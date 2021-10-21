Угадай название

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Ольга Орищина

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Народы Москвы
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benois-large.jpg / Фото: Александр Николаевич Бенуа

В вузах идет осенний сезон этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России». А вы можете проверить эрудицию с помощью приложения проекта (ссылку на него вы найдете на сайте этномосква.рф) и нашей рубрики. Сегодня в этом нам помогает этнолог, доктор исторических наук, член совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

Как в XVII веке называли Немецкую слободу москвичи?

Первые упоминания о немцах на Руси относятся к IX веку. В XV–XVI веках число немецких мигрантов росло, в российских городах стали складываться «немецкие слободы» — кварталы компактного проживания представителей этой этнической группы. Самая большая из них сформировалась в Москве в районе Замоскворечья — между Полянкой и Якиманкой. Эта так называемая Старонемецкая слобода сгорела во времена правления Ивана Грозного. В XVII веке в Басманном районе, на правом берегу реки Яузы, сложилась Новая немецкая слобода, которую в народе прозвали «Кукуй» — по названию протекавшего поблизости ручья.

С одного из языков народов России эта профессия буквально переводится как «книгодержатель». О чем идет речь?

Правильный ответ — «бухгалтер», а не «библиотекарь» или «библиограф», как некоторые из вас могли предположить. Это слово из немецкого языка, а немцы — один из народов России. Многие из переселявшихся в Российское государство немцев были купцами, специалистами в военном деле, оружейниками, инженерами, врачами и фармацевтами. В XVIII–XIX веках стали массово переселяться немецкие крестьяне, они занимали свободные земли в Поволжье. Большинство современных российских немцев — их потомки.

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