечить, налаживая и укрепляя социальные связи. Чему, кстати, у мигрантов стоит и поучиться.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Очевидно, что на рынке труда нужны новые люди

Марина Кудимова, зам главного редактора «Литературной газеты»:

— Я много езжу по России, общаюсь и заметила, что отношения между мигрантами и местным населением везде примерно одинаковые: осторожно-недоверчивые. Одни боятся этнической преступности, другие, например, что их обманут в зарплате. Лично я вижу как минимум две «миграционные» тенденции. Первая — это явление стало более легальным. У нас в Переделкине, где ведется большая стройка, у каждого рабочего есть и патенты, и разрешения на работу, а то и вид на жительство. Так что порядка становится больше. А вот за пределами Москвы, по моим ощущениям, все как было, так и остается. Вторая тенденция — мигранты варятся в собственном соку. Когда они не работают, то общаются со своими земляками: лично или по телефону. Мигранты похожи на моих младших внуков — всегда в смартфоне! И говорят в этот момент не на русском, а значит, не адаптируются в нашей среде. И государству эту проблему нужно как-то решать. Ведь очевидно, что и демографическая ситуация, и ситуация на рынке труда требуют, чтобы к нам приезжали новые люди. И они будут приезжать, и будут оставаться, потому что здесь жить лучше, чем в их странах. Вопрос в том, будут ли они россиянами: освоят ли наш язык, примут ли наши ценности и нормы поведения? Подобные примеры, к счастью, уже есть — я лично знаю людей, которые приехали, и у них все получилось. Они полностью адаптированы в российском обществе. Хорошо, если таких людей станет больше. Кстати, явление миграции до сих пор не осмыслено в литературе. Эдуард Багиров много лет назад написал книгу «Гастарбайтер», но она повествует лишь об индивидуальной судьбе. Впрочем, верно и то, что литература никогда не спешит. «Война и мир», например, была написана через десятки лет после произошедших событий. Так что миграция как явление ждет и своего Льва Толстого, и участия государства, которому стоит, наверное, сформировать и проводить четкую и последовательную политику в этой сфере.

Давайте разберемся, кто к кому и как относится

Юрий Московский, Председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы:

— В каждом регионе и даже каждом городе конкретного региона отношение к мигрантам может отличаться. Скажу больше: не одинаково отношение к представителям разных национальностей. Вот с этими ребятами у нас нормальные отношения, этих мы вообще не замечаем, потому что, например, украинцы и белорусы внешне не отличаются от русских, вот этих мы боимся, а этих просто не любим.

В общем, я уверен, вопрос отношения к мигрантам требует очень глубокого социологического анализа. И, кстати, правильно составленных вопросов. Потому что если спрашивать неправильно, то реального отношения мы так и не узнаем. А знать реальное положение крайне необходимо! Ну хотя бы для того, чтобы увидеть, если они есть, проблемы, и принять какие-то решения. Ведь межнациональные конфликты не возникают на пустом месте. Они случаются там, где давно присутствует неприятие, а то и открытая неприязнь, и достаточно любого, даже самого незначительного повода, чтобы она переросла в конфликт. Так что было бы здорово, чтобы государство провело социологические исследования и выяснило, кто к кому как относится. Миграция — это навсегда. Люди продолжат перемещаться в поисках лучшей доли, и вопрос их социализации в любом обществе останется одним из самых насущных.

РЕПЛИКА

Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений:

—Отношение к мигрантам во многом зависит от того, что люди читают и смотрят в СМИ. Поэтому важно рассказывать и о том, что хорошего мигранты делают для нашего общества.