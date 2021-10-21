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Что готовят нивхи

Ольга Орищина

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Что готовят нивхи
Фото: public domain

В вузах идет осенний сезон этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России». А вы можете проверить эрудицию с помощью приложения проекта (ссылку на него вы найдете на сайте этномосква.рф) и нашей рубрики. Сегодня в этом нам помогает этнолог Елена Хабенская.

Какой фрукт в некоторых европейских странах называют «армянским яблоком»? Вы догадаетесь, если вспомните название национального праздника, который широко отмечают летом в Москве выходцы из Армении.

В Армении произрастает множество прекрасных фруктов. Но это не гранат, не инжир и не хурма. Праздник, который отмечают в Москве, называется «Абрикос». Одноименный фрукт и является символом Армении. Согласно легенде, первую абрикосовую косточку старец Ной нашел на склоне горы Арарат. И кстати, на латынь абрикос переводится как «армянский фрукт» (лат. рrunus armeniaca).

Кулинарные пристрастия разных народов сильно различаются. Как вы думаете, с чем нивхи — малочисленный народ, обитающий на Сахалине и в Приамурье, — смешивают ягоды, чтобы приготовить любимое лакомство?

В традиционной культуре пища тесно связана с особенностями климата и образа жизни. Поэтому сочетания некоторых продуктов, которые представители малочисленных народов традиционно употребляют в пищу, могут удивить горожан, привыкших питаться по-европейски. Нивхи смешивают ягоды с миксом из молотой сушеной рыбы и нерпичьего жира. Как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет».

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