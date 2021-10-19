Против рака и акне: как и кому помогает витамин А

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Витамин А играет огромную роль в сохранении молодости и в улучшении зрения. Витамин А или ретинол жизненно необходим для нашего организма — он отвечает за здоровье глаз, иммунную систему, влияет на синтез белка, очень полезен для беременных женщин, так как играет значительную роль в росте и развитии плода. Чем полезен этот витамин, кому противопоказан и как это узнать — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказала «ВМ» врач-косметолог Лилия Дышлевая, об использовании и полезных свойствах витамина А было проведено много исследований, в ходе которых было установлено, что он снижает заболеваемость раком, особенно, легких, и улучшает зрение. Ретинол обеспечивает устойчивость к бактериальным, паразитарным и вирусным инфекциям, обладает выраженным антиоксидантным действием и является мощным компонентом anti-age, если содержится в кремах для домашнего ухода.

— Витамин А — неотъемлемая часть здоровья кожи, благодаря чему он включается в комплексное лечение практически всех кожных заболеваний, включая псориаз и акне. При ранах, ожогах и других повреждениях кожного покрова витамин А усиливает регенерацию кожи, — отметила специалист.

Также, по словам Дышляевой, дефицит витамина А провоцирует не только ухудшение зрения, но и сухость кожи и слизистых оболочек, а также становится причиной ломкости волос и ногтей. Витамин А нельзя назначить себе самостоятельно, отметила врач, так как передозировка этого витамина может привести к негативным последствиям. Он должен назначаться врачом после сдачи анализов крови.

Витамин для молодости

Благодаря своему антиоксидантному действию и целебным свойствам витамин А часто используется в составе косметических средств, в том числе и для домашнего использования. Он отвечает за омоложение, осветление кожи, борется с пигментацией, сокращает поры, уменьшает воспалительные процессы, регулирует себум, дает подтяжку коже. Как отмечает Дышляева, он подходит пациентам с комбинированной кожей, склонной к фотостарению и повышенной инсоляции. Среди косметологических процедур на сегодняшний день очень популярны ретиноевые пилинги — это мощные антиэйджинговые программы, связанные с витамином А и омоложением.

— Витамин А в мире косметологии считается одним из основных витаминов молодости, в первую очередь благодаря тому, что способен замедлять старение и обновлять клетки. Ретинол является одним из самых хорошо изученных витаминов, что позволяет создавать его производные, которые хорошо растворяются в жирах и благодаря этому способны проникать сквозь роговой слой эпидермиса, поэтому действует эффективно, — рассказала специалист.

Она также отметила, что наилучшие результаты применения ретинола и его производных становятся заметны после 6 месяцев использования. Через месяц применения чистого ретинола (0,25%, 0,5%, 1%) пациент уже видит положительную динамику.

Побочные эффекты

Кроме того, как рассказала ВМ косметолог, ретинол используется для любого типа кожи, в том числе жирной, сухой и чувствительной, склонной к куперозу и зрелой. При этом Дышляева подчеркнула, несмотря на то, что витамин А подходит всем, каждому пациенту он назначается врачом индивидуально в своей дозировке и в своей кратности применения.

— И это неспроста, ведь у него есть свои побочные эффекты, к которым можно отнести сухость кожи, жжение, зуд, раздражение и шелушение. Поэтому дозировка витамина А корректируется врачом, так как иногда нужно пройти через некоторые негативные побочные эффекты, чтобы потом получить отличный результат. Это целебное средство, которые обожают и любят пациенты в правильных дозировках, — объяснила врач.

Если говорить о продуктах, витамин А содержится в красной и черной икре, рыбьем жире, абрикосах, сливах, шиповнике, облепихе, сливочном масле, сырах твердых сортов, яичных желтках (куриные и перепелиные яйца), печени. Суточная потребность человека в витамине А приблизительно составляет около 1000 мг.