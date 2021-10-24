Вирус, трепещи: какие гаджеты помогут обезопасить себя от ковида

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На днях одна из мировых технологических компаний представила в России новый продукт для борьбы с коронавирусом — портативный очиститель воздуха. «Вечерня Москва» узнала у врача-инфекциониста Галины Маханьковой, насколько это средство эффективно, а также собрала другие устройства для борьбы с вирусом.

— Время меняется, и подход к тому, как обезопасить себя от ковида в городской среде, — тоже, — рассказывает врач. — Это интересная задумка — создать очиститель воздуха с технологией ионизации частиц. Устройство обладает маленькими частицами nanoe X3, которые окружают бактерии в воздухе и подавляют их. Если раньше у нас была мода на увлажнители воздуха, то в случае с этим устройством можно получить двойной эффект. В целом люди стали больше заботиться о дезинфекции воздуха, чем до пандемии. Но нельзя считать подобные гаджеты панацеей и забывать о других мерах безопасности — вакцинации, ношении масок и обработке рук антисептиком. Я всегда рекомендую также регулярно обеззараживать смартфоны и не прикасаться к поверхностям в общественных местах. Так что новые устройства — скорее профилактическая мера, нежели надежная защита.

Будь на крючке

Этот крючок позволит человеку избежать контакта с дверными ручками, дозаторами мыла, кнопками лифта и другими поверхностями, где скапливается больше всего бактерий. Он похож на брелок, который можно прикрепить к ключам и носить с собой.

Цена: от 107 рублей.

Дезинфицируй и заряжай

Эта коробочка представляет собой небольшое портативное устройство, способное продезинфицировать поверхности смартфона с помощью ультрафиолетовых лучей. Вам нужно просто поместить в него телефон и закрыть крышку. Помимо дезинфекции, этот кейс может служить и в качестве зарядного устройства.

Цена: 2990 рублей.

Портативный очиститель воздуха

На первый взгляд, устройство напоминает простой термостакан, однако внутри него расположен мощный генератор, выдувающий воздух. С помощью специальных частиц nanoe этот аппарат способен убивать вредные организмы и бактерии, эффективно подавлять коронавирус, а также устранять неприятные запахи. Зарядить его можно проводом USB Type-C от любого источника питания.

Цена: 15 990 рублей.

Самоочищающаяся бутылка для воды

Многоразовая бутылка для воды со встроенной системой дезинфекции. Достаточно нажать кнопку на крышке, чтобы активизировать ультрафиолетовые лучи, убивающие бактерии в воде и помогающие избежать плесени на стенках многоразовых резервуаров. Заряжать устройство можно один раз в несколько месяцев.

Цена: 5670 рублей.

Лучезарная маска

Это не просто маска, а целая система очищения воздуха. Она защищает человека от коронавируса таким образом, что убивает бактерии вокруг него и не пропускает их через маску. Для дополнительной дезинфекции можно приобрести специальный чехол, который посредством ультрафиолетовых лучей убивает бактерии на поверхности маски.

Цена: 17 990 рублей.