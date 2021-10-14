Символы дружбы на столичных улицах: памятники Москвы рассказывают про населяющие ее народы

Москвич- ка Оксана Саушкина у памятника поэту Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Изучать историю и культуру разных национальностей в столице можно не только по учебникам или на экскурсиях. В столице много архитектурных объектов, знакомясь с которыми мы можем больше узнать о других народах и наших взаимоотношениях с ними.

Он же памятник

Одних только монументов, символизирующих культуру тех или иных народов, в столице не счесть. На Чистых прудах, например, есть памятник Абаю Кунанбаеву — известному казахскому поэту и философу, основоположнику казахской письменной литературы.

— Это был по-настоящему великий человек, сближавший культуры русского и казахского народов, — рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей Забродин. — Достаточно сказать, что он переводил на казахский Пушкина, Лермонтова и Крылова, продвигал идеи просвещенного ислама.

В парке Дружбы, что рядом с метро «Речной вокзал», уже много лет стоит памятник Манасу — герою киргизского эпоса.

— Манас в Киргизии — священная фигура: он не просто герой, как греческий Геракл, но еще и освободитель земли от захватчиков. Его фигура изображена на высшей государственной награде Киргизии — ордене «Манас», — рассказывает Сергей Забродин.

В районе Якиманка есть памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, который установлен в сквере его имени.

— Ислам Каримов не дал развязать в своей стране братоубийственную гражданскую войну. Он не позволил развиться в Узбекистане радикальным религиозным идеям, и уже одним только этим обезопасил южные границы России, — поясняет Забродин.

А на Кутузовском проспекте, в сквере перед домом 28, установлен памятник белорусскому поэту, писателю и драматургу Янке Купале. Его называют классиком белорусской литературы. Считается, что его стих «Мальчик и летчик» вдохновил на выбор пути Юрия Гагарина и других астронавтов и летчиков.

Вспомним историю

В столице много и архитектурных сооружений, напоминающих об истории взаимоотношений разных народов. Одно из них — мост Богдана Хмельницкого, связывающий берега Москвы-реки в районе Киевского вокзала. Формально никакого отношения к Украине он не имеет. Зато самое прямое — к нашей общей истории.

— Именно при гетмане Богдане Хмельницком Украина вошла в состав России, — напоминает политолог Дмитрий Журавлев. — Выбор у казаков тогда стоял суровый: либо поляки, либо крымский хан, либо турецкий султан, либо русский царь. По религии, культуре, менталитету мы были ближе всего.

Забродин считает, что мост Богдана Хмельницкого — объект символический.

— Он символизирует незыблемую связь наших народов, — считает эксперт. — И подобных объектов, напоминающих о б исторической общности живущих в России наций, должно быть как можно больше. Особенно — в многонациональной Москве.

О связи народов напоминает и метро.

— На « Белорусской» присутствует национальный орнамент, а на « Киевской» — люди в национальных украинских костюмах, — говорит историк-москвовед, главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов. — В задачу архитекторов входило отразить национальный характер, и это им удалось.

ФАКТ

Как рассказал Филипп Смирнов, иностранным архитекторам строить в Москве не очень-то разрешали. Это повелось со времен Петра I. К иностранцу, который что-то возводил, приставлялся российский архитектор, с которого в случае чего можно было спросить. Даже памятники на Введенском кладбище в Немецкой слободе творили наши зодчие, но используя национальные мотивы.