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На московских ярмарках дешевеют овощи

Василиса Чернявская 

Общество
На московских ярмарках дешевеют овощи
Продавец Алла Чумак торгует овощами на постоянно действующей ярмарке на улице Москворечье / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сезон заставил фермеров снизить цены на овощи. Так, к примеру, картофель из Нижегородской области на 12 столичных ярмарках можно купить по 18 рублей за килограмм. «Вечерка» узнала, сколько стоят овощи из фермерских хозяйств.

— Овощи на ярмарках бывают порой даже дешевле, чем в магазинах-дискаунтерах (предлагающих товар по цене ниже средней рыночной. — «МВ»), — рассказывает первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Предлагаю всем москвичам обратить на это внимание и следить в соцсетях за акциями, которые проводятся на ярмарках.

Отследить выгодные предложения можно в аккаунте «Московских ярмарок» в социальных сетях. К примеру, вчера там предлагали купить красный и белый репчатый лук на 15 процентов дешевле, чем обычно. Для того чтобы получить скидку, достаточно было показать продавцу сообщение о ней в «Инстаграм».

На московских ярмарках дешевеют овощи

Подешевле готовы отдавать и помидоры. Маленькая «сливка» стоит по 100 рублей за килограмм. Сторговаться можно и дешевле, а у пенсионеров и многодетных всегда есть скидка пять процентов. Для ее получения достаточно предъявить социальную карту.

С выгодой на ярмарках можно купить свеклу, кабачки, морковь — в среднем по 35–50 рублей за килограмм отборных овощей.

Болгарский перец может тоже обойтись дешевле на ярмарках. Но важно помнить, что все аграрии предлагают товары по своим ценам. Например, огурцы на рынке и межрегиональной ярмарке будут стоить примерно одинаково — 130–160 рублей за кило, в зависимости от сорта. А вот фрукты иногда дешевле в магазинах, особенно если на них объявляют акции.

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