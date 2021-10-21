Где водятся этнографы

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» / 1965 год

В вузах идет осенний сезон этноолимпиады «Москва — столица многонациональной России». А вы можете проверить эрудицию с помощью приложения проекта (ссылку на него вы найдете на сайте этномосква.рф) и нашей рубрики. Сегодня в этом нам помогает этнолог, доктор исторических наук, член совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

Фамилию этого известного советского этнолога, пусть и в немного видоизмененном виде, знали практически все дети, правда, не как ученого, как пугающего персонажа из детской литературы.

По мнению литературоведов, имя злого разбойника Бармалея Корней Чуковский придумал как производное от фамилии Бромлей. Юлиан Владимирович Бромлей почти четверть века возглавлял Институт этнографии АН СССР. Правда, есть еще одна версия, согласно которой Чуковский назвал своего персонажа по Бармалеевой улице в Ленинграде.

Герой известной кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967 год) согласно сюжету во время летних студенческих каникул путешествует по Кавказу. Какой научной работой занимается Шурик?

Обаятельный Шурик в исполнении Александра Демьяненко собирает на Кавказе не насекомых, не минералы и не гербарий. Он изучает в этой научно-этнографической экспедиции местный фольклор, особое внимание уделяя преданиям, обычаям, сказкам и легендам. Если помните, подвели его тосты «в трех экземплярах», которые наш пытливый этнограф непременно хотел записать. Таким образом, Шурика можно назвать одним из редких образов этнографа или антрополога в отечественном кино.