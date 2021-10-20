Столичные отели, рестораны и экскурсионные бюро поборются за городскую премию в сфере гостиничной и туристической индустрии

Москвичка Алиса Локалова рассматривает интерьер комнаты в городской усадьбе А. В. Полежаевой — Зубовых, которая находится на улице А. Солженицына. Сюда полтора века назад мужчины во время балов выходили пообщаться / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 19 октября, стартовал прием заявок на ежегодный столичный конкурс «Путеводная звезда». Он определит лучших представителей гостиничной и туристической индустрии Москвы.

Туризм — это эмоции, а столичные специалисты индустрии гостеприимства — навигаторы, помогающие туристам за короткий срок увидеть и полюбить Москву. С этой задачей справляются многие профессионалы, но все же есть те, кто делает это лучше других, предлагая уникальные проекты и решения. Именно такие люди уже на протяжении 22 лет становятся обладателями премии «Путеводная звезда» и открывают неизвестную Москву не только для туристов, но и для жителей столицы.

Наталья Леонова, которая работает в одном из столичных экскурсионных агентств, создала проект «Иди и смотри», в рамках которого она рассказывает загадочные истории о зданиях города, мимо которых мы проходим каждый день. Например, о старинной московской усадьбе А. В. Полежаевой — Зубовых конца XVIII — начала XIX века, где и сегодня живут потомки этой семьи.

— Эту родовую городскую усадьбу потомки этого рода приобрели в 2004 году. Уже через два года здесь начались реставрационные работы, — рассказывает Леонова. — Для сохранения исторического наследия была проделана огромная и очень дорогостоящая работа. Но именно благодаря ей мы сейчас можем любоваться старинными люстрами, мебелью, лепниной.

Даже рояль, который стоит в одной из комнат здания, не простой, а действительно когда-то принадлежал владельцам особняка. Здесь также можно увидеть зеркало, которое было произведено в 1851 году. В него когда-то смотрелись и прихорашивались дамы и господа, приглашенные в усадьбу на бал.

И сегодня, как и 170 лет назад, в зеркало из стекла с тонким слоем серебра с удовольствием смотрятся современные москвички, поправляя свои модные прически.

— Глядя в отражение, я чувствую себя тургеневской девушкой, — говорит москвичка Алиса Локалова. — Мне сразу захотелось надеть бальное платье, взять в руки кружевной зонт. А вот смартфоны, видеокамеры и прочие современные гаджеты мне здесь кажутся инородными предметами. В этом особняке вообще полное погружение в прошлое. Я много раз проходила по улице Солженицына, но даже не подозревала, что тут есть такая старинная и при этом жилая усадьба. Это та самая неизвестная Москва, которую очень хочется узнать.

И таких загадочных зданий «неизвестной Москвы» в мегаполисе немало. Главное — их найти, исследовать и показать туристам. В этом и заключается искусство отличных экскурсоводов, которые готовят свои авторские программы. А задача премии «Путеводная звезда» — выявить такие проекты, удобные туристические сервисы, комфортные гостиницы и настоящих профессионалов этой отрасли. Причем победителей будут выбирать с помощью онлайн-голосования на портале «Активный гражданин».

Попробовать свои силы в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в Москве. Для этого им нужно подать заявку до 2 ноября на сайте Мостуризма. А с 3 по 9 ноября эксперты оценят заявки по критериям и сформируют шорт-лист.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заммэра Москвы:

—Мы приглашаем к участию в конкурсе представителей туротрасли и смежных сфер. Впервые в списке номинаций конкурса представлены «Московская кондитерская», «Ресторан русской кухни», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире», а также «Стартап года» от цифрового туристического сервиса Russpass. Кроме того, в этом году на церемонии награждения премии «Путеводная звезда» будут вручены два дополнительных приза в специальных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, которая развивает детский туризм.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Премия «Путеводная звезда» учреждена правительством Москвы в 1999 году и проходит уже 22-й раз. В этом году 18 основных и 2 дополнительные номинации. 220 организаций, проектов и лидеров отрасли становились лауреатами премии «Путеводная звезда» с момента ее проведения. В прошлом году лауреатами стали 10 представителей индустрии туризма Москвы.