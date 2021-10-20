Актриса Мария Куликова: Буду к себе построже

Мария Куликова поделилась с подписчиками забавными кадрами со съемочного процесса / Фото: https://www.instagram.com/m.kulikova77/

Мария Куликова, заканчивает работу над озвучанием роли в новых сериях многосерийного фильма «Склифосовский». «Вечерка» побеседовала с актрисой.

«Вечерка» поговорила с Марией Куликовой, исполнительницей одной из главных ролей в популярном сериале «Склифосовский».

— Мария, как-то в интервью вы обмолвились, что с детства любили фильмы о врачах. А стать доктором не мечтали?

— Ну нет, эта профессия, как и актерская, требует призвания. Врачи — они герои. Я это поняла, много лет играя нейрохирурга Марину Нарочинскую в «Склифосовском» и общаясь на съемочной площадке с настоящими врачами. Я же абсолютная трусиха. И я бы сошла с ума от ответственности за чужую жизнь.

— Ваша героиня в этом сериале не только прекрасный хирург, но и любимая женщина главного героя. Как вам работается с Максимом Авериным, который его играет?

— Я вот сегодня была на озвучании новых серий, видела Максима в кадре, и у меня все время на лице была улыбка. Не могла удержаться! Звукорежиссер сердился: «Маша, ты улыбаешься, что ли? В кадре у тебя улыбки нет! Ты с ним сейчас ругаешься! Прекращай это!» А прекратить было очень трудно, потому что Максим там такой трогательный.

Конечно, мне с ним работается замечательно. Понимаете, мы очень давно друг друга знаем — с 1994 года. Я видела его первые шаги на театральной сцене, потом первые роли в кино — удачные и неудачные.

Тысячу раз все это мы с ним обсуждали. И нам как партнерам, выпускникам прекрасной школы Щукинского училища, это дает, конечно, большую фору. Ведь даже среди членов семьи бывает притирка. А у нас с Максимом этого периода просто не было.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

— В конце октября на канале «ТВ Центр» — премьера нового сезона сериала «Смерть в объективе»…

— Да, в нем я играю бывшую жену бизнесмена, чье убийство расследуется. Очень необычный для меня персонаж. Теперь жду, как воспримут любители детективных сериалов Марию Куликову в образе злодейки (смеется). Ведь обычно мне предлагают роли женщин, приятных во всех отношениях.

А началось все с сериала «Пропавшая» Вадима Перельмана. Его премьера прошла недавно на платформе «КиноПоиск». Удивительно, но потом мне стали предлагать подобные роли. Они теперь будто притягиваются ко мне, что очень хорошо, потому что это — новый и интересный опыт. А я как актриса, разумеется, хочу развиваться.

— Да, зрители привыкли к вашим героиням — честным, добрым очаровательным блондинкам… Кстати, правда, что вы от природы брюнетка? Не верится!

— Правда абсолютная. По-моему, в одной из первых моих работ, в сериале «Две судьбы», у моей героини мой натуральный цвет волос. Я и не собиралась его менять, это получилось как-то… спонтанно. Театр сатиры, в котором я тогда служила, гастролировал по Сибири. Мы много играли по разным городам — Новосибирск, Прокопьевск, Новокузнецк…

Не помню уже, в каком городе это случилось: я решила поэкспериментировать с волосами. Пошла в парикмахерскую и покрасила их в светлый оттенок. Режиссерам, продюсерам я такой понравилась. И потихонечку я становилась все светлее, светлее. Сейчас уже не представляю себя в другом цвете. И мне все говорят: «Неужели ты брюнетка?! У тебя черты лица блондинки». Вот так я, наверное, исправила ошибку природы (смеется).

— Говорят, превращение из брюнетки в блондинку чревато тем, что и характер может измениться в сторону более легкомысленного.

— Мне кажется, каких-то изменений во мне не случилось. Я очень ответственный человек, не легкомысленная ни разу. Честно.

— Вам чуть за сорок. По нынешним временам — молодые еще годы…

— Хорошо, если так. Но вот сегодня на озвучании мы с девочками обсуждали, что с возрастом все равно происходят какие-то изменения — в фигуре, во внешности... Раньше можно было есть что угодно и сколько угодно, не спать ночами — и потом ехать на работу полной сил. Но пришло время себя ограничивать.

Да, я немного по-другому стала выглядеть, я вижу это в кадре. Значит, попробую схуднуть. Очень хочется к новому проекту привести себя в форму, ведь у моего персонажа сложная судьба, а я сейчас слишком благополучно выгляжу.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

— Быть в форме вам важно только для работы?

— Нет, конечно. Но хорошо, что моя профессия требует относиться к таким вещам серьезно. Без этого, возможно, я бы подрасслабилась: меня любят, никто мне ни взглядом, ни полунамеком не дает понять, мол, что-то ты, милая, теряешь форму… А у меня в жизни такие моменты были, когда мне в грубой форме человек мог такое сказать. Теперь это в прошлом. Но мне на самом деле надо быть к себе построже.

ДОСЬЕ

Мария Куликова родилась в 1977 году в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. С 1998 по 2011 год работала в Московском академическом театре сатиры, где была занята в восьми спектаклях. В фильмографии актрисы 90 работ в различных проектах, наиболее успешным из которых стал сериал «Склифосовский».