Авторский взгляд спасет газеты: руководители ведущих столичных СМИ обсудили перспективы развития отрасли

Журналист, историк, член Московского краеведческого общества Борис Арсеньев дал автограф будущей журналистке Варваре Лазовацкой. Девочка учится в медиаклассе одной из столичных школ / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 14 октября, на площадке «Вечерней Москвы» стартовал XIX Московский фестиваль прессы. В трехдневную программу войдут лекции, круглые столы, мастер-классы и встречи с журналистами.

Фестиваль начался с жарких дебатов. За одним столом собрались настоящие мастера слова, журналисты с багажом практического опыта и собственными взглядами на будущее отрасли. На повестке дня — важный вопрос: умрут ли печатные газеты и другие традиционные СМИ?

— Больше 20 лет назад, когда я только пришла работать в газету, мне говорили, что это СМИ умирает и делать тут нечего, — рассказала заместитель главного редактора газеты «Аргументы и факты» Индира Кодзасова. — Однако, как видите, мы уже два десятка лет «умираем» и делаем это красиво. Я не перестаю рассказывать эту историю, чтобы люди понимали: не нужно делать поспешных выводов.

Конечно, за последние два года именно печатные СМИ ощутили на себе серьезный удар пандемии коронавируса. Но сейчас они уверенно чувствуют себя на одном поле с интернет-изданиями за счет своего уникального подхода к материалам.

— Во всех печатных изданиях столицы до сих пор работают маститые журналисты. Ты можешь начать читать материал и сразу сказать, кто его написал. У них есть своя интонация, свой стиль. Они, подкрепляя позицию мнениями экспертов, доносят до читателя глубокий смысл. У них есть четкая позиция. В то же время на любом сайте мы видим только электронную «щебенку». Там нет авторской позиции, — рассказал главный редактор газеты «ВМ» Александр Куприянов.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Он добавил, что газета, как и книга, со временем станет предметом пользования интеллектуальной элиты, но окончательно никогда не исчезнет. Чтение будет занятием для тех, кто готов посвятить этому свое время.

Изменится в будущем и телевидение.

— Сейчас все процессы сильно ускорились. Мы задумываемся над тем, чтобы делать телепрограммы короче. Знаете, почему видео не должно быть длиннее 10 минут? Потому что у зрителя тогда рука устает держать смартфон, и он выключит его, — пояснил главный редактор Объединенной редакции московских СМИ «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

Что касается радио, то самыми активными его слушателями остаются представители старшего поколения и водители. Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов считает, что в будущем эта картина сильно изменится. И повлияет на это внедрение беспилотных автомобилей.

— Если у человека будут свободны руки и глаза, то он по дороге будет не радио слушать, а смотреть видео у себя в телефоне. И тогда мы потеряем колоссальную часть аудитории. Но это не означает смерть радио. СМИ, которые вбирают в себя новые технологии, будут развиваться, — пояснил Мамонтов.

Кроме конференции, в первый день фестиваля прошла презентация спецвыпуска издания «Московский журнал. История государства Российского», выпускаемого в редакции «ВМ» для столичных школ в рамках проекта «Пресса в образовании». Его посвятили метро.

— Столичная подземка отражает в себе судьбу всей страны, многих поколений людей. Нельзя представить себе Москву без метро, как нельзя представить Париж без Эйфелевой башни, — рассказал историк и журналист Борис Арсеньев.

Фестиваль продлится до 16 октября. Следить за мероприятиями можно на официальном сайте «ВМ» vm.ru.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Союз журналистов Москвы — самая крупная творческая организация в России. В ней состоят более 15 000 человек. Они работают на телевидении, радио, в газетах, журналах и преподают в столичных вузах. В Москве на сегодняшний день издают почти 400 разных печатных изданий: газет и журналов. Жителям города доступны для просмотра 20 бесплатных телеканалов. Кроме того, можно послушать свыше 50 радиостанций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Гусев, председатель журналистов Москвы:

— Мы работаем в такое время, когда новые электронные площадки стараются диктовать свои правила. В обиходе слово «журналист» часто меняют на «производитель контента». Нельзя этого допустить. Общество не сможет обойтись без журналистов и традиционных средств массовой информации. Журналист всегда несет ответственность за сведения, которые он предоставляет людям, в отличие от различных «производителей контента». Далеко не каждый блогер может назвать себя журналистом. Но отмечу, что и достойные профессионалы среди них есть.