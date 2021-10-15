«Освоил графику и йогу»: Вячеслав Бутусов — о новых увлечениях, воспитании подростка и соцсетях

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

15 октября лидер группы «Наутилус Помпилиус» и новой группы «Орден Славы» Вячеслав Бутусов отмечает свой юбилей — 60-летие. Накануне дня рождения музыкант рассказал «Вечерней Москве» о природе таланта, секретах долголетия и семейных ценностях.

— Вячеслав, как вы собираетесь встречать свой юбилей? Есть ли у вас семейные традиции, связанные с празднованием дня рождения?

— Обычно мы собираемся тесным семейным кругом, это и есть наша основная традиция. Еще готовлю подарок для слушателей. В Crocus City Hall 6 ноября пройдет концерт, посвященный моему юбилею. Вместе с командой «Ордена Славы» мы представим новую программу «Аллилуия» и, конечно, исполним песни из репертуара «Наутилуса».

— Все хиты, которые есть в вашем творчестве, вы сейчас исполняете в новых аранжировках, как-то по-другому к ним подходите.

— Они всегда менялись. Даже в бытность «Наутилуса» менялись составы, музыканты — автоматически менялась аранжировка. Так что я к этому привык, для меня это нормально.

— В творчестве группы «Орден Славы» ярко видно влияние литературы. А кто ваш любимый писатель и почему?

— Писатель для меня — это Александр Сергеевич Пушкин, поскольку, когда я читаю его, я не замечаю моментов, как человек вымучивал текст. У меня такое ощущение, что ему напрямую приходило, и он просто это все записывал. То есть у него все легко написано, и в этом основной дар — легкость, красота и доступность. Это и есть критерий гениальности. Когда мы читаем философский или научный труд, мы видим, как этот мучительный умственный процесс происходит.

Мы становимся его соучастниками, и у нас тоже начинает болеть голова, как у автора. Но это тоже необходимая литература и необходимое чтение. Поэтому я очень люблю Достоевского, обожаю Салтыкова-Щедрина. И к некоторым писателям изменил свое отношение. К тому, что мне трудно давалось: например, к Толстому, Гоголю, Тургеневу, я изменил отношение. Начал вникать, чувствовать красоту языка и другими глазами увидел эти произведения.

Певец Вячеслав Бутусов во время выступления на церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского «Зеркало» в городе Юрьевец / Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

— Летом в столице была выставка ваших графических работ. Вы рисуете в качестве хобби или возвращаетесь к этому в определенные периоды своей жизни по работе?

— Знаете, это повод, чтобы опять втянуться, поскольку это дело затягивающее. Иногда это связано с появлением каких-то новых приспособлений. Например, планшета, на котором можно рисовать. Он облегчает положение человека, который все время путешествует. А в какой-то период я заменил рисование фотографией. Но все равно так или иначе я периодически возвращаюсь к мысли, что нужно переходить к аутентичному методу. То есть ставить мольберт и рисовать красками. В основном я, конечно, рисую графику.

— В одном из старых интервью я прочитал, что у вас была идея поучаствовать или создать собственный мультфильм. У вас остались эти амбиции или это в прошлом?

— Я эту идею до сих пор вынашиваю и какое-то время даже общался с мультипликаторами. Был такой замечательный проект под управлением Татарского, царствие ему небесное. Он собрал много молодых мультипликаторов и создал грандиозный проект «Гора самоцветов», по которому, помоему, уже второй десяток выпусков производят. Он уникален тем, что разные режиссеры-мультипликаторы делают короткие мультфильмы на темы сказок, причем не затертых. Я посмотрел все вообще из этого проекта и считаю, что за последние 10–15 лет это самый грандиозный мультипликационный проект в мире и по качеству, и по тому, какой материал там собран. Потому что о некоторых сказках я даже не подозревал, не знал о существовании таких замечательных историй. Там каждый мультик действительно как самоцвет. И вот мы с ними общались на эту тему, я вникал в процесс, как это все происходит.

Конечно, понятно, что это очень долгая история, на это нужно потратить несколько лет, но я все равно надеюсь, что у нас что-то получится. Плюс ко всему я писал такие житейские сказки, они вполне подходят, то есть по-другому я их и не вижу, кроме как анимированными.

Вячеслав Бутусов / Фото: «Вечерняя Москва»

— Многие рок-музыканты сейчас раскрывают свои таланты с разных сторон. Можно ли сказать, что талантливый человек талантлив во всем?

— Талантлив во всем ровно настолько же, насколько он проявляет себя. То есть если он музыку плохую пишет, то и рисует плохо. Все относительно — дело вкуса. А для меня, понимаете, сам процесс творчества — это сакральный процесс, без которого жить вообще невозможно. Без него я умру, потому что мне обязательно нужно такое пространство, куда я могу, как в тайную комнату, заходить и все это волшебство лицезреть. Для меня это панацея.

— Соцсети вошли в жизни каждого из нас. На ваш взгляд, есть ли сходство прямого эфира с подписчиками и творческим вечером, квартирником?

— Тут все-таки есть природные свойства человека — я неразговорчив, когда я долго беседую, особенно неизвестно о чем, у меня голова начинает болеть. Это у меня сигнал такой, что нужно заканчивать. Я тут себя никак не нашел, не увидел. У меня даже мысль была такая — написать книжку смешную, отрезонировать суть ситуации с социальными сетями. Там должно быть все в сжатой форме, буквально сборник словосочетаний, формослов такой.

— Вы в отличной форме, поделитесь с нашими читателями секретами долголетия?

— У меня все очень архаично: холодный душ утром для меня обязательный; какая-то нагрузка — чем жестче, тем лучше. При этом у меня гуманные виды спорта — мы с семьей освоили йогу в разных видах. Я считаю, что это очень полезная практика для дома.

Вячеслав Бутусов / Фото: «Вечерняя Москва»

— А легко было привлечь 16-летнего сына Даниила заниматься йогой?

— Он отзывчивый человек, с возрастом он уже нас начинает привлекать «повышать квалификацию». Раньше мы всех детей привлекали к молитвенной практике, а теперь уже Даниил нас выстраивает всех по порядку. Наступают времена пожинания семейных плодов.

— В общении с Даниилом есть вещи, увлечения современных подростков, которые вам непонятны?

— Он занимается спортом, в основном самбо, читает Толстого — «Войну и мир», которую я не смог осилить в 8-м классе. После «Идиота» Достоевского, говорит, легко идет, быстро. Потом, мне нравится, что он не бросает фортепиано и сейчас разучивает довольно сложный Третий концерт Бетховена, сонату Рахманинова и, плюс ко всему, рисует периодически. Но самое главное для меня — он не бросает молитвы. Он в какой-то степени изолирован от этого всего современного.

ДОСЬЕ

Вячеслав Бутусов родился 15 октября 1961 года. Музыкой увлекался с детства и уже в 1985 году записал первый профессиональный альбом. Лидер и вокалист рокгрупп «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер» и новой группы «Орден Славы». Заслуженный артист России, обладатель премии «Золотой граммофон». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Из тайги

Отец Бутусова был транспортным строителем, и семье часто приходилось переезжать с места на место. Поэтому Вячеславу довелось пожить во многих городах Сибири: Красноярске, Сургуте, Ханты-Мансийске и так далее. Однако того Бутусова, которого мы знаем, сформировал Свердловск, ныне Екатеринбург. Там музыкант пошел в 9-й класс.

Лабать не строить

Вячеслав Бутусов — дипломированный архитектор. Окончив Свердловский архитектурный институт, он какое-то время работал по специальности и даже принимал участие в проектировании станций Свердловского метрополитена, в частности «Проспекта Космонавтов».

Пугачева на подпевке

В 1989 году группа «Наутилус» выпустила песню «Доктор твоего тела». В ней на бэк-вокал попала сама Алла Пугачева. Однако она об этом не знала. Артистка присутствовала на записи песни. Она показывала Вячеславу Бутусову, как правильно нужно петь, и эти моменты остались на пленке. Их добавил в финальный вариант песни во время сведения звукорежиссер Александр Кальянов.

«Когда умолкнут все песни...»

Бутусов участвовал в работе над музыкой к фильму Алексея Балабанова «Брат» и снялся там в роли себя (на фото). Песни «Гибралтар-Лабрадор» и «Гудбай, Америка» прозвучали в «Брате-2». Вячеслав работал над музыкой к фильмам «Война» и «Жмурки».

Большая семья

Бутусов женат во второй раз на Анжелике Эстоевой. У них трое детей — две дочери и сын. Ксения и Софья родились в один день, 31 июля, но с разницей в 11 лет. Сын Даниил родился в 2005 году, когда Вячеславу было 43 года.

Снялся в клипе Шевчука

Съемки знаменитого клипа группы «ДДТ» на песню «Что такое осень?» проходили 15 октября 1991 года. Вячеслав Бутусов участвовал в них в день своего 30-летия вместе с Константином Кинчевым и Юрием Шевчуком, в исполнении которого и звучала эта песня.