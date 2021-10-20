Ритуальная реальность: почему в России не хватает кладбищ и крематориев

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Пандемия коронавируса привела к существенным изменениям в разных сферах жизни. Коснулись они и ритуальных услуг. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, умерших от COVID-19 нужно хоронить с рядом особенностей — в закрытом гробу и в специальной «упаковке». На фоне этого стал набирать популярность такой способ захоронения, как кремация. Например, в Москве доля кремации дошла до 73 процентов от общего числа траурных церемоний. Об особенностях рынка, его проблемах и о том, как их решать — в материале «Вечерней Москвы».

Избыточная смертность и официальные объемы рынка

Мало того что пандемия коронавируса повлияла на сам способ погребения умерших, она еще и привела к росту смертности. В 2020 году, согласно данным Росстата, естественная убыль населения составила 702 тысячи человек. За январь — август 2021 года смертность выросла на 18 процентов, согласно информации ведомства. За восемь месяцев текущего года наша страна потеряла один миллион 523 546 человек по различным причинам, включая COVID, в среднем это по 190 тысяч человек в месяц. Похожие показатели в истории России были только в 2003 году, когда умирало в среднем 194 тысячи человек в месяц.

При этом объем выручки ритуальных агентств, согласно информации того же Росстата, за первую половину 2021 года вырос всего на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Россияне потратили на ритуальные услуги 36,9 миллиарда рублей, а за аналогичный период прошлого года — 34,07 миллиарда. В столице все пропорционально — на 18 процентов больше смертей и на 18 процентов рост выручки ритуальных агентств.

При этом больше всего на похороны в январе — июне 2021 года, согласно статистике, тратили жители Москвы (четыре млрд 611 млн рублей), Санкт-Петербурга (три млрд 556 млн) и Московской области (два млрд 805 млн рублей). Также в первую пятерку входят Краснодарский край и Республика Татарстан. Меньше всего тратились в Ингушетии (1,54 млн рублей), Чукотском автономном округе (1,67 млн), Чеченской Республике (6,67 млн рублей), Калмыкии (8,83 млн) и в Республике Алтай (14,89 млн рублей).

В Москве в принципе самый большой объем рынка ритуальных услуг в России. С 2015 по 2020 год он вырос с шести миллиардов 528 миллионов рублей до девяти миллиардов 495 миллионов. Причем его динамика неравномерна. В 2016 году наблюдался спад, в 2017-м — опять подъем, в 2018-м снова спад и с 2019 года он продолжает расти. Доля ритуальных услуг в общем объеме бытовых услуг города Москвы в эти годы составляла от шести до 11 процентов. По сравнению с 2015 годом, в 2020-м она выросла на 1,9 процента, в том числе и за счет сокращения показателей оказания иных бытовых услуг.

Что произошло с ритуальными услугами

Кремация в условиях пандемии стала фактически одним из трендов в тех городах России, где есть крематории, отмечает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Алексей Сулоев. Там доля таких захоронений порой доходит до 70 процентов. Причина возросшего спроса в том, что смертность была избыточной, а доходы населения падали. На этом фоне снизился и уровень похоронных расходов. Несмотря на то что кремацию, как и большое количество сфер нашей жизни, не обошел рост цен, она обходится в любом случае дешевле в несколько раз, чем погребение человека традиционным способом в землю.

Однако, по словам Сулоева, проблема заключается в другом. Всего в 23 российских городах есть крематории. И наша страна занимает последнее место по числу таких сооружений на душу населения, констатировал представитель отрасли. Даже жителям городов-миллионников порой приходится везти тела родных за сотни километров для того, чтобы похоронить человека. Ведь места на городских кладбищах небезграничны, очень часто некрополи оказываются переполнены. Крематории в этом смысле могли бы решить проблему, уверен Сулоев.

По его словам, недостаток крематориев обусловлен отсутствием четкого законодательства и как таковой программы их строительства. А их нужно построить минимум 300, чтобы удовлетворить возросший спрос, считает он. В тот же крематорий в Ростове-на-Дону, говорит спикер, очередь составляет 10 дней из-за дефицита мощностей. А в чем же причина?

— У нас нет по большому счету «министерства», отвечающего за ритуальную, похоронную деятельность. Теоретически оно есть — это Министерство строительства и ЖКХ, но фактически там людей, ответственных за это, нет. Они даже не могут сказать, сколько крематориев и кладбищ в России. Поэтому сегодня мы видим, что если официально у нас оборот рынка ритуальных услуг порядка 60 миллиардов рублей, то неофициально — 250–260 миллиардов рублей, — пояснил эксперт.

Дело не только в законах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с «ВМ» высказал другую точку зрения. Он отметил, что постройка крематория зависит не только от законодательства, но еще и от отношения населения. Оно везде разное. Порой строительству мешают уже сложившиеся в субъекте традиции.

— У нас, например, в Башкирии к крематориям отношение негативное. Это очень скользкий вопрос, хотя я понимаю, что крематории могли бы стать выходом из положения. Все-таки под кладбищами громадные территории. У нас в Уфе несколько огромных кладбищ, они уже исчерпали свои возможности. Что делать, никто не знает. Я лет 15 пытался начать работу по крематориям, но ничего не получилось из-за общественного мнения. Людей не заставишь силой пользоваться кремацией для упокоения своих близких, — высказал свое видение политик.

«Вечерняя Москва» после разговора с экспертами отправила запрос в Минстрой России по поводу строительства крематориев в нашей стране. При ведомстве работает комиссия по вопросам похоронного дела, в состав которой входит экспертная рабочая группа № 2 по вопросам кремации и цифровизации похоронной отрасли. «ВМ» попыталась узнать, есть ли в России планы по строительству крематориев, в каких городах и в каком количестве они будут возведены, а также, кто несет за это ответственность.

Правда, конкретных данных ведомство не предоставило. Там лишь заявили о работе над усовершенствованием законодательства в этой сфере и подготовке законопроекта о похоронном деле. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве России.

— Для обеспечения единых подходов к регулированию похоронной отрасли в законопроекте закрепляются общие для всей страны принципы государственной политики в сфере похоронного дела, правила и требования к оказанию ритуальных услуг, требования к участникам рынка, местам захоронения, стандартов качества оказания услуг, — сообщили в Минстрое.

В последний путь через портал «Госуслуги»

Между тем не все парламентарии считают, что нужно заниматься развитием кремации. Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов придерживается мнения, что в похоронной сфере стоит для начала в принципе навести порядок. По его мнению, акцент нужно делать именно на борьбе с похоронной мафией. А для этого люди должны иметь возможность организовать проводы в последний путь с помощью портала «Госуслуги».

— Так мы сможем защитить людей от беспредела похоронщиков, но при этом не ограничим тех, кто за дополнительные деньги предоставляет какие-то услуги. Это их право. Но я считаю, что государство обязано гарантировать реально воплотимый, реально реализуемый пакет по захоронению человека, чтобы это не оборачивалось еще одной трагедией в виде огромных финансовых затрат. Это защитит право человека не только на достойную жизнь, но и на достойный уход из нее. Процесс будет абсолютно понятным, если будет осуществляться так же, как и все другие госуслуги — через портал «Госуслуги», а всякие барыги дурно пахнущие уйдут в прошлое, — заявил депутат.

Что же касается переполненности кладбищ, Милонов считает, что надо разрешить религиозным организациям их иметь. С другой стороны, по его мнению, территория у России большая, кладбища с человеческими могилами занимают не так много места. А поскольку в могилах лежат граждане нашей страны, их надо достойно провожать в последний путь, земли не должно быть жалко, говорит парламентарий.

Цифровизация приходит в похоронный бизнес и вытесняет мафию

Алексей Сулоев убежден в том, что цифровизация в похоронной сфере и инвентаризация кладбищ — актуальная проблема. Без этого вопросы похорон становятся одной из площадок для коррупции и различных скандалов. Бывает так, когда место на кладбище найти законно не удается, родственники умерших привозят гробы к зданиям городских администраций, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, и местные чиновники сразу все находят.

Кроме того, информация о только что умерших в большинстве своем продается сотрудниками, в том числе и полиции, «черным агентам». В результате родственники, пребывающие в состоянии стресса, могут существенно переплатить за похороны. Инвентаризация кладбищ, программа строительства крематориев и цифровизация отрасли позволили бы существенно сократить этот нелегальный рынок похоронных услуг. Нового в этом ничего нет, весь цивилизованный мир эти проблемы проходил, констатировал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев.

— Ничего нового в этом нет. Весь мир это проходил, но он пошел по законодательному пути. Мы это предлагали еще 20 лет назад. Весь криминал можно победить за 2–3 месяца. Введите наказание как в Европе — пять лет тюрьмы и 100 тысяч евро штрафа для тех, кто продает информацию о смерти, и черные агенты исчезнут, — добавил спикер.

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Проблема актуальна по всему миру

Что касается строительства крематориев, то Сулоев убежден в следующем: у людей должна быть альтернатива — погребение в землю или сожжение тела в печи. Это актуально особенно для незащищенных слоев населения, для которых смерть близкого человека — это не только трагедия, но и существенный удар по бюджету.

В условиях избыточной смертности, констатирует представитель отрасли, эта проблема стала актуальной по всему миру. Однако в развитых западных странах она решалась с помощью мобильных крематориев. Физически они разворачиваются за 30 минут, а в России для его работы требуется получать различные разрешения полтора года.

— А у нас согласно ГОСТу мобильные крематории есть, а по закону их как бы нет. У нас даже законом не предусмотрено их использование при избыточной смертности, губернаторы или мэры не могут их ввести. Мы давно об этом говорим. Со своей стороны предложения мы направили, они лежали в Госдуме, но потом их направили на доработку. Есть надежда, что после выборов все сдвинется с мертвой точки, — отметил Сулоев.

По прогнозам эксперта, мировой тренд сейчас в целом направлен на увеличение числа кремаций. Через какое-то время их доля дойдет до 80 процентов. Земли становится все меньше, города превращаются в сплошные кладбища. В России уже крайне тяжело в пределах крупного города получить место для захоронения близкого человека, люди готовы идти на любые ухищрения и затраты, чтобы этого добиться, часто не совсем законными способами.

Так что, если посмотреть на проблемы сегодняшние и проблемы похоронной отрасли десятилетней давности, то в России они остаются одними и теми же. Только взяток стало в разы больше, с сожалением констатировал Сулоев. Но самое главное — нет правил игры и закона, отвечающего современным требованиям и мировым трендам. Пока этого не будет, ритуальный бизнес так и продолжит находиться в своем текущем состоянии, заключил специалист, ведь самим владельцам кладбищ строить те же крематории невыгодно, поскольку они лишатся части выручки, в том числе и серой.

Похоронные наработки появятся до конца года

Есть в Госдуме и те депутаты, которые прекрасно осведомлены о проблемах похоронного рынка и убеждены, что вопрос их решения не просто назрел. Он перезрел, уверена заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

— Новый закон о похоронном деле неоднократно обсуждался, писался, переписывался Минстроем, но так и не был доведен до конца. В этой сфере много нерешенных проблем. Она находится в тени, в серой зоне. Те социальные гарантии для граждан, которые вроде бы предоставляются, на деле не реализуются. Состояние кладбищ ужасное. Самая главная проблема заключается в том, что исполнение и реализация полномочий, связанных с погребением людей, осталась на одном и том же уровне, что и несколько лет назад. Фактически все отдано на откуп муниципалитетам. Они сами определяют правила игры и контролируют их выполнение. Я глубоко убеждена, что это важная задача и Госдума должна в новом составе принять закон о похоронном деле, — отметила парламентарий.

Разворотнева не сомневается, что какие-то наработки по изменениям в законодательство появятся уже в ближайшие месяцы.