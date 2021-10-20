Бог мне быстро дал по башке: Павел Майков — о застое в творчестве после «Бригады» и спасении в музыке

Кадр из сериала «Контакт»: Павел Майков (справа) в роли Глеба и Юрий Кузнецов в роли его отца / Фото: Телеканал ТНТ

Звезде легендарного сериала «Бригада» Павлу Майкову исполнилось 46 лет, и он вновь появился на экранах с премьерой — сериалом «Контакт». В этот раз он сыграл не бандита, а горе-полицейского Глеба Барашова, у которого вечно проблемы на службе и совсем не ладятся отношения с дочкой-подростком. Павел рассказал «Вечерке» о конфликте отцов и детей, будущем нашего кино и любви к музыке.

— Павел, почему, как вы думаете, сейчас такое широкое распространение и популярность получили сериалы?

— Такое чувство, что обычные, для кинотеатров, фильмы сейчас снимает только Голливуд. Мировые реалии таковы, что кино из искусства превратилось в бизнес. Того советского кино, на котором мы выросли и к которому привыкли, уже никогда не будет. Почему? Потому, что в кинотеатры ходят в основном подростки. И кино делается для них. Но вкус у подростков, как правило, еще не развит, им приятно смотреть на какие-то очень простые вещи, на экшен. Вот экшен и снимают.

Пандемия, кстати, эту тенденцию усугубила. Люди стали больше времени проводить дома и смотреть фильмы в интернете, благо появились соответствующие платформы. Глубина, психологизм, попытка осмысления жизни ушли в сериалы. К тому же на сериалах можно больше заработать — они окупаются за счет платной подписки на платформы и рекламы.

— Неужели «умного» кино не останется?

— Останется, но в очень усеченном виде. Я думаю, это будет элитарное искусство — фильмы для фестивалей. А в кинотеатрах будут показывать блокбастеры — все эти форсажи, фигажи, полетели-взорвались. Там, кстати, тоже будут показывать сериалы — бесконечные продолжения давно снятых оригинальных фильмов. Я не удивлюсь, если появится какой-нибудь 28-й по счету «Терминатор». Потому что люди хотят есть попкорн и смотреть на подвиги привычных героев. А зачем придумывать новых героев, если можно эксплуатировать старых? Никаких серьезных фильмов в кинотеатрах больше, думаю, не будет.

Потому что если ты сегодня посмотришь что-то умное, то завтра будешь сидеть дома и думать. А для бизнеса выгодно, чтобы ты не думал, а тратил деньги, то есть приходил в кинотеатр еще раз, на очередную порцию зрелищ. Умное кино уйдет в интернет и сериалы.

— Сериал «Контакт» — о конфликте отцов и детей. И что — там есть ответ, как его разрешить?

— Этот конфликт в принципе неразрешим. Молодость никогда не поймет старость, а старость — молодость. Но это не значит, что на эту тему не нужно размышлять?

— Но может вы сами, снявшись в главное роли, какие-то выводы для себя сделали?

— Вот еще. Я, снимаясь, не выводы делаю, а деньги зарабатываю! А к каким-то умозаключениям пусть приходят зрители — это их работа. Театр и музыка останутся.

Павел Майков / Фото: Instagram.com/pavel.maykov

— Все как-то не очень оптимистично. А театр-то имеет перспективы?

— С театром ничего никогда не случится, это вообще другая история. Это живое общение актера и зрителя, обмен энергией — как живая музыка. Вспомните: в свое время появилось много способов записи музыки, и они становились все совершеннее, но живые концерты ведь никуда не исчезли! Вот и театр никуда не денется. Люди хотят лично видеть любимых артистов, смотреть, как они меняются, — все это интересно видеть вживую, а не по телевизору.

— Кстати, о живом звуке. Вы в свое время стали основателем групп «БуттерБродский» и «7 процентов».

— С 2016 года я участвую в другом творческом проекте — «Магрит». Мы играем арт-панк и, я бы сказал, интеллектуальный рок. Мы, кстати, записали новый альбом и будем его сводить. Он будет называться Quo vadis. Это фраза, сказанная, по преданию, апостолом Петром Иисусу Христу.

«Куда ты идешь, Господи?» Ну или, если хотите, «Камо грядеши». Но выйдет еще нескоро. А вот наш старый альбом — «Рукопись, найденная в бутылке», мы решили выпустить на виниловой пластинке. В цифре он давно уже вышел. Вообще, музыка для меня — это отдушина. С ее помощью я передаю свои ощущения от мира. А актерство — это скорее профессия, работа.

— Не могу не спросить о «Бригаде», которая сделала вас знаменитым. Гордитесь, что снялись в фильме?

— После «Бригады» прошло 20 лет, и если до сих пор мы этот фильм вспоминаем, значит, круче ничего в стране не произошло. И это, наверное, не очень-то хорошо. К тому же после этого фильма у меня, например, случился творческий застой.

Мне было 26, меня уже на улицах узнавали. Но бог мне быстро по башке дал: лишил работы. Все на улице узнавали, но год я сидел без дела.

— Чем вы еще сегодня заняты?

— Если сейчас я снимаюсь, то не занимаюсь музыкой, если не снимаюсь и не занимаюсь музыкой, значит, у меня спектакль. Мне сложно сидеть и ничего не делать. Иначе разными глупостями увлекаюсь. Меня, как ребенка, надо постоянно чем-то занимать, чтобы не появлялись разные дурацкие мысли.

— Вы родом из Мытищ, но давно живете в Москве.

— Да, это правда. Причем пожить я успел, мне кажется, везде. Трудно найти в Москве место, где я бы ни снимал квартиры: и на «Савеловской», и на улице Правды, и на «Полежаевской», и на Тверской… Да проще сказать, где я не жил!

— А где вам больше всего нравится в столице?

— Думаю, Москва — это все, что до Садового кольца, остальное — это районы, которые запросто могут быть абсолютно любым городом России. А ту самую Москву, в которую я когда-то влюбился и в которой хотел жить, можно увидеть в районе Бульварного кольца. Чтобы поймать это ощущение старой Москвы, мне нужно прийти погулять на Патриаршие пруды или на Хитровку. А вообще, я хотел бы уехать жить за город. В Москве, на мой взгляд, стало слишком много понтов.

Фото: Телеканал ТНТ

ДОСЬЕ

Павел Майков — российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, с 2008 года — певец и музыкант. Играл в театрах «Сфера», имени Моссовета, сериалах «Бригада», «Синдром дракона», «Измены». В качестве режиссера поставил несколько спектаклей, вел программу «Главная дорога», а также передачи «Паноптикум» и «Найди меня».

Сестра — известная певица

Певица Анастасия Стоцкая — сводная сестра Павла Майкова. У них разные отцы. Кстати, огромное влияние на будущего актера оказал отчим — Александр Стоцкий. Он не был творческой личностью, работал врачом-реаниматологом в Институте кардиологии, но при этом серьезно увлекался музыкой.

Эту любовь он сумел привить своему пасынку и дочери. Именно благодаря отчиму Павел стал учиться в музыкальной школе.

Самоуверенность подвела

После школы Павел решил поступать в Щукинское училище. Но при этом он совершенно не готовился к вступительным экзаменам. Самоуверенный парень решил, что и без этого справится.

Прочитав басню перед приемной комиссией, он услышал, что в актеры не годится. Позже Павел понял, что виноват в этой неудаче он был сам «Был дурак: ничего для этого не делал, был зажатый, закрытый», — признался Павел.

Из-за мечты чуть не лишился диплома

Павел признается, учеба в школе его мало привлекала. Он часто хулиганил. Но мальчик уже тогда имел творческие наклонности, организовывал капустники, а потому учителя прощали ему многое.

Хотя однажды чуть было не дошло до исключения из школы. Парень пропустил почти полгода занятий. Маму вызвали в школу, и Павел понял — еще чуть-чуть, и его выгонят, а значит, он останется без диплома. Такое нельзя было допустить, потому что он хотел поступать в театральный вуз. Тогда Павел с помощью своего красноречия и обаяния все же сумел убедить директора дать ему еще один шанс.

Потомственный дворянин

Семья актера принадлежит к древнему дворянскому роду, который берет начало от Андрея Майка, дьяка великих князей Василия Васильевича и Иоанна Васильевича.

В генеалогическом древе Павла можно найти православного святого Нила Сорского, поэтов Василия и Аполлона Майковых, художника Николая Майкова и многих других.