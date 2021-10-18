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Таинство фотопечати при свете красного фонаря

Александр Зосимов

Общество
Таинство фотопечати при свете красного фонаря
Корреспондент «ВМ» Александр Зосимов рассматривает проявленные негативы пленки через светящийся планшет. Он выбрал кадр с собачкой и перенес его на фотобумагу / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В наше время фотографы редко пользуются старинными способами проявки снимков. Чаще они просто распечатывают изображение на специальной бумаге. Корреспондент «Вечерней Москвы» решил вспомнить это уже практически забытое искусство и вручную проявить пленку.

Коллега по работе одолжила мне свою пленочную фотокамеру родом из 2000-х годов. Перекинув прикрепленный к аппарату ремешок через голову, я направился в фотолабораторию. А по пути делаю снимки заполненных машинами столичных дорог, осыпанных листвой уютных дворов и москвичей, гуляющих в парках с питомцами. Нужно было набрать кадры на пленку, которые потом буду проявлять.

Девушка в темных брюках и светлой кофте встречает меня приветливым взглядом. Это руководитель фотолаборатории Лариса Суслова. Вместе мы входим в помещение, заставленное замысловатым оборудованием. Вдоль стен — несколько деревянных столов с фотоувеличителями, глянцевателем. Здесь же — бесчисленное количество разных стеклянных пузырьков с реактивами внутри, черные футляры для пленки и различные декорации для создания фотографий. Окно комнаты заклеено черным материалом, а слева от двери — три белые раковины, над которыми сушатся черно-белые снимки.

С разрешения Ларисы начинаю работу.

— Сейчас на пленке изображения не видно, но оно там есть. Его просто нужно проявить. Первым делом вставляем ее в специальную спираль. Таким образом она будет хорошо агитироваться, то есть взаимодействовать с проявителем. Это нужно делать в абсолютной темноте, иначе пленка засветится, кадры пропадут, — рассказывает Лариса. — Причем важно, чтобы эмульсия (матовая сторона пленки. — «ВМ») была снаружи.

Вместе с Ларисой заходим в соседнее помещение, выключаем свет. Девушка вытаскивает пленку из светонепроницаемой катушки и вместе со спиралью протягивает его мне так, будто она видит в темноте. На ощупь мне предстоит протянуть пленку по всей резьбе спирали.

Первые три попытки зафиксировать ее на оси оказались неудачными. Заметив, что пленка наконец-то держится на нужном месте, начинаю осторожно двигать его от края к центру с помощью круговых движений с обеих сторон спирали.

Намотав всю ленту на спираль, убираю ее в проявочный бочонок, накрываю приспособление, похожее на воронку, герметичной крышкой, чтобы ни один луч света не попал внутрь. Защитив пленку, снова выходим на свет. В помещении зажигаются большие лампы. Теперь нужно приготовить раствор для проявки фотопленки.

— Для этого в измерительный стакан мы наливаем 400 миллилитров воды. Температура жидкости должна быть 20 градусов, — поясняет Лариса Суслова и дает мне в руки стеклянный сосуд с водой и большой градусник.

Обратив внимание на термометр, вижу, что красное деление ртути находится выше нужной нам отметки. Добавив немного холодной воды, получаю нужную температуру. Затем — самое интересное. Беру небольшой шприц и отмеряю им восемь миллилитров темного проявителя. Добавляю в воду. Размешав раствор стеклянной палочкой, открываю крышку бочонка и заливаю содержимое внутрь через воронку. Затем снова ее закрываю, беру в руки бочонок и начинаю осторожно взбалтывать в нем раствор. Затем сливаю проявитель и заливаю уже готовый фиксаж.

Таинство фотопечати при свете красного фонаряКорреспондент «ВМ» Александр Зосимов рассматривает проявленные негативы пленки через светящийся планшет. Он выбрал кадр с собачкой и перенес его на фотобумагу / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Через несколько минут вытаскиваю пленку, ополаскиваю ее проточной водой и начинаю разматывать края. В маленьких кадрах появляются изображения! Все получилось. Еще влажные ленты пленки отправляю в сушильный шкаф.

Последний этап — печать фото. Вместе с Ларисой рассматриваем подсушенную в шкафу пленку и выбираем снимок. Выбор пал на фотографию очаровательной собаки. Работа продолжается за столом с фотоувеличителем. Вставляю кадр в металлическую рамку и включаю лампу. Свет от нее падает на нужный фрагмент пленки и белый фон, подложенный снизу. С помощью специальных рычажков фиксирую резкость и нужный размер будущего снимка. Затем беру фотобумагу и вставляю ее в металлическую рамку. Слева от фотоувеличителя лежит таймер. Он контролирует время падения света на бумагу. Заранее путем проб и ошибок я выяснил, что для хорошего изображения достаточно 2,8 секунды.

Финишная прямая. Включаю оборудование, жду 2,8 секунды и несу лист фотобумаги к раковинам. Там подготовлены три лотка. Кладу фотобумагу в первый, с водой и проявителем. Через несколько секунд медленно проявляется изображение. Теперь снимок отправляется в лоток с простой водой. А затем фотография отправляется в фиксаж — вещество, которое закрепит изображение на бумаге. Готово! Осталось только высушить снимок.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Любому начинающему фотографу, работающему с пленкой, полезно знать о том, как ее хранить. Негатив можно положить в общее отделение холодильника. Но важно убедиться, чтобы фабричная упаковка была герметичной. Для длительного хранения можно использовать даже морозильную камеру. Также стоит помнить, что пленка хранится в условиях небольшой влажности, а также при отсутствии активных химических веществ и источников радиации поблизости. Использованный негатив лучше всего проявлять сразу после съемки или в течение двух недель с соблюдением всех правил хранения. Кстати, просроченная пленка при правильном хранении не теряет своих качеств в течение трех лет.

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