Деревья из Серебряного Бора получили детские имена

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский помогает участникам акции посадить деревья / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Во вторник, 19 октября, в Серебряном Бору москвичи — участники акции «Наше дерево» посадили 35 сосен в честь своих маленьких детей. «Вечерняя Москва» узнавала, сколько уже столичных лип, яблонь и дубов носят человеческие имена.

У Екатерины и Константина Нефедовых год назад родилась дочка. Чуть позднее счастливые родители узнали о программе «Наше дерево».

— Прочитали, что есть возможность посадить родовое дерево и назвать его в честь ребенка, — улыбается отец. — В марте подали заявку, а сегодня посадили сосну. Это очень величественное, красивое дерево, крепкое и зеленое. Поэтому мы выбрали для ребенка именно его. Для нас эта сосна — памятный знак. Я думаю, что мы часто будем сюда приходить.

Нефедов шутит, что из трех вещей, которые должен сделать мужчина, с одной он справился. Начало положено. Осталось вырастить сына и построить дом.

Участник торжественного события, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, говоря о проходящей в Москве акции, тоже вспоминает о традиционных ценностях.

— Есть славянский обычай — в честь рождения новых членов семьи, рода посадить дерево, — сказал он. — Мы этот опыт предков изучили и предложили свою вариацию: в честь рождения маленького москвича его родители могут посадить родовое дерево на территории городских парков. Это дерево будет объединять семью и всех жителей столицы. Глядя на эти деревья, мы с уверенностью смотрим в будущее, понимаем, что город будет жить дальше. Осенью в Серебряном Бору появится 361 дерево. А всего на территории городских парков этой осенью посадят около десяти тысяч деревьев.

За два года, пока действует акция, по заявкам жителей посадили 7320 деревьев. В 2019 году — больше двух тысяч. В 2020-м — больше пяти тысяч.

— Эта акция проходит третий год, и количество участников каждый раз увеличивается в два раза, — делится расчетами Антон Кульбачевский. — Место, куда посадить деревья, пока есть. И с таким количеством желающих их дефицита в ближайшее время не будет. Конечно, если все 120 тысяч родителей новорожденных пришли бы с малышами, обеспечить им место было бы тяжелее. А ведь именно столько в среднем рождается каждый год в Москве. Наша акция набирает популярность, интерес к ней растет. Будем надеяться, что родители будут этот интерес поддерживать.

Георгию Мальшину скоро исполнится год. Парень сидит в коляске рядом с только что посаженной сосной и с непониманием смотрит на окружающих. Почему все так внимательно на него смотрят? Зато мама мальчика Анна Гришина в восторге.

— Узнав о прекрасном проекте правительства Москвы, я сразу приняла решение в нем поучаствовать, — признается мама. — Замечательно, когда есть возможность прийти и поухаживать за деревом, которое сам посадил. Особенно здесь. Серебряный Бор — это наше место силы. Мы гуляем здесь в любое время года, потому что живем на «Октябрьском поле».

Когда-нибудь маленький Георгий поймет радость мамы.

КСТАТИ

Самые популярные у москвичей породы деревьев — липа, сосна, клен и рябина. Интересно, что родители мальчиков чаще всего выбирают для своих ребятишек крупные, сильные растения, такие как дубы и сосны, а родители девочек — более нежные деревья, такие как ивы, липы и березы.