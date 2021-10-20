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Шипение сжатого воздуха и стук молотка по колесам: как работают осмотрщики вагонов

Андрей Объедков

Общество
Шипение сжатого воздуха и стук молотка по колесам: как работают осмотрщики вагонов
Специальный корреспондент «ВМ» Андрей Объедков поработал осмотрщиком вагонов в депо «Бирюлево». Он простукивает молотком буксовые узлы вагона только что прибывшего грузового поезда. После этого с помощью фонарика он осматривает труднодоступные места колесных пар / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Ежедневно на железной дороге осмотрщики вагонов проверяют сотни вагонов проходящих поездов, чтобы выявить неполадки. Корреспондент «Вечерняя Москва» поработал в депо «Бирюлево» и узнал все тонкости этой нелегкой профессии.

Прибываю к назначенному времени в депо, расположенное недалеко от платформы Московского центрального диаметра «Перерва». Сотрудники узнают, какой у меня размер одежды и обуви, после чего выдают спецодежду.

— Она обязательно должна быть со светоотражающими элементами, ведь работают осмотрщики не только днем, но и по ночам, — отмечает начальник производственно-технического отдела эксплуатационного депо «Бирюлево» Денис Эрматов.

Ботинки, похожие на берцы, удобно сидят на ноге, одежда тоже оказалась впору. Через плечо вешаю сумку с инструментами. Внутри — слесарный молоток, гаечный и трубный рычажный ключи, рейка для измерения высоты автосцепки и другие важные в работе инструменты.

— Тут почти два десятка необходимых для осмотрщика инструментов, — рассказывает Денис.

Главный инженер депо Антон Рычкаль проводит инструктаж по технике безопасности: мы будем работать на опасном участке.

— Нужно осторожно переходить через пути. Сначала важно убедиться, что по ним не едет поезд. А при осмотре вагонов нужно обязательно контролировать, какой цвет горит на семафорах, — объясняет Антон.

В среднем за смену, то есть за 12 часов работы, прибывает 10 составов в среднем с 530 вагонами. И практически столько же отправляется.

Направляемся к только что прибывшему грузовому составу. Поезда нужно проверять как по прибытии, так и при отправлении: во время разгрузки может что-то сломаться. При этом у рабочих есть норматив: по прибытии на осмотр одного вагона дается чуть более трех минут, а при отправлении — чуть более пяти минут.

— Прежде, чем проверять состав, нужно спустить сжатый воздух из тормозного цилиндра, — говорит Денис.

Дергаю за специальный кабель. Сразу же раздается шипение, знакомое с детства. Раньше я жил около крупной узловой станции и часто бегал в депо, где мой отец работал машинистом. Там я наблюдал за железнодорожниками.

— Один из основных инструментов осмотрщика — молоток с длинной ручкой, — продолжает рассказ Денис, возвращая меня из раздумий в реальность. — Им мы простукиваем буксовые узлы (места соединения оси и колеса. — «ВМ»). Если звук звонкий, значит, все нормально, а если глухой — чтото не в порядке.

Беру в руки молоток. Ударяю им по первому узлу. В ответ — звонкий звук. Стучу по второму, третьему — все в порядке. Теперь нужно осмотреть колесные пары. Даже днем в руках держу фонарик. Он нужен для того, чтобы подсвечивать труднодоступные места: именно там могут быть трещины. При выявлении обязательно нужно докладывать дежурному. Тогда вагон будут отцеплять, чтобы по дороге не случилась авария.

— Только за этот год наши осмотрщики выявили около ста трещин на колесных парах вагонов, — рассказывает Денис. — За своевременное обнаружение неполадки каждый из сотрудников получил премии.

Наклоняюсь и, тщательно освещая детали фонариком, осматриваю каждую колесную пару состава. Трещин нет. Теперь нужно измерить ширину гребней колес (специальный выступ у обода. — «ВМ»).

— Гребни нужны, чтобы состав не сходил с рельсов, — поясняет Денис. — При движении они могут стираться. Поэтому осмотрщик проверяет ширину гребней.

Достаю из сумки специальный шаблон для измерения — устройство, напоминающее линейку. Прикладываю к каждому гребню. И тут нарушений не выявлено.

Мы с Денисом осмотрели все 53 вагона поезда. В общей сложности на все про все ушло больше трех часов.

С первого раза вникнуть в эту работу почти невозможно. Люди учатся на эту специальность несколько месяцев. Но теперь я хотя бы имею представление об этой профессии.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Осмотрщик вагонов должен знать устройство вагонов и грузовых контейнеров, нормы износа и допусков деталей и узлов, принцип работы измерительных приборов, инструментов и приспособлений, применяемых при осмотре и ремонте вагонов, и правила пользования ими. Осмотрщик обязан помнить сроки плановых видов ремонта, правила технического осмотра, перевозки и хранения грузов, правила и технологию безотцепочного ремонта вагонов. Кроме того, осмотрщики изучают передовые методы производства слесарных, столярных и кровельных работ. Еще рабочие должны знать способы предупреждения и устранения разных видов неисправностей.

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