iMARS рассказала о влиянии на имидж России на форуме «Настоящее и будущее мультилатерализма»

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Исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский выступил на международном форуме «Настоящее и будущее мультилатерализма» в Вене. Эксперт рассказал о проблемах коммуникаций в контексте современных международных отношений.

По мнению Александра Ревского, имидж России за рубежом воспринимается в искаженном виде из-за недостаточной информированности аудитории об исторических событиях и сегодняшней ситуации в стране. Мешают также наследие холодной войны, разное понимание причин и следствий произошедших военных конфликтов, распространение недостоверной информации в СМИ.

Эксперт коммуникационного агентства предложил ряд инструментов по формированию позитивного имиджа России. Это возможности для диалога по разным направлениям многосторонних отношений, организация системы стажировок представителей дипмиссий, студентов профильных вузов, культурный обмен с широким информационным сопровождением. Без взаимного уважения истории, традиций и сложившихся в той или иной стране внутренних реалий невозможно говорить о выстраивании качественных и эффективных многосторонних коммуникаций, уверен Александр Ревский.