Специальная экологическая программа парка увеличит популяцию птиц

Сотрудники Парка Горького Максим Гуреев и Ирина Воронова мастерят новые скворечники / Фото: Пресс-служба центрального парка культуры и отдыха им. м. Горького

В понедельник, 18 октября, куратор научного проекта «Крылатые соседи», который сейчас реализуется в Парке Горького, Екатерина Кутьева рассказала «Вечерней Москве» об итогах первого этапа экологической программы, которая стартовала в парке весной этого года.

Стартовал этот уникальный проект в апреле. И, как отмечают его организаторы, несмотря на незатейливое название — «Крылатые соседи», цели у проекта очень серьезные, а перспективы — большие.

— Научно-популярный проект направлен на защиту птиц, проживающих на территории парка, — рассказывает начальник отдела развития Парка Горького, куратор научной программы проекта «Крылатые соседи» Екатерина Кутьева. — В рамках проекта специалистами постоянно проводится мониторинг численности и видового разнообразия пернатых в парке, а также создаются максимально комфортные условия для жизни наших «крылатых соседей». Все направлено для достижения одной цели — чтобы птиц у нас стало больше.

Реализация проекта началась с изготовления скворечников. На первом этапе программы появилось сто новых домов для птиц.

Кстати, изготовить скворечник, а значит, автоматически стать участником уникального экологического проекта, все желающие могли на мастер-классах в «Зеленой школе» в парке.

— Мы посещали с сыном этот мастер-класс, — рассказывает москвичка Ольга Меркулова. — Помимо практических навыков, дети, а вместе с ними и их родители, узнали много интересной и полезной информации. Например, что при изготовлении скворечников используются только те материалы, которые не выделяют смолу. Или почему скворечники окрашиваются только с внешней стороны и обязательно в пастельную палитру.

Когда новые скворечники заняли в парке свои места, то их заселяемость проверялась специалистами во время обходов и с помощью фотоловушек — компактных камер с датчиками движения.

Как отмечает Екатерина Кутьева, мониторинг помог выявить ряд интересных фактов.

— Например, камеры видеонаблюдения зафиксировали несколько конфликтных ситуаций, когда на одно и то же место претендовали разные виды птиц, — говорит она. — Таким образом были выявлены наиболее востребованные места, которые будут оснащены скворечниками дополнительно.

Кстати, основываясь на данных мониторинга, специалисты установили, что только 40 процентов новых скворечников были весной востребованы пернатыми.

— Это объяснимо. Птицы, как правило, начинают присматриваться к скворечникам осенью, — объясняет Кутьева. — Тем более что новое жилье какой-то период времени сохраняет специфический запах, который может отталкивать птиц. Поэтому весной часть скворечников оставалась свободной. Но сейчас, в осенний период, спрос на них значительно вырастет.

В ближайшее время Центральный парк культуры и отдыха им. Горького приступает ко второму этапу реализации проекта — продолжит устанавливать скворечники и делать для птиц зимние кормушки. Также в рамках проекта в парке подготовлена экскурсионная программа для посетителей всех возрастов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Трехлеб, директор центрального парка культуры и отдыха им. Горького:

— В рамках научно-популярного проекта «Крылатые соседи» создана интерактивная карта, на которой указаны места обитания птиц в нашем парке с геопривязкой. Интерактивная карта стала незаменимым рабочим инструментом для парковых служб, которые ежедневно занимаются уборкой территории и ландшафтным озеленением. Так, например, в июне-июле, в пик гнездования, работы выстраивались таким образом, чтобы не беспокоить птенцов. В результате все они выросли и благополучно вылетели из гнезд.