Вкус профессии. Гастрономические изыски Московского чемпионата «Абилимпикс — 2021»

Фото: Пресс-служба «Абилимпикс — 2021»

Сегодня отмечается Международный день повара. В Москве в эти дни идет подготовка к региональному чемпионату профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикск – 2021». На конкурсе представлена 81 профессиональная компетенция, 9 из них — в сфере питания. Какие блюда готовят участники?

Среди кулинарных компетенций чемпионата — «Изготовление мороженого», «Кондитерское дело», «Кулинарное дело», «Поварское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Выпечка осетинских пирогов» «Пиццайоло». А также необычные и творческие направления — «Декорирование тортов» и «Карвинг».

Для участников каждой компетенции разработаны свои уникальные конкурсные задания. В отборочном туре мастера готовили мороженое из томатов и базилика, экзотическую пиццу в авторском исполнении, выпекали всевозможные хлебобулочные изделия и постигали особенности кухонь народов мира. Участники «Абилимпикс» ежедневно оттачивают свое мастерство и, прежде чем продемонстрировать его на чемпионате, регулярно радуют родных и друзей своими кулинарными шедеврами.

Алисе Худяковой, участнице «Абилимпикс» в компетенции «Декорирование тортов», 15 лет. Она учится на повара-кондитера в колледже «Царицыно». В этом году студентка участвует в чемпионате впервые. В будущем Алиса мечтает открыть свою кондитерскую. Говорит, что соревнования – это не только шанс поработать в команде, но и возможность уже сейчас зарекомендовать себя в экспертном сообществе и привлечь к себе внимание работодателей. Заданием Алисы на отборочном этапе чемпионата было декорирование праздничного торта в вечернем стиле.

Алиса Худякова / Фото: Пресс-служба «Абилимпикс — 2021»

— Когда я только начинала осваивать новые технологии декорирования тортов, было тяжеловато, но потом приноровилась. Готовилась к чемпионату очень тщательно. Упор делала на работу с мастикой, оттачивала технику выравнивания торта, большое внимание уделяла созданию цветов. Работы соперников получились очень разные, но все по-своему хороши. В отборочном туре мы работали в команде. Думаю, что у нас есть все шансы на выход в финал, так как наша работа очень яркая, — поделилась участница.

Еще одна участница, 17-летняя Динара Мамлеева, тоже учится в колледже «Царицыно». Она участвует в «Абилимпикс» уже второй раз, в прошлом году выиграла серебряную медаль московского чемпионата. Выбрала компетенцию «Кондитерское дело», потому что это - ее будущая профессия. В подготовке к соревнованиям Динаре помогал наставник из колледжа. Испытанием отборочного тура было изготовление композиции из шоколада на тему «Морской бриз». На это задание было отведено два с половиной часа.

— Поначалу было сложно, и я волновалась, но когда процесс пошел, взяла себя в руки. Я довольна своей работой и практически уверена, что пройду в финал. Работы тоже очень достойные, некоторые удивили профессионализмом и изяществом, — поделилась участница.

У каждого блюда есть своя технология приготовления, но главный секрет любого кулинарного шедевра — не только строгое соблюдение рецептуры, но и работа, выполненная с душой. Эксперты и работодатели чемпионата признаются, что на этот фактор они будут обращать особое внимание.

Справка

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения и Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».