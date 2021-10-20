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Человек, который жаждет трудиться над развитием отечественного кино

Александр Кудрявцев

Общество
Человек, который жаждет трудиться над развитием отечественного кино
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

21 октября свой 76-й день рождения отмечает народный артист РСФСР, Герой Труда России Никита Михалков.

С самого начала карьеры кинорежиссер снимал картины, которые не могли оставить зрителей равнодушными. Никита Михалков создал порядка 30 фильмов и сериалов. Герои его произведений всегда отражали суть своего времени. Несомненно, талант он унаследовал от отца — знаменитого писателя Сергея Михалкова.

Свою первую роль в кино Никита Михалков сыграл в 14 лет в фильме Константина Воинова «Солнце светит всем», который вышел на экраны в 1959 году. Тогда начался путь Михалкова-младшего как актера. Широкую известность он получил после картины Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Там он сыграл главную роль.

В 1971 году будущий режиссер окончил ВГИК. Свой первый полнометражный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» он снял в 1974 году. Следующие 10 лет стали для него самыми плодотворными. Почти каждый год выходил фильм, где Никита Михалков выступал либо в роли режиссера, либо блистал как актер.

— В съемочную группу к Никите Михалкову всегда выстраивалась огромная очередь. В 1970-е годы он любил работать с одними и теми же людьми. И речь не только об артистах. Это же касается шоферов, осветителей, звуковиков и костюмеров. Многие работали с ним над пятью или даже шестью картинами.

От этого на площадке всегда была особая атмосфера. Все были дружной семьей, — вспоминает актер и кинорежиссер Александр Адабашьян.

В конце 1980-х годов Никита Михалков основал собственную кинокомпанию. А в 1991 году его фильм «Урга — территория любви» был номинирован на премию «Оскар».

В 1994 году на экраны вышла картина «Утомленные солнцем». Кинолента получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Она была признана лучшим фильмом на иностранном языке.

Продолжая снимать кино, Никита Михалков в 1998 году возглавил Союз кинематографистов России. А в 2017 году он занял пост художественного руководителя бывшего Театра-студии киноактера. Сейчас это учреждение носит новое имя — Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

— Помимо того что у него есть грандиозный талант, он еще и человек с удивительной работоспособностью. Я думаю, он унаследовал это от своей мамы Натальи Кончаловской. Он просто не может сидеть без дела. Он всегда жаждет трудиться. Хочу ему пожелать долгих счастливых творческих лет! — сказал народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и актер Сергей Никоненко.

ДОСЬЕ

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. Сыграл более 50 ролей в кино. Удостоен званий «Народный артист РСФСР», «Герой Труда Российской Федерации». Трижды награжден Государственной премией России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Президент Московского кинофестиваля.

Редакция «Вечерней Москвы» присоединяется к поздравлениям и желает мэтру творческих успехов

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