Как благотворительный фестиваль «Белая трость» раскрывает таланты людей с ограничениями по зрению

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московском государственном академическом театре «Русская песня» прошел гала-концерт XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Проект благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» ежегодно объединяет талантливых исполнителей с инвалидностью по всей стране.

Ежегодный творческий Фестиваль «Белая трость» приурочен к Международному дню белой трости, который традиционно отмечается 15 октября. В 2021 году эта дата особенная, юбилейная. Ведь незаменимому помощнику людей с глубокими нарушениями зрения — белой трости — в этом году исполняется 100 лет.

Значимость фестиваля подчеркнул Евгений Стружак, руководитель столичного Департамента труда и соцзащиты населения.

— Сегодня мы с вами живем в таком мире, где границы между людьми с особенностями здоровья и без таковых активно стираются, а вскоре совсем исчезнут. Тысячи незрячих и слабовидящих москвичей живут полноценной жизнью: получают образование и комплексную реабилитацию, отдыхают и путешествуют, активно участвуют в культурной жизни города. Такие фестивали помогают раскрыться таланту, покорить новые вершины, — сказал он.

Фестиваль «Белая трость» не просто напоминает нам о том, что существуют люди, которые имеют ограничения по зрению, он громко заявляет, что никакие ограничения не могут быть помехой таланту.

Фото: АГН Москва

Фестиваль дает уникальную возможность детям со всей страны выступить на одной сцене со звездой эстрады и осуществить свою мечту. 34 талантливых ребенка из всех федеральных округов России 13 октября приехали в Москву для участия в гала-концерте. Самой младшей участнице гала-концерта в августе исполнилось 7 лет, и выступление на большой сцене стало для нее незабываемым опытом. Самой старшей участнице — 19 лет, но выход на сцену был для девочки не менее волнительным.

По словам идейного вдохновителя фестиваля, заслуженной артистки России Дианы Гурцкая, «Белая трость» каждый год открывает сотни талантов по всей стране.

— Дети, которые участвуют в фестивале, они невероятные! Послушаешь их и сразу чувствуешь радость — это настолько сильные люди, несмотря на возраст. Я уверена, что этих талантливых ребят ждет большое будущее, — отметила она.

Творчески одаренных исполнителей по традиции поддержали звезды российской эстрады, в числе которых Анита Цой, Алсу, Тамара Гвердцители, Марк Тишман, Александр Олешко, Глеб Матвейчук, Родион Газманов, Денис Майданов, Зара, Наташа Королева, Евгений Кунгуров и другие.

В этом году перед организаторами стояла задача — наполнить фестиваль новым смыслом, но при этом опираться на богатую историю «Белой трости». Звездные дуэты исполнили как всем известные песни, так и новые композиции. Также на гала-концерте прозвучали новые аранжировки популярных песен, таких как «Дельфин и русалка», которую исполнил Кирилл Стусов из Хакасии и Наташа Королева.

Среди юных талантов и воспитанник Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая — Слава Ишмуков, который занимается в центре вокалом и танцами. Он исполнил песню «Гравитация», а творческим наставником мальчика стал певец Родион Газманов.

Гала-концерт завершился торжественным награждением всех участников фестиваля. Диана Гурцкая лично поздравила каждого юного исполнителя, пожелала творческих успехов и исполнения самых заветных желаний. Певица вручила ребятам памятную медаль об участии в Международном благотворительном фестивале «Белая трость».

После такого яркого и насыщенного дня книга впечатлений, в которой ребята и родители могут поделиться своими эмоциями от фестиваля, непременно пополнится новыми страницами. Они навсегда сохранят самые добрые переживания и самые искренние слова.