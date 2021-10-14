Как в Москве ремонтируют подъезды

Рабочий Турусбек Сапаров штукатурит стены одного из подъездов дома / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице продолжаются работы по ремонту многоквартирных домов, которые проводит Фонд капитального ремонта Москвы в рамках региональной программы. 14 октября начальник производственного технического управления ведомства Игорь Тимофеев проинспектировал ход работ.

Выбор пал на многоквартирный дом 14, корпус 1, расположенный на Ореховом бульваре. Как отметил Игорь Тимофеев, согласно региональной программе капремонта в 2021 году в этом доме были запланированы только работы по замене системы электроснабжения.

— Но в Фонд капитального ремонта поступил протокол общего собрания собственников, — рассказал Тимофеев. — Жители просили провести дополнительные работы, которые, согласно программе капитального ремонта, были запланированы на 2030–2032 годы. Однако Фонд капремонта пошел навстречу пожеланиям собственников квартир и перенес выполнение этих работ на этот год.

Так, в апреле в доме стартовал целый комплекс ремонтных работ и помимо планового обновления системы электроснабжения была проведена замена всех инженерных систем, установлены новые магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

В рамках капитального ремонта большой объем работ выполнили и на крыше здания.

— Здесь было полностью демонтировано старое покрытие, — отметил Тимофеев. — Проведен ремонт плит, сделана стяжка. Крышу покрыли новым современным полимерным материалом, который устойчив к влаге и ультрафиолетовым лучам.

И если ремонт крыши многоэтажного дома уже полностью завершен, то в подъездах — кстати, в доме их четырнадцать — работы еще в самом разгаре. Строительные бригады выравнивают и делают облицовку стен, устанавливают специальные короба для коммуникационных систем, укладывают напольное покрытие. Также в подъездах будут отремонтированы лестницы и появятся новые перила.

Уже преобразилась сама входная группа — в подъездах установлены новые прочные двери с армированным стеклом.

По словам жительницы Анны Киселевой, дом преобразился и они с соседями довольны.

— Раньше это был один из непримечательных домов, — сказала она. — А посмотрите, какой он стал. Новый фасад выкрашен желтой краской, она прекрасно гармонирует с оттенками осенней палитры. Выходя из метро, первое, на что обращаешь внимание — это наш дом. Я живу в нем уже больше 30 лет и не помню его таким красивым.

КСТАТИ

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подготовил специальную интерактивную карту по колористическим решениям, которая была создана в рамках столичной программы капитального ремонта. Эта интерактивная карта дает возможность жителям столицы не только детально ознакомиться с цветовой палитрой своего района, она также содержит другую информацию. Например, можно узнать характеристики материалов, которые были использованы в отделке фасадов, балконов, входных групп столичных многоэтажных домов, ознакомиться с электронным паспортом дома, узнать год его постройки и многое другое. Интерактивная карта города по каждому многоквартирному жилому дому регулярно обновляется и дополняется сотрудниками фонда.