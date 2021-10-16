«Без пения мы не можем»: Тамара Гвердцители — о грузинском национальном коде

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эта артистка с мощнейшим контральто давно стала символом эталонного грузинского пения. И хотя она очень много разъезжала по свету, своим домом Тамара Гвердцители считает российскую столицу, где состоялась как певица, получила заслуженное признание и любовь слушателей.

— Тамара Михайловна, вы родились в Тбилиси, и наверняка какие-то ваши детские воспоминания связаны с легендарными грузинскими застольями.

— Конечно, мы, дети, неизменно становились участниками всех крупных семейных торжеств, которые базировались на многовековых традициях. В Грузии нерушима связь поколений. Не скажу, что, будучи крохами, мы сидели за столом, но нам, несомненно, передавалась эта атмосфера единения, такого теплого человеческого общения. .. Все эти удивительные песнопения мы буквально впитали в себя. Мои родители, их друзья, наши родственники, помимо официальных, отмечали и большие православные праздники, несмотря на то что это было советское время. Вообще о грузинском застолье можно говорить бесконечно.

У него же существуют свои законы, в зависимости от того, что празднуется, кто собирается. Собственно, застолье — это одно, песнопения — это другое. И без этого мы не можем. Такие вещи у нас в крови — национальный код, если хотите.

— Грузия советских времен и сегодняшних — две большие разницы?

— Тбилиси моего детства был абсолютно другой — солнечный, многоликий, дружеский, открытый, когда столы ломились от яств, а вино лилось рекой. Но все меняется. Правда, старшее поколение, которое прекрасно знает русский язык, культуру и застало еще ту эпоху, своего сердечного отношения не меняет. По большому счету, и город сохранил свой гостеприимный характер, поскольку это его незыблемый принцип. Туристам даже кажется, что грузины не работают, а только отдыхают и празднуют, и это заблуждение. Нация просто умеет достойно принимать гостей, а так она исключительно трудолюбива, и ее достижения, как в науке, так и в искусстве лучшее тому подтверждение.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

— А какая основа у грузинского темперамента?

— У нас нежность и робость смешивается с решительностью, резкостью. А мудрость приходит только с возрастом. Годам к девяноста.

— У вас смесь кровей: мама — еврейка, а папа — грузин. Какие национальные блюда этих двух народов вы любите, а возможно, и готовите?

— Что касается готовки, то мне всегда некогда, я в основном на подхвате. Мама у меня виртуозно готовит все традиционные еврейские блюда, да и грузинские тоже. И грузинское у нас в доме как-то всегда превалировало. Я обожаю закуски, с которых трапеза начинается, — пхали, то есть все овощное, с орехами, зеленью, луком, чесноком, специями. Грузинские дети рано привыкают к острой кухне, особенно мальчики. Дома у нас на столе не переводятся привычные блюда: хачапури, сациви, хинкали.

— Вы одинаково хорошо владеете как русским, так и грузинским языком?

— Безусловно. Только разное эмоциональное восприятие и использование. Порой какие-то мысли приходят на грузинском, а какие-то — на русском. Но оба эти языка со мной с младенчества. Мама читала сказки на грузинском и русскому языку учила, поскольку еще являлась педагогом этого предмета. Сын Сандро у меня свободно говорит на английском, но при этом я старалась, чтобы он не забыл свои корни, и он знает как грузинский, так и русский. И даже живя в Америке, мы, чтобы не терять свою идентичность, всегда созывали компанию и отмечали все праздники. Особенно шумно — 9 Мая и Новый год.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— При каких обстоятельствах вы познакомились с Москвой?

— Когда мне было десять лет, мы приехали сюда выступать в театр «Эрмитаж» с нашим ВИА «Мзиури». Город мне понравился, мы замечательно выступили…

— Получается, этот город у вас сразу стал ассоциироваться с успехом…

— Наверное. Я его не покоряла, не завоевывала. Это же очень сложно, практически нереально. Многое решает случай, все происходит на каком-то химическом уровне — город тебя либо принимает безоговорочно, либо выталкивает. У нас с Москвой постепенно, гармонично возникла взаимная любовь. Я жила тут и в гостиницах, и на съемных квартирах… Сначала чувствовала себя временной гостьей, затем положение уже упрочилось, город не отпускал от себя, и все мои творческие замыслы, изыскания тут осуществились. Думаю, если в Москве тебе не сопутствует успех, то не стоит здесь оставаться.

— Потрясающе — вы говорите о взаимоотношениях с Москвой, как об отношениях с человеком. Теперь как житель центра где предпочитаете проводить свободное время?

— Мне нравятся Арбат, Петровка, сквер у Большого и Малого театров… Люблю иногда сидеть в кафе и наблюдать за прохожими. Москва преображается, реставрируются старинные здания, создаются новые объекты, парки, и я многое из этого еще не видела.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

— Сейчас москвичи стали приветливей к приезжим, чем раньше?

— Однозначно. Ныне обстановка толерантнее, свободнее. Уже давно пришло понимание, что гигантская столица не может не быть многонациональной.

ДОСЬЕ:

Тамара Гвердцители, российская певица, пианистка, композитор, актриса. Родилась в Тбилиси. Отец — из древнего грузинского дворянского рода. Мать — еврейка, внучка одесского раввина. В качестве солистки детского эстрадного ансамбля «Мзиури» Тамара объездила с гастролями СССР. Окончила Тбилисскую консерваторию. Принимала участие в мюзикле, в фильмах «Жена Сталина», «Дом образцового содержания», телепроектах «Две звезды», «Призрак оперы», «Голос».