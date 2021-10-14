Подростковый дресс-код: влияет ли внешний вид школьников на их успеваемость

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Стремление выделиться среди сверстников, столь характерное для подростков во все времена, с одной стороны, шокирует взрослых, с другой — становится причиной жарких споров.

Дети часто ставят в тупик. Взрослым и вопросам и и неожиданными протестами по поводу и без. Пубертат в нашем обществе воспринимается как стихийное бедствие, прочно закрепив за собой определение «подростковый бунт».

Пандемия добавила отягчающих обстоятельств. После долгого дистанционного обучения, а потом еще трех месяцев летних каникул любого школьника вернуть к нормальному режиму сложно.

— Подростки за это время, конечно, почувствовали свободу, — говорит кандидат педагогических наук Елена Савкина. — Так что начало нынешнего учебного года непросто дается всем — детям, родителям и учителям.

Причиной громких скандалов, ознаменовавших возвращение школьников на очную форму обучения, стал внешний вид учащихся. Пирсинг, татуировки, цвет волос самых невообразимых оттенков и прочие «украшательства» шокировали администрации некоторых школ настолько, что эпатажных подростков начали отстранять от занятий. А по закону «Об образовании» делать этого нельзя. Во-первых, он исключает дискриминацию учеников за неформальный внешний вид. А во-вторых, хотя учебным заведениям и разрешается устанавливать дресс-код, касается это только одежды, да и то лишь в качестве рекомендаций.

— Многие считают, что дресс-код способствует социализации и приучает к дисциплине, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Отчасти это так — на урок, как и на работу, нужно одеваться соответствующе. Но школьную форму после занятий можно повесить в шкаф и натянуть любимые рваные джинсы.

А с татуировками, окрашенными волосами как быть? Вот некоторые педагоги и пошли по самому легкому пути: просто их запретить. На мой взгляд, именно при таком подходе и возникают поколенческие конфликты.

За дистанционный период подростки имели массу времени и возможности примерить на себя разные образы. И сейчас, по мнению эксперта, важно понять, почему ребенок не захотел с каким-то из них расстаться, чтобы выглядеть «не как все».

— Важно лишь то, насколько старшеклассники, эпатажно себя украсившие, готовы прилежно сидеть за партами на уроках, — считает педагог-методист Сергей Котов. — А ведь многие из них хорошо учатся. И то, что розовый цвет волос или серьга в ухе мешает получать знания или трудиться, никем до сих пор не доказано. А вот подростковые комплексы, связанные с внешностью, часто не дают сосредоточиться на учебе.

Дети меняются, взрослеют, ищут себя. Да — часто бросаясь из крайности в крайность. Примеряя на себя разнообразные стили жизни, форму одежды, они выбирают то, что, в конце концов, определит их идентичность, — утверждают эксперты. А в современном мире, который стремительно меняется, тяготея к максимальной свободе личности, удержаться от соблазна различных экспериментов почти невозможно.

— Не сегодня это началось, — говорит заслуженный учитель РФ Вадим Меньшов. — У меня три сына, мы с ними проходили и дреды, и стрижку налысо. Спокойно к этому нужно относиться. От дредов, кстати, ребята очень быстро отказались, поняв, что носить их неудобно.

А если подросткам что-то запрещать без обсуждений и разговоров, то они, скорее всего, будут делать то, что «нельзя», просто назло. Педагогам и родителям стоит обращать внимание на более серьезные вещи.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, две трети девушек в возрасте 14–17 лет сталкивались с негативным отношением окружения к их внешности, а каждая десятая девушка переживает из-за отсутствия похвалы и одобрения родителей. Подавляющее число мальчиков-подростков одним из самых главных своих переживаний называют опять-таки внешность и медленное физическое развитие.

Кстати, по данным исследования, проведенного социологической группой одного из российских интернет-порталов, большинство взрослых граждан нашей страны недовольны своим внешним видом: 70 процентов женщин и 63 процента мужчин стесняются своего облика. Недаром ведь говорят: все мы родом из детства…

— Жан-Жак Руссо называл переходный возраст «вторым рождением человека», — говорит психолог Илья Суровцев. — Это время ошибок и открытий, радости познания мира и первых разочарований. Любая критика в этот момент воспринимается как подтверждение нелюбви. Подростку необходима поддержка, а не сопротивление со стороны взрослых, которые, кстати, в своей молодости чудили не меньше. Вспомните странные, вызывающие образы хиппи, панковские ирокезы и прочие наряды различных молодежных субкультур. Они всегда были.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В крайность или комплексы увлечение неформальным, протестным поведением подростков загоняет, как правило, тогда, когда что-то не складывается в отношениях с окружающими. Если вашего ребенка интересует исключительно внешность, поинтересуйтесь: почему? Но есть немало ребят, которые совсем не следят за своей внешностью. Это тоже своеобразный протест. Стоит внимательнее относиться к тому, что творится в душе, а не к тому, во что одеты и в какой цвет решили окрасить свои волосы наши дети.

Яркой, вызывающей одеждой и прочими внешними эпатажными атрибутами взрослеющий ребенок подает сигнал. Часто о том, что не просто беспокоит, а ранит. «Показной выход за пределы нормы в поведении и нарядах в пубертатный период имеет цель привлечь к себе внимание», — утверждают аналитики Международной психологической ассоциации.

Причин, по которым бунтующее чадо вдруг решает кардинально подкорректировать свою внешность, на самом деле множество.

По оценке экспертов, в 10– 12 лет ребята хотят покрасить волосы в неестественно-кислотный цвет из-за желания быть похожим на кого-нибудь из своих кумиров. Причем это не обязательно какой-нибудь рэпер, а, например, вполне милый мультяшный персонаж.

— В этом случае стоит объяснить ребенку, что копировать кого-то не нужно, важно быть самим собой, — советует психолог Людмила Федотова. — Дети постарше испытывают нервы родителей на прочность, пытаясь определить границы дозволенного. Смена имиджа характерна для 15-летних подростков, пытающихся понять, кто из взрослого окружения на их стороне.

Что ж, дайте «бунтарю» понять, что вы его любите любым, даже с вот этим странным изумрудным гнездом на голове. Ну а если вдруг взбунтуется администрация школы, родителям стоит остаться на стороне ребенка. Для подростка нет ничего страшнее, чем непонимание близких. Попытайтесь найти компромисс, который не позволит испортить вам доверительные отношения с ребенком.

Снизить градус экстремальных экспериментов поможет родительское участие в них. По сути, здесь действует принцип: не можешь остановить процесс, возглавь его.

— Если девочка решила поменяться, выберите вместе с ней такой цвет, который не был бы вульгарным, — советует стилист Ольга Кириллова. — Для начала посоветуйте провести испытание краской, которая легко смывается. Ведь неудачный эксперимент может привести к еще большим комплексам. Что касается пирсинга и татуировок, то с 14 до 18 лет их можно делать только в присутствии родителя и с его письменного согласия, а до 14 лет — вообще запрещено. Важно объяснить подростку, пытающемуся вас уломать, почему с этим нужно повременить. Во-первых, человек растет до 21 года, татуировка может растянуться и через пару-тройку лет будет выглядеть не очень здорово.

Провести грань между контролем и уважением к личности подросшего чада сложно. Потакать капризам юного бунтаря эксперты не советуют. А вот разговаривать, обсуждая все «за» и «против», необходимо.

— На варианты, как выделиться, в том числе и внешне, влияют соцсети, различные сообщества и мировые тенденции в моде, — говорит директор московской школы-интерната № 2 Павел Суворов. — Одна из задач школы — объяснить ученикам, что такое социальные нормы. Эти знания необходимы для профессиональной адаптации, понимания принадлежности себя к общности. Поэтому определенный дресс-код в учебных заведениях, конечно, нужен.

Просто для того, чтобы дети понимали, что такое правила приличия. Пусть волосы будут розового цвета, но прическа при этом должна быть аккуратной. Дети — это огромная социальная сила, которая должна понимать, где граница между добром и злом, в чем их личный, персональный стиль, а в чем — безвкусица. Помочь им в этом разобраться должны учителя и родители.

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ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ

Психологи выявили закономерность между цветом, в который подросток решил покрасить волосы, и имеющимися у него душевными переживаниями. Красный цвет обычно выбирают дети, стремящиеся стать лидерами, и те, кто испытывает недостаток внимания взрослых. Розовый оттенок предпочитают добрые и легкомысленные барышни, которым очень нужен взрослый, авторитетный друг и советчик. Фиолетовые волосы сигнализируют о бунтарстве против всех и вся.

При этом подростки, выбирающие такой цвет, легко поддаются влиянию и, как правило, имеют низкую самооценку. Если же ваше чадо решило покрасить шевелюру в зеленый, то у него явно возникли проблемы с доверием. Такой эпатажный окрас свидетельствует, что подросток «замкнулся» в себе и остро нуждается в помощи. Впрочем, как утверждают авторы исследования, такая «лакмусовая бумажка» — лишь ориентир, на что стоит обратить внимание. Вполне вероятно, что ваш ребенок просто следует моде.

А У НИХ ТАК

В Англии школьная форма обязательна более чем в 90 процентах учебных заведений страны. Однако в начале нынешнего учебного года педагоги школы города Мидлсбро были вынуждены обратиться к родителям учеников, чтобы те перестали провожать и встречать своих детей из школы в неподобающем виде. «Просим всех родителей и опекунов одеваться соответствующим образом при высадке и сборе детей из учебного заведения. Появляться на школьном дворе в пижамах и халатах неприемлемо», — гласит запись на школьном сайте.