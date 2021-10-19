Поэзия беспощадных рокеров: Гарик Сукачев — о новом альбоме, современной музыке и русской поэзии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр представили релиз второй части культового альбома «Боцман и Бродяга». Первая часть вышла аж 26 лет назад и произвела в мире отечественной рок-музыки эффект разорвавшейся бомбы. «Вечерняя Москва» не могла пройти мимо события и поговорила с Сукачевым о современном роке, поэзии и преемственности поколений.

— Игорь Иванович, первая часть альбома воспевала старую ламповую Москву. Вторая тоже?

— Начнем с того, что никто не собирался ничего воспевать и в первом «Боцмане и Бродяге». Когда в 1995 году вышла первая часть, эффект от нее был шоком и для Скляра (создатель и лидер группы «ВаБанкЪ». — «МВ»), и для меня. Мы были крайне удивлены. Ведь и я, и Саня были тогда в жестких рамках имиджа. Мы были те самые беспощадные рокеры. Но мы всю жизнь занимались поэзией и многое писали в стол. Мы понимали, что это не рок. И вдруг это жахнуло, превратившись в самое значимое событие 1995–1996 годов.

— Во вторую часть «Боцмана» вошла песня «И снова май месяц». Она как-то перекликается со знаменитой композицией «А за окошком»?

— Я думаю, да. Эту песню написал Саня Скляр, и она меня необыкновенно тронула. Вообще проект сделал много открытий. Скажем, Алеша Димитриевич. Его никто не знал. Это сейчас все кричат: «Ой, мы знали Алешу Димитриевича». А я вот всю жизнь дружу и играю с цыганами. И даже сами цыгане не знали, кто такой Димитриевич. Имели право. Потому что он никогда не жил в России. Он всю жизнь прожил в Аргентине. Но и его песни, и песни Скляра, и мои песни в рамках альбома оказались очень созвучны. Сейчас история очень похожа.

— Это песни из того же вашего со Скляром «стола»?

— Нет. В новой пластинке как раз только одна авторская песня — «И снова май месяц». А все остальные — не авторские. Имеется в виду авторство участника — то есть самого Боцмана — Сани Скляра.

— А чьи?

— Это композиции, которые любит Боцман или люблю я. Есть пять песен, о которых Скляр сказал: «Горыныч, давай запишем с тобой», а есть те, про которые я сказал: «Саня, а давай вот эти еще?»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

— А в чем преемственность между альбомами? Почему это вторая часть?

— Преемственность здесь заключается в несколько более глубокой штуке. Это песни, которые мы любили всю жизнь и никогда не думали, что мы их споем-сыграем. И вот теперь, через 26 лет, опять случилось это приключение! Но оно уже несколько иное. Оно же не может быть одинаковым два раза. Пластинка вышла, и вы можете сравнить первую и вторую, и, я думаю, вы некоторые чувства испытаете. Потому что в этом есть еще и время. Эти 26 прошедших между судьбами двух близких друзей лет. Это клево.

— В конце 80-х вас спрашивали: «В чем вы видите основные проблемы русского рока?» Давайте продолжим традицию? Какие проблемы у русского рока сегодня?

— Самая главная проблема русского рока теперь в том, что у него нет новой волны. Мы же с вами видели самую последнюю волну, когда пришли Земфира, Мумий-Тролль, Сплин, Ленинград и там целая плеяда, я всех и не назову. Они появились на самом сломе 90-х и в начале 2000-х. Это было удивительное движение прекрасных новых интересных авторов. А сейчас этого нет. Это самая главная проблема. Конечно, хочется новой волны, newwave. Тем более я сейчас вижу, что опять… Хотя что я там вижу… «из окна своего персонального автомобиля»? Как в гайдаевской «Кавказской пленнице».

— Нет сменщиков?

— Какая-то новая мода, конечно, есть. Появляются рок-группы. Ребята стали играть на инструментах. Надеюсь, что опять появится волна офигенных, очень талантливых ребят и девчонок. Очень хотелось бы. Ведь не бывает обделенных поколений. Их априори не существует. Придут новые непримиримые. И будут петь не про деньги, не про райончики какие-то и какую-то чепуху, а про какие-то вещи, которые реально духовно волнуют поколение.

— А что волновало тогда и что сегодня?

— Лет 20 назад это были менты, наркотики, пистолеты, с другой стороны, это всегда еще и лирика юных девочек. В ней, в лирике юных девочек, есть прелесть, по крайней мере, а в агрессии есть только агрессия. А это совсем не то, что необходимо поколению. У них нет Сереги Бодрова. Говорится только о том, что он опять появится. Возродится. Такой вот Брат. Братское такое. И волна начнется. И это бывало всегда. Вот чего не хватает, на мой взгляд. Но вы же понимаете, я совсем не бываю там, где бывает современная молодежь.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Русский рок — материя особая. Сейчас это есть? Поэт в России больше, чем поэт?

— Поэт в России — просто поэт. Но не больше, чем поэт. Этого уже достаточно. Это превосходная степень. Для любого человека. Тот человек, юноша или девочка, который начинает этим заниматься, уже многое делает. А бывает, в Инстаграме присылают мне свои стихи очень пожилые женщины. Они трогательные в своей наивности. И хотя я почти никогда ни с кем там не общаюсь, но когда мне присылают стихи, я 2-3 слова в ответ пишу. И всегда хочу донести главное — «Не останавливайтесь ни в коем случае! Пишите стихи, это прекрасно!»

— Пушкин или Лермонтов?

— Ну смотря что… Хотя, конечно, оба.

— А «Роллинг Стоунз» или «Битлз»?

— Битлы были у меня первыми, но роллинги стали значимее. Первая прекрасная в своей наивности девочковая лирика, а Роллинги — это хулиганы, в которых влюбляются те девочки.

— Нет ощущения, что современный русский рэп отобрал у рока место в авангарде молодежной культуры и контркультуры?

— Я с удовольствием поговорю с вами на эту тему и об этих людях лет через 20. А сейчас это бессмысленно

ДОСЬЕ

Игорь (Гарик) Сукачев родился в Москве в 1959 году. Окончил Московский техникум железнодорожного транспорта. Основатель и лидер роккоманд «Бригада С» и «Неприкасаемые». В качестве кинорежиссера создал фильмы «Кризис среднего возраста» (1997), «Праздник» (2001) и «Дом Солнца» (2010).

Преданный поклонник

Гарик Сукачев любит и ценит творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Своими любимыми композициями он называет «Балладу о детстве» и «Притчу о правде и лжи». Музыкант вообще часто исполняет песни Высоцкого на своих концертах: « Петь или не петь — даже не думал. Все его песни у меня есть, и нынешние издания, и прежние — еще фирмы «Мелодия». Я, наверное, не слышал только то, что есть у исключительно близких его друзей в единственном экземпляре».

Прокатиться с ветерком

Сукачев известен своей любовью к мотоциклам. Причем артист любит длинные заезды. Например, рассекать по дорогам Хакасии, Тувы, Горного Алтая. Такие вылазки, признается Сукачев, напитывают его энергией.

Поставить мировой рекорд

В узких кругах мореманов Игорь Иванович знаменит еще и как любитель яхтенного спорта. У него есть права на вождение парусного судна, и он много времени проводит на яхте с друзьями и семьей. На минувших выходных он посетил Нидерланды, где общался с тремя отважными женщинами, собирающимися в будущем декабре совершить безостановочный 48-дневный переход через Атлантику — длиной в 5000 морских миль. Это будет рекорд.

Женат почти 40 лет на Ольге Королевой, у них двое детей. О своей женитьбе Сукачев однажды сказал так: «У меня такое ощущение, что я родился женатым. Я женат с 1983 года. Сами посчитайте, как много лет. Причем настолько удачно, что проблемы любовниц, поклонниц для меня просто не существует»

Спеть с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым

Гарик Cукачев всегда был в хороших отношениях с исполнителями поп-музыки. В 1998 году он снялся в клипе При мадонны «Мало-помалу», а затем решился на совместное выступ ление в программе «Неголубой огонек» в 2004 году.