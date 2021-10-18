Фестиваль прессы собрал аудиторию разных возрастов

Учитель истории школы № 854 Александр Аджо на Фестивале прессы рассказал ученикам медиаклассов о том, что такое конвергенция / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Завершился XIX Московский фестиваль прессы, организованный столичным Департаментом СМИ и рекламы. В этом году площадкой для него стала редакция «Вечерней Москвы».

В течение трех дней успешные журналисты, блогеры и издатели столицы делились в онлайн-формате своим опытом с коллегами, провели уроки для начинающих журналистов и рассказали о своей деятельности широкой аудитории.

В рамках фестиваля прошли как отраслевые, так и культурно-развлекательные мероприятия, интересные для людей разных возрастов. В рамках экспертных дискуссий в этом году обсудили, какие изменения происходят в медиаотрасли, вопросы проверки достоверности информации в условиях популярности соцсетей, программы медиаграмотности в школах. Много внимания уделили работе традиционных и новых СМИ. Журналисты обсудили, как изменилась индустрия с развитием цифровых технологий.

— Звук и видео, конечно, опережают печатное слово. Человек в интернете прочитал новость за пять минут. В газете эта информация выйдет только завтра. И без учета этого фактора печатным СМИ работать нельзя. Поэтому в газете та же новость должна быть с подробными комментариями. Читатель должен найти там то, чего нет в интернете. Я говорю об эксклюзивных материалах и авторской позиции, — рассказал главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

Часть программы была посвящена книжной тематике.

— В столице к книге особое отношение. Многие ходят в один и тот же магазин не просто несколько лет, а уже несколько поколений. Поэтому нужно соблюдать баланс, учитывать интересы новых гостей и не забывать о постоянных читателях, — отметила заместитель директора книжного магазина Екатерина Мосина.

В рамках общегородского проекта «Пресса в образовании», который реализуется силами «Вечерней Москвы», прошел открытый урок для столичных школьников. Ученикам медиаклассов рассказали, как зарождались СМИ и какие тренды преобладают в их развитии сейчас.

— Самое главное слово в журналистике сейчас — «конвергенция». Оно означает взаимосвязь, сближение, казалось бы, разных явлений. То есть современные СМИ должны совмещать в себе все возможные варианты подачи информации: от интернета до бумажной газеты. Только так можно добиться успеха у публики, — пояснил ребятам учитель истории школы № 854 Александр Аджо.

В рамках фестиваля прошел круглый стол с участием журналистов, побывавших в «красных» зонах, и медиков. На нем обсудили, какую роль играют СМИ в борьбе с пандемией коронавируса.

— Сейчас, когда уже идет массовая вакцинация от COVID-19, роль прессы в борьбе с пандемией стала ключевой. Только журналисты сегодня могут помочь развенчать мифы и позвать людей в пункты вакцинации делать прививки, — пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы:

— Конечно, наш фестиваль имеет большое значение для отрасли. Здесь встречаются главные редакторы изданий, обсуждают, как меняется индустрия, какие новые вызовы она перед нами ставит. Важен и образовательный компонент. Мы традиционно пригласили экспертов в различных областях, чтобы они поделились своим опытом. Но фестиваль проводится не только для журналистов, но и для всех москвичей. Они могут посмотреть, какие издания сейчас работают в городе и чем они отличаются друг от друга.