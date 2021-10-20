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Профилактика спасет жизни водителей и пешеходов

Андрей Объедков

Общество
Профилактика спасет жизни водителей и пешеходов
Старший инспектор по пропаганде ГИБДД Центрального округа Елена Муравская проводит беседу с курьерами Елизаветой Праздник (слева) и Анастасией Чуриной / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального административного округа Москвы провели профилактическую беседу с курьерами одной из крупных компаний по доставке еды.

Полицейские отмечают, что в последнее время в городе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием курьеров. Большинство аварий произошло по вине доставщиков.

— Совсем недавно на улице 1905 года на большом перекрестке курьер на самокате тронулся на запрещающий сигнал светофора и угодил в машину, — рассказывает старший инспектор по пропаганде майор полиции Елена Муравская. — Чтобы таких случаев не происходило, мы приходим в курьерские службы и проводим беседы с доставщиками еды, напоминаем им о Правилах дорожного движения.

В офисе собралось более десятка курьеров. Перед ними выступает инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Роман Кулаев.

— Я хотел бы напомнить, что велосипедист и водитель самоката являются полноправными членами дорожного движения и должны передвигаться по правилам, — объясняет полицейский. — Но не все велосипедисты правильно переходят дорогу. Нельзя проезжать по «зебре». Нужно идти пешком и везти велосипед рядом. Советую вам перечитать Правила дорожного движения для вашей же безопасности.

— А велосипедист должен ездить в шлеме? — интересуется курьер Георгий Кротов.

— Шлем обязаны надевать только водители мопедов и мотоциклов. Но я советую надевать его и велосипедистам. Ради безопасности, — отвечает полицейский.

Курьеры внимательно слушают инспектора, который напоминает им основные Правила дорожного движения, задают вопросы. По окончании беседы курьеры расписываются в специальном листе о прохождении инструктажа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Митрофанов, командир 2-го батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЦАО, подполковник полиции:

— Мы уделяем внимание профилактической работе. В 2021 году в Центральном административном округе совершено 48 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, что на 28 случаев больше, чем в 2020 году. Совершено 57 ДТП с участием мототранспорта, что на 19 больше, чем в прошлом году.

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