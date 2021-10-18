Астролог рассказала, чего ждать от первого дня ноября знакам зодиака

Фото: Личный архив Кажетты

В первый день последнего осеннего месяца 2021 года Луна будет находиться в четвертой фазе «Убывающая».В астрологическом зодиакальном круге Луна будет в Деве. В этот день представители воздушной и огненной стихий захотят побыть в одиночестве, сосредоточиться на своих мыслях, подумать о будущем. Для знаков Воды и Земли откроется возможность очиститься, у вас появится время, чтобы упорядочить мысли, избавиться от ненужных вещей, разобраться на забитых полках, провести генеральную уборку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала финалистка шоу «Битва экстрасенсов» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Главное, по словам шаманки, не лениться, а использовать возможности, которые предоставят нам звезды.

— Будьте готовы к тому, что 1 ноября обострится интуиция, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу — это поможет избежать ошибок как на работе, так и в личных делах, — пояснила она.

В этот день рекомендуется заниматься научными работами, избавляться от всего ненужного, менять привычки, начинать вести здоровый образ жизни. Благоприятным станет зачатие ребенка. Кроме того, это отличное время для косметических процедур. А вот менять имидж, вступать в брак и проводить операции, связанные с желудочно-кишечным трактом, лучше не стоит.

— 1 ноября лучше всего заняться покаянием, попросить прощения, побывать в церкви. Не возбраняется контакт с огнем в 25-й Лунный день. Можно зажечь камин либо свечу и подумать, как в горящем пламени горят все ваши печали и обиды, которые терзают вашу душу. Необходимо освободить себя, чтобы открыть потоки для позитивной энергии, — рассказала Ахметжанова.

Рекомендации для каждого знака на 1 ноября 2021 года:

Овен

Пора начинать новую жизнь. Переверните страницу и приступайте к исправлению всех своих недостатков и нерешенных проблем.

Телец

Необходимо бережно относиться к бюджету. Вы можете не учесть всех нюансов и лишиться довольно крупной суммы денег, на которую так рассчитывали.

Близнецы

Не бойтесь принимать важные решения. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и карьеры. Возможно, этот день преподнесет вам приятный сюрприз.

Рак

В этот день удастся быстро справиться с любыми профессиональными делами. Есть шанс неожиданно получить заманчивое предложение, начать сотрудничество с людьми, которые откроют перед вами новые горизонты.

Лев

Не бойтесь избавляться от лишних людей в вашей жизни. Да, это может быть сложно, но если вы чувствуете, что человек тянет вас вниз, то лучше отпустите, вам станет со временем легче.

Дева

В этот день вы открыты для новых знаний, поэтому пользуйтесь этой возможностью и попробуйте открыть для себя что-то новое.

Весы

День принесет новые возможности, которые будут способствовать реализации ваших целей и задумок.

Скорпион

Помните, что это не лучший день для хирургической операции, стоит перенести ее на другой день. В остальном день пройдет отлично, удачно сложится шопинг, а общение с людьми принесет массу положительных эмоций.

Стрелец

Вас ждет сложный день, поберегите силы и постарайтесь лишний раз не тревожиться. Вечером расслабьтесь в спокойной обстановке, на пользу пойдет поход в спа.

Козерог

Для вас наступают хорошие времена. К вашему мнению будет прислушиваться руководство, поэтому смело предлагайте новые решения и идеи.

Водолей

Вам стоит отказаться от всего ненужного. Не беритесь за работу, в выполнении которой вы сомневаетесь. Лучше займитесь домашними делами.

Рыбы

Высока вероятность совершения профессиональных ошибок, будьте максимально внимательными. В семье установится благоприятная атмосфера, порадуют теплые отношения с родными.