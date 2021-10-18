Как проходит экспресс-тестирование учеников в школах

Педагог школы № 2030 Нина Колодяжная (справа) делает экспресс-тест ученице 8-го класса Татьяне Петросян / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С начала пандемии коронавирусом в Москве заболели более 180 тысяч детей. Сейчас школьники стали болеть чаще, поэтому в десяти образовательных учреждениях начали экспресс-тестирование учащихся. Накануне выходных, 15 октября, «Вечерняя Москва» побывала в школе № 2030 и посмотрела, как организован этот процесс.

Школа № 2030 находится в Центральном округе столицы. Она стала одной из десяти, где стартовал проект по экспресс-тестированию детей на коронавирус.

— В нашей школе обучаются около двух тысяч детей и воспитанников детских садов, — сказала директор школы № 2030 Наталья Рябкова.

Тестирование проводится по заранее составленному графику и не занимает много времени.

— Накануне всех родителей информируют о проведении экспресс-теста, — пояснила Наталья Рябкова.

Процедура совсем несложная и не требует специальных медицинских навыков. Поэтому ее могут проводить сами сотрудники, родители школьников у своих детей и даже ученики старших классов у самих себя.

— Предварительно мы прошли обучение, чтобы все делать правильно по инструкции и аккуратно, — рассказала учитель школы № 2030 Нина Колодяжная.

Она отметила, что дети не испугались теста и с интересом ждали результатов.

— К счастью, в нашей школе все тесты, которые успели провести за два дня, отрицательные, — добавила педагог.

Большинство родителей отнеслись к этой инициативе положительно. Яника Вирабян, мама ученицы 8-го класса, считает, что это крайне необходимое и правильное решение.

— Эпидемическая ситуация в Москве напряженная, мы все это понимаем. И совсем не хочется, чтобы наших детей снова на длительный срок перевели на дистанционное обучение, — поделилась она. — Вариант с экспресс-тестированием поможет выявлять тех детей, кто болеет бессимптомно, и вовремя предотвращать распространение инфекции по школе. Поэтому мое отношение к этому хорошее.

Яника Вирабян также добавила, что ее семья знает об опасности коронавируса, поскольку им болела ее мама.

— Она лежала в больнице, было очень тревожно. И повторения этого совсем не хочется, — подчеркнула мама школьницы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последний месяц школьники заболевали коронавирусом в 2,5 раза больше, чем в предыдущий. С сентября более 280 детей были госпитализированы. Дети почти в 1,5 раза чаще заражают совместно проживающих, чем взрослые. По оценкам оперштаба, всего экспресс-тестирование в школах затронет около 40 тысяч детей.