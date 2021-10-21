Согреться мороженым
Сюжет:Народы Москвы
В вузах идет осенний сезон этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России». А вы можете проверить эрудицию с помощью приложения проекта (ссылку на него вы найдете на сайте этномосква.рф) и нашей рубрики. Сегодня в этом нам помогает этнолог Елена Хабенская.
Из чего готовят свое традиционное мороженое эскимосы, в честь которых названо знаменитое мороженое на палочке в шоколадной глазури?
Настоящее «эскимосское мороженое», или «акутак», совершенно не похоже на привычное для нас эскимо. Это блюдо представляет собой взбитый жир с ягодами, рыбой и сахаром. Иногда в него добавляют еще и мясо оленя. Ведь в холодном климате животные жиры — обязательный элемент питания, необходимый для обогрева организма.
Писатель Николай Гоголь происходил из старинного малороссийского рода. Какая территория называлась раньше Малороссией?
Термин «Малая Русь», «Малороссия» восходит к византийскому названию западно-русских земель. С XVII века становится официальным названием территории Запорожского казачьего войска, а позже — Малороссийской губернии, объединившей Черниговскую и Полтавскую. В XIX веке термин постепенно заменяется названием Украина, обозначавшим западные «окраинные земли» Российской империи.
На украинское происхождение великого писателя указывают нам и многие элементы повествования, а также названия его ранних произведений («Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие).