Лови птицу счастья

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В вузах идет осенний сезон этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России». А вы можете проверить эрудицию с помощью приложения проекта (скачайте на сайте этномосква.рф) и нашей рубрики. Сегодня мы с этнологом, доктором исторических наук, членом совета директоров центра «Этносфера» Анной Шевцовой разбираемся в народных ремеслах.

В деревнях Архангельской губернии до начала XX века была распространена традиция изготовления игрушечных птиц. Что служило материалом для этого промысла?

Архангельских птиц делали из древесной щепы — как для развлечения детей, так и для украшения дома. Называли «птицей счастья» или «поморским голубком». Их считали символом семейного благополучия, оберегами.

Птичек подвешивали над столом или печкой, и легкие игрушки словно летели от движения воздуха. Щепная птица стала побочным промыслом кораблестроения, для нее использовали корабельную сосну. Искусство ее изготовления было практически утрачено к середине XX века, но благодаря мастеру Мартыну Фатьянову промысел восстановлен.

Как называется русский народный промысел, центр которого расположен в Московской области, а сам он представляет собой вид росписи по керамике в сине-белой гамме?

Наверное, многие угадают, что это гжель (от глагола «жечь»), центр промысла находится в Раменском районе. Но не все знают, что до начала XIX века гжельскую керамику расписывали разноцветными красками. С изменением технологии производства остались только белая и синяя (кобальтовая), которые легко переносили высокие температуры.