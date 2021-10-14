Приехал учиться и остался учить

На счету профессора Махмашарифа Мирзоева уже 16 учебников / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Махмашариф Мирзоев, приехавший много лет назад в Москву из таджикской глубинки, смог не только стать успешным российским ученым, но и найти способ, как помочь преуспеть другим.

В Москву Махмашариф Мирзоев приехал в начале 1990-х и, поступив в аспирантуру при Московском педагогическом государственном университете имени Ленина (сейчас МПГУ), четыре года спустя защитил кандидатскую диссертацию.

Научное исследование было посвящено созданию компьютерной системы, позволяющей определить «пригодность» человека для профессии, где математика играет главную роль.

— Знание своих способностей помогает расходовать жизнь на то, в чем есть шанс преуспеть, — заключает ученый. — Каждый может выбрать для себя любимое дело и стать счастливым.

После окончания аспирантуры Махмашариф собирался вернуться домой, но этим планам помешала гражданская война в Таджикистане. Чтобы прожить в Москве, ученый преподавал математику и информатику в вузе и школе. Бывали дни, когда поесть удавалось только размоченные в кипятке сухари и когда тревога за родных уже сводила с ума.

— Пережить это время мне помогли обычные русские ребята, — вспоминает профессор Мирзоев. — Мы познакомились на лавочке возле библиотеки имени Ленина. Просто разговорились, потом вместе ходили на тренировки по волейболу, на выставки. Их поддержка помогла в самые трудные дни моей жизни. Дружим до сих пор.

От своей мечты найти формулу успеха для каждого человека он не отступился.

— Теперь своим объектом я выбрал не ученика, а учителя. И посвятил докторскую диссертацию проблеме формирования математической культуры учителя информатики, — говорит ученый. — Сейчас важна быстрая адаптация к новациям. Хороший учитель должен все время быть на шаг впереди учеников.

Теперь Махмашариф Сайфович — доктор педагогических наук, профессор, преподает математику и информатику в МПГУ. А разработку профессора сейчас углубляют и дополняют его ученики.