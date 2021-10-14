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Книжное путешествие: литературные новинки расскажут про особенности регионов

Олег Фочкин

Общество
Книжное путешествие: литературные новинки расскажут про особенности регионов
Художница из Воронежа Нелли Фролова со своей книгой «Архитек— турная прогулка по стилю модерн» / Фото: Алиса Ермакова

На недавнем всероссийском конкурсе краеведческой книги «Малая Родина» и Московской международной книжной ярмарке издатели со всей России представили книги о том крае, где они проживают, о тех народах, культуру которых представляют. О некоторых из этих книг мы и расскажем.

Юрий Ювенальев «Этническая религия, традиционные праздники и обряды суваро-булгар — предков чувашей»

Познакомившись с книгой, читатель убедится, что многовековая история, мифология, этническая религия, народные календарные праздники, обряды чувашского народа тесно связаны с верованиями и обычаями соседних народов, проживавших на сопредельных территориях Евразии.

Владимир Севриновский «Живой Дагестан»

Это рассказ об истории, культуре региона и о населяющих его людях. Читать ее можно, смело открыв на любой странице. Это попытка поймать дух Дагестана, чтобы читатель, хотя бы отчасти поняв республику, уже сам мог в дальнейшем открывать ее для себя. В ней рассказывается о правилах поведения и обычаях, о самобытных и колоритных местах Дагестана.

Этническая панорама Сибири

Издание посвящено этнографическим коллекциям одного из старейших музеев Сибири и России — Омского государственного историко-краеведческого музея. В книгу вошли рассказы о 25 национальностях, проживающих на территории Омской области и Сибири.

Нелли Фролова «Архитектурная прогулка по стилю модерн»

Автор рассказывает об архитектурных памятниках Воронежа и области, построенных в начале ХХ века. Издание содержит более 150 рисованных иллюстраций автора, а также карты с маршрутами. В итоге арт-путеводитель включил в себя около 30 объектов из Воронежа и 17 из области. Книга выполнена в стилистике скетчбука.

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