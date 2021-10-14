Сергей Собянин: Энергетика позволяет делать нашу жизнь более комфортной

Мэр Москвы Сергей Собянин во время пленарной сессии «Развитие инфраструктуры для роста экономики и уровня жизни граждан» в рамках II международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» в ЦВЗ «Манеж» в Москве / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

В четверг, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Глава города выступил на сессии «Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества».

Он отметил, что энергетическая проблема является одной из ключевых в развитии в целом цивилизации и, конечно, крупных городов.

— В общественном представлении города всегда были сгустками проблем экологических, энергетических. Считалось, что именно крупные города наносят максимальный урон экологии, в том числе и тепловому балансу цивилизации, — сказал он.

Но история последнего десятилетия многих городов говорит совершенно об обратном. По словам Сергея Собянина, крупные мегаполисы, наоборот, наносят наименьший вред окружающей среде в расчете на душу населения.

— Это происходит за счет концентрации энергоресурсов, сокращения энергетических сетей, благодаря чему эффективность энергии очень высока, — сказал мэр.

При этом важно учесть, что энергетика Москвы сильно отличается от других крупных городов мира, сопоставимых по масштабам. Связано это прежде всего со сложностями климатических условий, поскольку отопительный сезон длится с сентября по май.

— Например, мощности теплоснабжения в Москве в половину больше, чем во всей Польше, — добавил глава города.

Энергетика столицы — это не только комфорт, от нее зависит жизнь людей. В качестве примера Сергей Собянин привел зимние температуры от минус 10 до минус 30 градусов, которые ежегодно наблюдаются в городе.

— Выжить без надежной энергетики в этих условиях просто нереально, — подчеркнул мэр.

Кроме того, энергетика важна и в развитии города, поскольку ежегодно в Москве вводится около 10 миллионов квадратных метров недвижимости — здания необходимо обеспечивать теплом, электричеством.

Несмотря на то что Москва и так многого достигла, правительство города постоянно работает над повышением экологичности и эффективности энергетики.

— В Москве с 1990 года население увеличилось на треть. При этом тепловые выбросы уменьшились на четверть. За последние только 10 лет выбросы опасных веществ в атмосферу уменьшились в два раза, — сказал Сергей Собянин.

Улучшилась и освещенность столицы за последние годы. Этот показатель, по словам Сергея Собянина, увеличился в 1,5 раза.

— Сегодня Москву из космоса видно — один из самых освещенных городов мира. При этом дополнительные затраты энергетики были ноль. То есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, сколько и 10 лет тому назад, — рассказал он.

Еще одно важное достижение — практически полное отсутствие прорывов и отключений теплоснабжения на большое количество часов. Сегодня такие случаи — большая редкость, такое, сказал мэр, случается раз в пять лет. А способствует этому проведенная масштабная модернизации структуры энергоснабжения города.

В целом же все положительные результаты, которых добилась Москва за последние годы, это труд огромных коллективов.

— В энергетике Москвы работают около 120 тысяч человек. Это люди, которые круглые сутки обеспечивают надежность нашей жизни, развитие города. Пользуясь случаем, хотел сказать огромные слова благодарности за их труд, который способствует процветанию города, — отметил он.

В своем выступлении Сергей Собянин также рассказал о перспективах развития энергетической отрасли, а также о повышении уровня экологии. Так, по его словам, в ближайшие шесть-семь лет на дорогах Москвы не останется дизельных автобусов, их полностью заменят на экологический транспорт.

— Это будет первый крупный город в мире, который полностью перейдет на электротранспорт, — отметил мэр.

При этом уже сегодня в столице самый большой в Европе парк электробусов, а к концу 2021 года их количество достигнет тысячи. Москва не заявляет об этом громко, но продолжает делать эту важную работу. Также уделяется большое внимание развитию рельсового электротранспорта — строится метро, запущены МЦК и МЦД.

Кроме того, для развития энергетики продолжится привлечение инвестиций. Сергей Собянин сообщил, что за последние десять лет в энергетику Москвы было вложено 1,7 триллиона рублей при сохранении тарифов в сопоставимых ценах.

— Для нас это колоссальная цифра. Не буду раскрывать механизмы, но они точно не в ущерб населению, — добавил он.