Согреться мороженым

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В вузах идет осенний сезон этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России». А вы можете проверить эрудицию с помощью приложения проекта (ссылку на него вы найдете на сайте этномосква.рф) и нашей рубрики. Сегодня в этом нам помогает этнолог Елена Хабенская.

Из чего готовят свое традиционное мороженое эскимосы, в честь которых названо знаменитое мороженое на палочке в шоколадной глазури?

Настоящее «эскимосское мороженое», или «акутак», совершенно не похоже на привычное для нас эскимо. Это блюдо представляет собой взбитый жир с ягодами, рыбой и сахаром. Иногда в него добавляют еще и мясо оленя. Ведь в холодном климате животные жиры — обязательный элемент питания, необходимый для обогрева организма.

Писатель Николай Гоголь происходил из старинного малороссийского рода. Какая территория называлась раньше Малороссией?

Термин «Малая Русь», «Малороссия» восходит к византийскому названию западно-русских земель. С XVII века становится официальным названием территории Запорожского казачьего войска, а позже — Малороссийской губернии, объединившей Черниговскую и Полтавскую. В XIX веке термин постепенно заменяется названием Украина, обозначавшим западные «окраинные земли» Российской империи.

На украинское происхождение великого писателя указывают нам и многие элементы повествования, а также названия его ранних произведений («Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие).