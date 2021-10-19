Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента соцзащиты Елена Зайцева: Защищаем права и интересы детей

Фото: Из личного архива Елены Зайцевой

С работой органов опеки и попечительства связано много мифов и предрассудков. Многие их критикуют, воспринимают негативно. Как на самом деле функционирует эта структура и какую помощь она оказывает людям, «Вечерняя Москва» спросила у начальника Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елены Зайцевой.

— Елена Михайловна, есть стереотип, что органы опеки — карательный орган. Как на самом деле? Какие у них функции?

— Основная функция органов опеки и попечительства — это защита прав и интересов несовершеннолетних детей. В сознании большинства наша работа связана с неблагополучными семьями, но реальность не совсем такова. Мы защищаем интересы всех детей без исключения, а не только находящихся в трудной жизненной ситуации или лишившихся родных.

— Когда может быть необходимо участие органов опеки?

— Значительная часть нашей работы связана с ситуациями, когда родители ребенка живут не вместе. Представитель органов опеки — обязательный участник судебных процессов, в ходе которых определяется место жительства ребенка, порядок общения с другим родителем. Важно отметить, что мы не принимаем чью-либо сторону, мы всегда действуем строго в интересах ребенка. Разрешение органов опеки потребуется, если родители принимают решение изменить ребенку имя, если несовершеннолетний желает устроиться на работу. Любая сделка с его имуществом также требует разрешения опеки: мы контролируем, чтобы интересы ребенка не были ущемлены. Что же касается семей, испытывающих трудности, то наша задача прежде всего — помогать. О том, что семье нужна помощь, органы опеки могут узнать от учреждений образования, здравоохранения, полиции, любых неравнодушных граждан. Работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 с городского или 8(495)051 — с мобильного телефона. Не нужно бояться звонить, если вам кажется, что ребенок в беде. Специалисты придут и разберутся в ситуации.

Бывает, например, у младенца колики и он много и часто плачет. Соседи слышат плач, тревожатся и звонят на 051. Сотрудники опеки приходят и видят, что в семье все благополучно.

Лучше отработать несколько таких «ложных» сигналов, чем пропустить один, где ребенок действительно может пострадать. Семьи, находящиеся в трудной ситуации, получают всевозможную поддержку — помощь в поиске работы, в лечении от зависимостей, весь спектр льгот и выплат. Работает с такой семьей команда специалистов из сферы социальной защиты, органы опеки выступают координатором в этой команде. К решению забрать ребенка из семьи специалисты подходят очень взвешенно, происходит такое крайне редко и только в тех случаях, когда есть реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего. Отдельный блок работы органов опеки и попечительства — семейное устройство детей, лишившихся родителей. Именно наши специалисты дают заключение о возможности принять ребенка-сироту на воспитание, контролируют условия его жизни в замещающей семье.

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— Часто ли приходится решать сложные ситуации и как принимаются решения?

— В нашей работе не бывает «простых» ситуаций. Каким бы случаем ни занимались специалисты. Когда решается вопрос о том, с кем из родителей будет жить ребенок после развода, необходимо ли поместить ребенка в учреждение, не пострадают ли его интересы, если родители продадут принадлежащую ему квартиру, и так далее, на чаше весов — судьба нескольких человек. Поэтому работа в органах опеки требует от специалиста большого объема знаний в самых разных областях — юриспруденции, педагогике, психологии, а также определенного набора личных, человеческих качеств. Решения принимаются в соответствии с действующим законодательством и только в интересах детей. Не всегда это нравится родителям, если, например, речь идет о продаже квартиры, но спустя время оказывается, что это решение было верным.

— Может ли опека просто прийти внезапно и забрать ребенка?

— Что значит «внезапно»? Сотрудники опеки не могут зайти в любую квартиру наугад. Мы реагируем на сигналы от граждан или соответствующих служб. Специалисты не обходят профилактически все квартиры района, в которых живут дети. Это было бы нарушением прав граждан прежде всего. Как я уже сказала ранее, ребенка можно забрать, только если есть реальная угроза его жизни и здоровью. Такое случается совсем не часто.

— Вы как-то писали в «Фейсбуке», что опеке иногда очень сложно отключить эмоции при принятии решений. Как же быть? Ведь там тоже работают живые люди, которые должны быть объективны...

— Все наши решения мы принимаем строго по закону. Но ни одно дело не будет успешным, если не вкладывать в него сердце. И работа специалиста органов опеки связана с постоянным взаимодействием с людьми и, безусловно, требует от него таких качеств, как эмпатия, коммуникабельность, умение находить подход. Что такое решения, принимаемые сердцем? Когда специалист в любое время суток включается в решение проблем семьи, когда на своем личном транспорте отвозит страдающую зависимостью маму к врачу, чтобы ее дети не оказались в учреждении. Или когда сотрудник едет навещать в больницу заболевшего приемного ребенка, хотя семья уже живет в другом районе города и ее курируют другие специалисты. По закону — не обязан. А если слушать свое сердце? Человек со слабо выраженной эмпатией в социальной сфере обычно не работает.

Фото: Pixabay

— Важная тема — приемные семьи и приемные родители. Достаточно ли контроля за теми, кто принял в семью неродного ребенка?

— Контроль осуществляется постоянно, в установленные законом сроки. Они зависят от формы семейного устройства и ряда других нюансов. Когда ребенок оказывается в семье, сотрудники опеки посещают его в первый же месяц. Внеплановая проверка может пройти, если откуда-то поступил тревожный сигнал. Также один раз в год приемные родители предоставляют в органы опеки отчет о распоряжении имуществом подопечного. В него входят сведения о движимом и недвижимом имуществе, принадлежащих ребенку средствах, выделяемых государством на его содержание. К каждой семье прикреплен свой специалист, который постоянно находится с ней на связи. В случае возникновения любых вопросов замещающий родитель всегда может обратиться за консультацией, помощью и поддержкой.

— А помимо контроля есть ли помощь приемным семьям?

— Да, конечно. Существуют службы сопровождения замещающих семей. Фактически в городе действуют 46 организаций, уполномоченных Департаментом труда и социальной защиты населения на сопровождение семей. Они есть во всех округах столицы — помощь доступна любой семье. Услуга эта добровольная и бесплатная. Договор о сопровождении может заключить любая замещающая семья, независимо от формы устройства, т.е. и усыновители, и опекуны. Договор этот является трехсторонним: заключается между опекуном, сопровождающей организацией, и непременно третьей стороной выступает орган опеки. Специалисты готовы оказать консультативную, юридическую, психологическую и социально-педагогическую помощь. В апреле-июне 2021 года все специалисты сопровождающих организаций и органов опеки прошли обучение по работе с конкретным случаем в семье, оперативному взаимодействию друг с другом. Я очень надеюсь, что это поможет эффективно выстраивать отношения с семьями, которые нам поверят и будут обращаться за помощью, ничего не опасаясь.

— В каких случаях можно обратиться в сопровождающую организацию и как специалисты помогут семье?

— На самом деле, как только семья приняла ребенка, можно заключить договор о сопровождении, чтобы получить помощь в непростом для всех процессе адаптации, предотвратить появление серьезных проблем. Сопровождение — это надежное дружеское плечо специалистов. Серьезная помощь вашей конкретной семье может так и не потребоваться, но поддержка людей, которые так же, как и вы, хотят, чтобы все у вашей семьи было хорошо, никогда не бывает лишней. Конечно же, можно обратиться за помощью и когда проблема уже есть. Специалисты сопровождения — это связующее звено между всем тем спектром услуг, которые готов предоставить город, и приемной семьей. Например, ребенок нуждается в помощи узкопрофильного специалиста — логопеда. В службах сопровождения таких специалистов нет, но они помогут его найти, подскажут, какие документы собрать, чтобы эту услугу получить.

Фото: Pixabay

— Если человек взял ребенка, а потом отказался, потому что тот оказался сложным, дадут ли ему разрешение взять другого малыша?

— Тут не может быть однозначного ответа, потому что каждый случай индивидуален. Опека над ребенком прекращается по двум основаниям. Опекуна могут отстранить от выполнения своих обязанностей (за злоупотребление своими полномочиями, неудовлетворительное их исполнение и т.д.). В такой ситуации речи о принятии другого ребенка в семью не идет. Также может быть принято решение об освобождении от опеки: в случаях, если опекун не может выполнять свои обязанности в отношении конкретного ребенка по объективным причинам.

В этой ситуации возможно, что потом он будет воспитывать другого подопечного. Но индивидуален каждый случай. В нашей практике случались истории, достойные экранизации. Одна молодая женщина приняла на воспитание 10-летнюю девочку, недавно лишившуюся попечения родителей. Опекуну не удалось выстроить правильные детско-родительские отношения, ребенку не были обозначены границы. Через несколько лет это привело к тому, что в семье постоянно происходили конфликты.

Опека была прекращена. Но когда эмоции улеглись, бывшая уже приемная мама и подросток осознали, что, несмотря на все произошедшее, они успели привязаться друг к другу и хотят жить вместе, но по-другому. Они решили попробовать снова, ориентируясь на помощь специалистов. Опеку оформили заново, был заключен договор сопровождения приемной семьи. Как показало время, в той ситуации это было правильно. С помощью специалистов службы сопровождения семье удалось построить правильные взаимоотношения. Воспитать приемного ребенка — задача непростая. Поэтому очень важно серьезно подойти к подготовке в Школе приемных родителей. Я бы рекомендовала ее даже кровным родственникам детей, которые по закону проходить ее не обязаны, но могут сделать это по желанию. Не нужно пренебрегать психологической диагностикой: она поможет вам по-другому взглянуть на себя и, да, возможно, выявить недостатки, но лучше найти и устранить их заранее, чем потом совершить непоправимое. И, конечно, на всех этапах не нужно бояться обращаться за помощью и поддержкой специалистов.

ДОСЬЕ

Елена Михайловна Зайцева имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. Окончила с отличием Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Институт международной торговли и права Москвы. Свою трудовую деятельность начала в 2003 году. С 2003 по 2009 год работала специалистом Финансово-казначейского управления Западного административного округа города Москвы. С 2009 по 2016 год была специалистом Департамента городского имущества города Москвы. С 2016 года работает в Департаменте труда и социальной защиты населения города. С 2020 года назначена на должность начальника Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Награждена благодарностью Департамента труда и социальной защиты населения столицы и благодарностью мэра Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня в Москве работают 19 центров содействия семейному воспитанию, в этих учреждениях проживают порядка 1300 детей, из них 850 обучаются в школах. Учащимися колледжей в этом году стали 155 юношей и девушек. В этом году свыше 70 воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот прошли летние стажировки. В городе есть 111 отделов социальной защиты населения, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству.

КАК У НИХ

Органы опеки в США называются Foster care (патронажное воспитание. — «ВМ»). В случае если ребенок передается в приемную семью, его содержание оплачивает государство. Также там есть семейные детские дома, они частные и имеют соответствующую госсертификацию. При этом все важные решения в жизни ребенка принимают органы опеки через суд. Приемные родители в такой семье несут ответственность только за условия быта детей, а их услуги оплачиваются государством. Подобная система действует и в Австралии. В том числе приемным родителям могут временно передать ребенка, если в кровной семье ему угрожает опасность. Штаты и территории несут ответственность за финансирование ухода на дому. Но широко используются неправительственные организации.