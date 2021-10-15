Как благотворительный фестиваль «Белая трость» раскрывает таланты людей с ограничениями по зрению
В Московском государственном академическом театре «Русская песня» прошел гала-концерт XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Проект благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» ежегодно объединяет талантливых исполнителей с инвалидностью по всей стране.
Ежегодный творческий Фестиваль «Белая трость» приурочен к Международному дню белой трости, который традиционно отмечается 15 октября. В 2021 году эта дата особенная, юбилейная. Ведь незаменимому помощнику людей с глубокими нарушениями зрения — белой трости — в этом году исполняется 100 лет.
Значимость фестиваля подчеркнул Евгений Стружак, руководитель столичного Департамента труда и соцзащиты населения.
— Сегодня мы с вами живем в таком мире, где границы между людьми с особенностями здоровья и без таковых активно стираются, а вскоре совсем исчезнут. Тысячи незрячих и слабовидящих москвичей живут полноценной жизнью: получают образование и комплексную реабилитацию, отдыхают и путешествуют, активно участвуют в культурной жизни города. Такие фестивали помогают раскрыться таланту, покорить новые вершины, — сказал он.
Фестиваль «Белая трость» не просто напоминает нам о том, что существуют люди, которые имеют ограничения по зрению, он громко заявляет, что никакие ограничения не могут быть помехой таланту.
Фестиваль дает уникальную возможность детям со всей страны выступить на одной сцене со звездой эстрады и осуществить свою мечту. 34 талантливых ребенка из всех федеральных округов России 13 октября приехали в Москву для участия в гала-концерте. Самой младшей участнице гала-концерта в августе исполнилось 7 лет, и выступление на большой сцене стало для нее незабываемым опытом. Самой старшей участнице — 19 лет, но выход на сцену был для девочки не менее волнительным.
По словам идейного вдохновителя фестиваля, заслуженной артистки России Дианы Гурцкая, «Белая трость» каждый год открывает сотни талантов по всей стране.
— Дети, которые участвуют в фестивале, они невероятные! Послушаешь их и сразу чувствуешь радость — это настолько сильные люди, несмотря на возраст. Я уверена, что этих талантливых ребят ждет большое будущее, — отметила она.
Творчески одаренных исполнителей по традиции поддержали звезды российской эстрады, в числе которых Анита Цой, Алсу, Тамара Гвердцители, Марк Тишман, Александр Олешко, Глеб Матвейчук, Родион Газманов, Денис Майданов, Зара, Наташа Королева, Евгений Кунгуров и другие.
В этом году перед организаторами стояла задача — наполнить фестиваль новым смыслом, но при этом опираться на богатую историю «Белой трости». Звездные дуэты исполнили как всем известные песни, так и новые композиции. Также на гала-концерте прозвучали новые аранжировки популярных песен, таких как «Дельфин и русалка», которую исполнил Кирилл Стусов из Хакасии и Наташа Королева.
Среди юных талантов и воспитанник Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая — Слава Ишмуков, который занимается в центре вокалом и танцами. Он исполнил песню «Гравитация», а творческим наставником мальчика стал певец Родион Газманов.
Гала-концерт завершился торжественным награждением всех участников фестиваля. Диана Гурцкая лично поздравила каждого юного исполнителя, пожелала творческих успехов и исполнения самых заветных желаний. Певица вручила ребятам памятную медаль об участии в Международном благотворительном фестивале «Белая трость».
После такого яркого и насыщенного дня книга впечатлений, в которой ребята и родители могут поделиться своими эмоциями от фестиваля, непременно пополнится новыми страницами. Они навсегда сохранят самые добрые переживания и самые искренние слова.