Актриса Светлана Большакова: Мечтаю снимать кино про сильных женщин

Фото из личного архива Светланы Большаковой

Светлана Большакова, известная зрителям по комедийному сериалу «Гусар» и фильму «До Нового года осталось…», заканчивает работу над короткометражным проектом «Как последний», где ей пришлось быть и актрисой, и режиссером, и продюсером. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у нее секреты мастерства.

— Светлана, как один человек может совмещать в себе столько функций?

— Поначалу, когда я становилась человеком-оркестром, чувствовала некое смущение. Но сейчас это нормально: в Голливуде, например, это вообще тренд, когда актрисы становятся продюсерами или режиссерами собственных проектов. Я сейчас действую от имени собственной кинокомпании, в которой я единственный «участник забега» в сфере управления. Однако это не означает, что я все делаю одна. В фильме «Как последний» идея моя, но я отдала ее в работу сценаристу. Режиссером была Ирина Киреева, и я завершаю проект как сорежиссер. У меня есть исполнительный продюсер, который занимается организационной частью на площадке. А то, что я вынужденно выполняю несколько функций в проекте, связано с ограничениями бюджета короткометражки. Например, мне пришлось самой подбирать места съемок, потому что сметы уже не хватало на такого специалиста.

— Киносъемки требуют серьезной отдачи. Не мешает ли проект остальной жизни?

— «Как последний» — это один из моих приоритетов. При этом я соучредитель в IT-компании, иногда снимаюсь как актриса в других проектах, путешествую, насколько это возможно в современных условиях. У меня двое детей, и им я уделяю большое внимание. Мне помогает умение планировать: если бы не творчество, то я вполне могла бы стать логистом.

— Как семья и дети воспринимают вашу работу в кино?

— Мои дети на съемочной площадке практически с самого рождения. А когда я дома снимаю свои пробы для других проектов, сын мне показывает текст, а дочь играет в «хлопушку», кричит «камера, мотор!» и «тишина на площадке». Для нее это игра.

— Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам и построили кинокарьеры?

— Я очень надеюсь, что они будут заниматься тем, чем они сами захотят. Если они решат заняться кино, я смогу им помочь. Но если выберут что-то другое, буду рада, потому что знаю всю эмоциональную тяжесть профессии.

— У вас есть роль мечты?

— Это роль сильной женщины, которая, может, и боится, но все равно что-то меняет вокруг себя. Я хочу показать, что сильные женщины у нас в России есть: и в бизнесе, и в политике, и в быту. Они не боятся принимать решения и делать мир лучше. И это и роли моей мечты, и фильмы моей мечты: такие я хотела бы снимать

ДОСЬЕ

Светлана Большакова родилась 5 июля 1983 года. В 2005 году окончила актерский факультет ГИТИСа и журфак МГУ имени Ломоносова. Сниматься начала с 2004 года. Сыграла в лентах «Московская сага», «Татьянин день», «Дело врачей», «Паук», «Вольная грамота» и других. Премьера ее первого короткометражного фильма «Как последний» состоится в декабре 2021 года.