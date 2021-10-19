Киноэкипаж фильма «Вызов» хочет вернуться на МКС

Актриса Юлия Пересильд / Фото: Александр Гусов

17 октября на Землю вернулся киноэкипаж — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые пробыли на Международной космической станции почти две недели. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас себя чувствуют звезды.

Вместе с космонавтом Олегом Новицким киноэкипаж приземлился на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18».

Медики сразу осмотрели экипаж и пришли к выводу, что со здоровьем проблем никаких нет — можно продолжать жизнь на родной планете. Тем не менее Юлия Пересильд пожаловалась, что чувствует себя не очень хорошо. Полет в космос стал большим стрессом, хотя актриса быстро справилась с пребыванием в невесомости.

«Это как будто состояние противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, все немножко кружится», — поделилась Пересильд с журналистами. Особенно тяжелый, по словам актрисы, спуск на Землю: команда испытала мощные перегрузки из-за раскручивания капсулы во время открытия парашюта. В реальных условиях все оказалось гораздо жестче, чем на тренировках. Актрисе и режиссеру предстоит почти недельная реабилитация — сейчас они находятся в Звездном городке.

Им нельзя резко вставать, поворачивать голову и активно передвигаться. По словам кинозвезды, космос испытывает человеческие возможности, и уверенности, что вообще удастся снять материал, не было.

Тем не менее киноэкипаж не просто справился, а сделал больше, чем планировал. Так что история про женщину-хирурга, которая отправляется на МКС спасать одного из членов экипажа, выйдет на экраны вопреки всем скептикам.

Тем временем Пересильд призналась, что «немножко грустит».

— Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, не хотелось расставаться, — объяснила актриса. — Ведь понятно, что это было только единожды.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Американцы отправили 90-летнего актера Уильяма Шетнера, сыгравшего капитана Кирка в «Звездном пути», в космос на суборбитальном кораб ле New Shepard. Шетнер стал самым пожилым астронавтом в истории. Полет экипажа продлился 11 минут. После достижения высоты 100 километров космонавты вернулись на Землю. Члены экипажа готовились к этому полету несколько дней.