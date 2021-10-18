В столице завершился отборочный этап VII Московского чемпионата «Абилимпикс — 2021»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Завершился отборочный тур Московского чемпионата «Абилимпикс – 2021». Более двух тысяч участников с 4 по 15 октября проходили конкурсные испытания по самым востребованным профессиям из разных сфер. Результаты отбора будут объявлены уже на следующей неделе. Лидеры в своих направлениях выступят в финале Московского чемпионата «Абилимпикс — 2021» 15 ноября.

Всего на чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья представлена 81 соревновательная компетенция. Испытания отборочного тура проходили на 32 площадках города. Чемпионат приняли столичные колледжи, а также учебный центр «Профессионал» и Международный центр подготовки и развития массажистов. Команда экспертов и волонтеров каждый день в течение двух недель с готовностью встречала участников соревнований.

— Работаю на соревнованиях «Абилимпикс» в качестве эксперта с 2017 года. Рад, что в этом году подготовка участников остается на хорошем уровне. Даже в режиме удаленного обучения ребята смогли самоорганизоваться и показывают отличные результаты, — подвел итоги отборочного тура в новой компетенции «Пиццайоло» Алексей Поздняков.

На выполнение заданий конкурсантам давалось от одного до трех часов. Например, за это время участникам компетенции «Промышленная робототехника» было необходимо разработать комплекс, который будет обеспечивать автоматизированную сборку конструкции, сварку и нанесение рисунка на сувенирную продукцию. А ребятам, участвующим в еще одной новой компетенции «Изготовление мороженого», нужно было приготовить трендовый десерт с добавлением томатов, зелени и сладкого бекона.

— Участники — большие молодцы. Перед началом испытаний у них было не так много времени и возможность всего один раз потренироваться в лаборатории. Но несмотря на такие сжатые сроки и довольно сложное задание, они достойно с ним справились. Для меня это показатель гибкости ума молодежи. Работодателям очень повезло, что они могут увидеть в работе начинающих специалистов и вместе с «Абилимпикс» уже сейчас начинать растить кадры, — говорит Камила Курбанова, главный эксперт компетенции «Изготовление мороженого».

Возможность взращивания кадров отмечает и главный эксперт компетенции «Веломеханика» Максим Мочалкин. На отборочном этапе он проводил соревнования по веломеханике для школьников и студентов. Эксперт рассказал, что уровень участников, которые готовятся к чемпионату и соревнуются не в первый раз, заметно выше, чем у новичков. Можно увидеть, как качественно меняются результаты ребят от чемпионата к чемпионату.

— Всегда приятно смотреть на прогресс ребят, как они растут и совершенствуются в интересной им области. Сразу вижу тех, кто подошел к подготовке и конкурсному испытанию серьезно. Работодателям это также заметно и важно. В этом году в финал пройдут участники, которым действительно интересно развиваться и работать в направлении веломеханики, — рассказал Максим Мочалкин.

Также эксперт поделился, что несмотря на то, что у студентов, которые учатся в профильных учебных заведениях, больше возможностей для тренировки на площадках своих колледжей, школьники не отстают. В этом году есть ребята, которые выполнили конкурсное задание первого тура даже лучше, чем студенты.

Всем, кто пройдет в следующий тур чемпионата, эксперты напоминают: в финале к команде жюри присоединится еще больше работодателей. Среди членов судейской команды конкурса будут представители «Сбербанка», «Ленты», «У Палыча», Baskin-Robbins, типографии «Печатай.ру», фабрики «Парижская коммуна» и другие. У них на «Абилимпикс» своя задача — они наблюдают за работой талантливых участников и присматривают кадры в свои команды.

На заметку

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения и Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».