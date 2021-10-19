Блог всем судья: какую роль соцсети играют в нашей жизни

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Создатель одной из самых популярных социальных сетей в России и всемирно известного мессенджера Павел Дуров заявил, что соцсети «загромождают наши умы непрерывным потоком мусора» и это снижает «наше счастье и творческие способности». Какую роль соцсети сегодня играют в нашей жизни, чем они полезны и вредны — об этом сегодня рассуждают эксперты, колумнисты и читатели «Вечерней Москвы».

Соблюдайте меру и извлекайте пользу

Люди, ругающие соцсети, просто не умеют ими пользоваться. Ну, например, практически полностью перестают общаться вживую, а потом испытывают разочарование: «Ах, у меня не осталось настоящих «живых» друзей!» Или все их общение в соцсетях сводится к написанию постов либо к комментариям к чужим постам — такая переписка на заборе. Если вы хотите более полноценного общения в соцсетях, просто пишите друзьям «в личку», отправляйте фото, ссылки на файлы с любимой музыкой и фильмами.

Такое общение очень близко к традиционному и позволяет, например, сохранить отношения со знакомыми и друзьями по всему миру. Сейчас, в пандемию, когда многие страны закрыты, это особенно актуально, ведь мы не можем видеться физически. Да и по огромной России летать, чтобы регулярно встречаться с друзьями, согласитесь, не у всех есть деньги! Соцсети же дают возможность общаться. Или, например, взять карьеру. Очень часто она связана с личными связями.

Имея их, куда проще не только устроиться на работу, но и найти приличное, хорошо оплачиваемое, место. Так вот, соцсети позволяют поддерживать личные связи с «нужными» людьми, не дать себе пропасть из их поля зрения.

А потом, когда необходимо, напомнить — вот он я! «Кстати, ищу работу — может, у тебя есть варианты?» Это вполне результативная схема, позволяющая спокойно переходить с одного места на другое, а не «висеть» месяцами на сайтах по поиску работы.

А еще соцсети позволяют устраивать личную жизнь, ведь в них можно знакомиться. Это очень удобно, если человек стеснителен или редко бывает в общественных местах, где много людей противоположного пола. Или, скажем, он много работает и просто не имеет свободного времени для похода по клубам, ресторанам и вернисажам. К тому же через соцсети легко находить друзей по интересам, скажем, для того, чтобы вместе поиграть в футбол, сходить в поход или устроить пленэр.

Вообще, польза и вред социальных сетей зависят главным образом от их дозировки. Тут как с лекарством: одна таблетка лечит, три скорее вредят, а пятью и отравиться можно! Умеренность и здравый смысл — вот чем нужно руководствоваться при пользовании соцсетями.

Это новый инструмент общения, новая реальность, но погружаться в нее с головой нелогично и даже глупо.

Ведь если вы купили машину, то все равно ежедневно ходите пешком. Если вы ужинаете, то вряд ли съедаете целую кастрюлю! Пользуйтесь соцсетями с умом, и вы сможете извлечь из них немалую пользу.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стало очень много мусорной информации

Для огромного числа людей соцсети стали главным источником информации. Причем, как показывают исследования и у нас, и на Западе, примерно 40 процентов аудитории в лучшем случае помнят, где они получили какие-то сведения, но совершенно не интересуются их первоисточником. Отсюда огромное количество фейков — непроверенной, мусорной информации. Соцсети, по сути, дискредитируют традиционную журналистику! Россия тут, кстати, впереди планеты всей. Да, тиражи печатных СМИ падают по всему миру, но в России — быстрее всего! Возможно, дело в том, что у нас не очень высокий уровень жизни — не все готовы платить за покупку газет и журналов. Но свою роль сыграли и соцсети.

Зачем искать информацию в профессиональных СМИ, если можно полистать ленту в интернете и все выяснить? Многие люди просто не понимают, что огромная часть информации в соцсетях — это «одна бабка сказала». В итоге время от времени распространяются чудовищные фейки, вызывающие в людях боль, ужас и негодование. Ну, например, о том, что во время страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли не 60 человек, а 400 и даже больше. Откуда этот фейк? А из соцсетей. Один написал, а многие перепостили.

Но уже наметился и противоположный тренд. Публика постепенно учится на собственных ошибках, становится внимательнее. Многие поняли, что у информации должен быть какой-то четкий понятный источник и пост в соцсети таким точно не является. Многие понимают, что информация из СМИ — будь то печатное или его сайт — имеет знак качества, а информация из соцсети — это просто набор букв. Да, возможно, они имеют отношение к действительности, но, возможно, и нет. Ну или, скажем, это снимок, который далеко не всегда отражает то, что происходило или происходит на самом деле. Складывается и понимание, что отдельно взятый пользователь фактически не несет ни моральной, ни материальной ответственности за распространяемую информацию. Возможно, конечно, его и попытаются привлечь за явные социально опасные фейки, но далеко не факт, что он понесет хоть какоето реальное наказание. В общем, соцсети сами себя дискредитировали.

Фото: pixabay

Кривое зеркало отраженной реальности

Социальные сети — то, что Павел Дуров назвал в числе семи самых переоцененных вещей в жизни. Среди трех недооцененных в списке, который он выложил к своему 37-летию, указаны: сон, природа и уединение.

Забавно, что незадолго до этого и новостей про то, что несколько соцсетей стали давать сбои, я удалила с телефона все приложения с ними, оставив только мессенджеры для личной и рабочей переписки. Почему? Потому что стала замечать, что подсела на иллюзию жизни, поставляемую сетями.

Листаешь новостную ленту друзей: другие города, интересные места, вдохновляющие произведения искусства. Кажется, что и сам уже побывал всюду, все можешь представить. Но вот впервые я оказываюсь в Санкт-Петербурге возле учебного театра на Моховой и понимаю, насколько он близок к театральному вузу РГИСИ и как сильно отличается от моих представлений, от снимков из соцсетей.

Кроме того, ловлю себя на том, что иду в театр и думаю: надо не забыть снять поклон, на концерте — сделать селфи, вижу закат — тороплюсь выложить его в ленту. Делюсь, хочу сохранить или превращаю в жизнезаменитель? И ладно бы это касалось только мест и событий. Но люди... У меня сотни подписчиков. Каждую запись лайкают десятки. Сама отмечаюсь под постами многих знакомых. Так создается иллюзия соучастия в жизни друг друга, чувство, что мы друг про друга что-то знаем, друг у друга есть. А потом я забываю про день рождения близкой подруги, потому что упустила «напоминалку». Хочу позвонить старому другу, чтобы назначить встречу, а его номер давно неактуален.

У пары приятелей родился сын, а я и не знала об этом. И оказывается, что живых людей, запоминающегося опыта и особенных мест — почти нет. Есть только картинки, записи, лайки...

Впрочем, хоть соцсети я и снесла, но рука то и дело тянется выложить пост — поделиться важным для меня с десятками, сотнями людей. Но как только делаю это — начинаю ждать их реакции, проверять раз за разом приложение...

Так что нет, я хочу свободы! Хочу живого общения с конкретными людьми и их прямой реакции на важное мне. Хочу высказываться, не ожидая оценки. Хочу запоминать моменты в памяти. Хочу печатать фотографии. Но главное — чаще видеть глаза вживую.

Фото: Pixabay

Буллинг, троллинг, динамит и фосген

Летать как птицы! Разве это не самая высокая мечта человечества? Легенда об Икаре — один из первых мифов о летающем человеке. Однако судьба Икара была печальной, он упал и разбился. И это может выглядеть своего рода пророчеством для всех прекраснодушных мечтателей — мечты сбываются, но с весьма неприятными последствиями. Едва только человек вышел в воздушный океан на первых этажерках, как сразу переделал машину полета в машину убийства себе подобных.

Так было всегда. Нобель, который изобрел динамит, наивно полагал: «Мои заводы остановят войны раньше, чем это сделают политики. Когда два армейских корпуса смогут уничтожить друг друга в одно мгновение, все развитые страны похолодеют от ужаса и расформируют свои армии». О том же самом грезил нобелевский лауреат Фриц Хабер — изобретатель фосгена. Ему казалось, что применение отравляющего газа так потрясет и напугает мир, что войны станут просто невозможными.

Но даже и более мирные штуки, про которые никак не подумаешь, люди всегда ухитрялись использовать во зло. Казалось бы, что может быть плохого в расширении общения? Именно это и обещали нам социальные сети — общение без границ. Теперь можно найти себе друга не только в границах своей деревни или школы, но и всего мира, то есть возможности с десятка потенциальных кандидатов в друзья выросли до миллиардов. Можно постучаться к кому угодно, обсудить то, что интересно вам.

Однако и тут новые технологические возможности были использованы не только как рупор благих порывов души, но и как усилитель грязи душевной. Это как лупа, которая увеличивает все — и плохое, и хорошее… Совершенно неожиданно возникли ситуации, когда люди, которых травят в социальных сетях, кончают жизнь самоубийством. В США сейчас идут сенаторские слушания о самой знаменитой социальной сети на планете, хозяев которой обвиняют в разжигании ненависти, которая пробивается даже сквозь немилосердную автоматическую цензуру политкорректности. А последняя, в свою очередь, тоже приводит к трагедиям, потому что затыкает людям рот на ровном месте — просто срабатывают бездушные алгоритмы. Мы в быту стремимся к душевности в общении, когда делимся мыслями, а в сети натыкаемся вместо этого на холодный автоматический кляп алгоритма. Или же на оголтелый троллинг со стороны закомплексованных идиотов. Разочарование. Со всех сторон...

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Лаять пальцами, стонать языком

В качестве ритмических вставок — стоны и всхлипы. Одно слово почти неотделимо от другого. Тексты начитываются странной интонацией, нехарактерной для живого, настоящего голоса. Звуки речи намеренно коверкаются. Что же это такое? А это звучит богатый исполнитель, по слухам, сведший знакомство с очень большими людьми. Значительное культурное явление. Или другое значительное культурное явление — рэпер с именем рабочей породы собак, выведенных для суровых природных условий. Тот же лай и скулеж.

Так разговаривает поколение социальных сетей. Так же примерно оно и пишет. Каждое слово отдельным сообщением, без знаков препинания, без строчных и заглавных букв. Чтобы понять этот текст, нужно несколько раз перечитать его вслух.

Почему же так пишут люди, которые большую часть дня и почти 100 процентов своего общения обретают в социальных сетях? Что с ними не так? Наверное, все так и все нормально.

А проблема как раз с людьми, сопротивляющимися новоязу, стихийно сформированному социальными сетями. Те, кто привык к уважительному отношению с языком, никак не могут понять откуда эти проблемы с общением. Откуда эта привычка все коверкать? Хорошо. Ушли с улиц в соцсети.

Кого же осчастливило повышение уровня компьютерной грамотности? Молодые люди умеют управлять своими аккаунтами во всех более-менее популярных соцсетях, разбираются, как сейчас говорят, в таргетировании, тегинги, лендинге и прочее. Знают, что такое «воронка продаж» и как поднять просмотры. Ради этого пришлось пожертвовать русским языком. Слова, описывающие состояние и эмоции, можно архивировать одним-двумя смайликами. Для выражения приязни, симпатии достаточно кликнуть на «сердечко» — поставить «лайк».

Что до офлайнового общения, то оно почти и не нужно больше. Нельзя же взять всех с собой в путешествие, зато можно в соцсетях рассказать, что ел на обед какую-то бурду. И тысячи людей, а если поднапрячься, то и миллионы, увидят, какой ты крутой. Это создает иллюзию значимости по сравнению с мнением двух-трех людей, с которыми удалось бы пересечься в настоящей жизни. Так что реальное общение при таком погружении в соцсети становится допустимо, но совсем не обязательно. Не обязательно покидать зону комфорта. Общаться можно не выходя из собственной квартиры. Хорошо, тепло и сухо. Как в могиле.