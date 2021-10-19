Как отметили день повара солдаты-срочники

Курсант 190-й школы поваров Никита Крюков готовит поджарку для ухи. После армии молодой человек хочет продолжить обучение этой профессии / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

20 октября отмечается Международный день повара. Накануне в 190-й военной школе поваров состоялись праздничные мероприятия и мастер-классы.

На кухне, расположенной на первом этаже столовой, за длинными металлическими столами стоят солдаты-срочники и нарезают на досках ингредиенты для своих будущих кулинарных шедевров.

— Первые полтора месяца мы проходили курс молодого бойца, потом приняли присягу, а затем стали вплотную изучать профессию повара, — рассказывает солдат Андрей Горячев. — Я, кстати, раньше не готовил. И никогда не думал, что смогу этому научиться. А теперь мне кажется, будто я рожден, чтобы стать поваром. До окончания службы есть время все обдумать. Может быть, я действительно сменю профессию.

Рядом с Андреем нарезает овощи его товарищ Владимир Климанов. Молодой человек еще до армии окончил Российский колледж традиционных культур, получил специальность повара-кондитера. А теперь он овладевает специальностью военного повара.

— Есть огромное различие между военным и гражданским поваром. Если раньше, в колледже, например, я готовил только на плите, то в армии учат пользоваться и полевой кухней. Это намного сложнее. Там нужно сразу точно рассчитать количество воды, которое понадобится для приготовления определенного числа порций. Если в кастрюлю на плите можно в любой момент подлить жидкость, то в полевой кухне это невозможно — можно испортить еду, — говорит Владимир Климанов.

В это время на кухне, расположенной на втором этаже, готовит уху москвич Никита Крюков. Молодой человек разделывает на доске рыбу. Филе он режет на кусочки и бросает их в кастрюлю. Потом принимается за морковь.

— Товарищ сержант, а можно морковь порезать более мелкими кусочками? Я думаю, так она лучше прожарится, суп получится вкуснее, — спрашивает Никита Крюков.

— Попробуй, — отвечает ему инструктор по практическому приготовлению пищи сержант Татьяна Куликова. — Потом все вместе продегустируем и узнаем, прав ты был или нет.

Никита принимается за нарезку. Рядом его сослуживцы учатся готовить другие супы. А Татьяна внимательно наблюдает за своими воспитанниками. В случае необходимости она консультирует своих подопечных.

Инструктор рассказывает, что иногда она позволяет солдатам экспериментировать на кухне.

— Повар — это же творческая профессия. Порой в приготовлении еды нужна импровизация, фантазия, — говорит Татьяна.

Преподаватели 190-й военной школы поваров рассказывают, что многие их выпускники меняют свою жизнь после армии и связывают судьбу с этой увлекательной профессией. Настолько их вдохновляет обучение.

— Каждому нашему выпускнику вручается официальная справка об окончании школы поваров. Пометка ставится и в военный билет. Бывали случаи, когда к нам приезжали солдаты, отслужившие в армии, и просили выдать им дубликаты этих справок, чтобы устроиться на работу на гражданке, — рассказывает Татьяна Куликова.

Ребята выпустятся из школы поваров совсем скоро — в ноябре. После их ждет распределение: солдаты поедут служить в разные воинские части по всей России.