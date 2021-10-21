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Лена Катина: Мы снова вместе

Мария Маслова

Алена Прокина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Лена Катина: Мы снова вместе
Фото: Лиза Боровинская

На телеканале «Россия» состоялась премьера шоу «Дуэты», в котором в качестве участницы выступила Лена Катина — экс-солистка группы «Тату», а сегодня сольная артистка. «Вечерка» узнала, зачем «Тату» возвращается.

— Лена, ваш творческий путь ярко стартовал с дуэта. А позже вы занялись сольной карьерой. Проект «Дуэты» вызывает ностальгию по такой форме исполнения музыкального материала?

— Со времен «Тату» у меня уже было много дуэтов, я пела с разными исполнителями. Я люблю творческие коллаборации с музыкантами, потому я всегда за дуэтные истории. Это возможность привнести что-то новое в свой стиль. На данный момент мне было бы интересно сотрудничество с Eminem, Depeche Mode, Jared Leto. Возможно, скоро будут дуэты с кем-нибудь из российских исполнителей.

— История с «Тату» закончилась много лет назад. Почему ее снова именно в этом году так активно начали вспоминать и муссировать в СМИ?

— Думаю, историю с «Тату» будут муссировать еще очень много лет, потому что это знаковый проект. Я считаю, что «Тату» — самая влиятельная из всех групп российского шоу-бизнеса. Во-первых, никому пока что не удалось повторить историю международного успеха, которая была у нас.

Во-вторых, существуют определенные знаковые даты, например, 20-летие группы, и каждый раз они поднимают в тренды сообщения о группе. Сейчас обсуждают новости про официальное трибьют-шоу «Тату», которое состоится весной 2022 года, а также информацию о сериале про группу. В-третьих, у группы есть огромная армия фанатов по всему миру, очень мощная и сплоченная, которые всегда любят и ждут «Тату». Мне кажется, «Тату» всегда будут на слуху, потому что это прекрасный музыкальный материал. Это феномен российской эстрады, единственная группа, которая до сих пор известна за границей.

— Мы не можем пройти мимо недавнего скандала с Сергеем Галояном. У вас есть позиция по поводу исполнения старых хитов?

— Что касается Сережи Галояна, то это какая-то эмоциональная ответная реакция, когда человек хочет сделать назло, даже не задумываясь о последствиях своих слов. Своим поступком он только настроил фанатов группы против себя.

Я не вижу смысла впадать в истерику по этому поводу, никто не может запретить нам с Юлей исполнять песни «Тату», потому что мы и есть «Тату». Да, мы не писали песни, не были авторами, но мы исполнители, мы дали свои голоса этому творчеству, свою энергию, объездили весь мир. Авторы всегда получали свои отчисления, и юридически никто не может запретить исполнять песни, если это исполнение осуществляется только на концертах.

Лена Катина: Мы снова вместеФото: Лиза Боровинская

— Почему реанимация «Тату» — это утопия? И почему в обществе такой запрос на ностальгию по прошлому?

— «Тату» исполнила свою миссию, мы достигли цели. «Тату» — это проект идейный, и мы все, и команда, и авторы, принесли эту идею в массы, потом все совершенно логично закончилось. «Тату» — это проект про любовь и надежду на любовь, это выражение свободы, выражение протеста против условностей мира. Сейчас у нас есть дети, разводы, фантомы — да, все мы меняемся в течение жизни. И я, и Юля двинулись дальше. Ностальгические состояния — это норма для любого человека, это анализ прошлого, принятие своих шагов по жизни. Я с большим удовольствием люблю послушать что-нибудь из старенького, ведь это всегда «ожившие» образы прошлого, воспоминаний, ситуаций.

— Вас можно назвать очень неравнодушным человеком, которому важна судьба страны и общества. Смогли бы вы попробовать себя в политике, как Юля Волкова?

— Я не интересуюсь политикой настолько, чтобы посвятить себя ей. Я влюблена в музыку и отдаюсь ей полностью. Любое занятие требует полного сосредоточения на нем, иначе ничего не получится. А у меня музыка отнимает все время, внимание и силы, это мой выбор, и я им довольна!

— Судя по недавним интервью, у вас очень тесная и близкая связь с мамой. Она влияет на ваше творчество? За что вы точно можете сказать ей «спасибо»?

— Да, у нас очень близкие отношения с мамой, но я не могу сказать, что она влияет на творчество. Она не вмешивается. Когда появляется что-то новое, я даю ей послушать, интересуюсь ее мнением, но не более. А «спасибо» маме я хочу сказать за свою жизнь, за все. Я такая, потому что меня так воспитывали, вырастили, и, по-моему, вполне не плохо.

— Лена Катина сегодня является частью российского шоу-бизнеса или предпочитает оставаться в стороне? Есть ли в этой нише настоящие друзья?

—У меня немного близких друзей в сфере шоу-бизнеса, но они есть. И неправда, что артисты не умеют дружить и каждый сам за себя. Есть артисты, которые умеют дружить и сами прекрасные люди. Есть люди, которым можно позвонить и в два часа ночи. Я просто не фанат тусовок, мне просто жалко тратить время, я и так постоянно работаю в клубах, так что веселья мне хватает.

— Как вы относитесь к модным веяниям на эстраде: появление тиктокеров на сцене. Дилетанты вас раздражают?

— Сейчас такое время. Их слушают — значит, они интересны. Как можно критиковать людей, которым интересно творчество и самовыражение. Думаю, мы скоро увидим, кто останется в долгосрочной перспективе. Про «Тату» тоже говорили, что это группа-однодневка. Только время может быть судьей. Меня не раздражают дилетанты, если мне что-то не нравится, то я просто прохожу мимо.

Но меня радует, что создание музыки и видеороликов стало таким масштабным увлечением. А что дальше — посмотрим. Я своему ребенку, помимо того, что он смотрит в «Тик-Ток» или «Инстаграм», ставлю свои любимые группы, которые он тоже любит. Это Savage Garden, M. Jackson. Главное, чтобы у детей в голове были разные интересы, надо идти и в ногу со временем, но и слушать классику.

Лена Катина: Мы снова вместеФото: Артем Климаков

— Что бы сказала сегодняшняя Лена Катина себе в 16 лет?

— Я бы сказала: «Расслабься, Лена, все у тебя будет хорошо, все будет отлично!»

ДОСЬЕ

Елена Катина родилась в Москве 4 октября 1984 года. В 1999 году попала в группу «Тату», где пела вместе с Юлией Волковой. После ошеломительного успеха во всем мире группа распалась в 2009 году. В это время Катина создала свой сольный проект Lena и переехала жить в Лос-Анджелес. С 2015 года артистка снова работает в России.

6-летний сын Александр знает, что мама суперзвезда

— Меня часто не бывает дома из-за гастролей, он очень скучает. Сейчас часто звучит от него фраза: «Мама нет, я тебя не пущу на гастроли, не отпущу на съемки!» Пока становиться музыкантом он не хочет, и я этому рада. Но у ребенка есть свобода выбора, мое дело — показать ему всевозможные варианты развития. Моя мама мне не мешала, хотя была против, чтобы я шла по музыкальной лесенке. Но решать ему, и я как мама буду его поддерживать в любом его выборе, — поделилась Лена.

Была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем

— Двум творческим людям вместе тяжело, особенно, если один успешнее другого, — рассказывает певица. — Начинается внутренняя конкуренция, творческая ревность. Безусловно, какие-то тандемы могут быть рабочими: есть много пар, где две творческие единицы вместе существуют. У нас не получилось. При этом у нас прекрасные дружеские отношения.

Соцсети только для работы

— Я не тот человек, который ежедневно будет выкладывать завтрак, обед и ужин, дорогу в садик и постить каждые 15 секунд сторис, — говорит Лена. — Я люблю, когда все по делу, должно оставаться личное пространство, невозможно жить на показ — это ограничивает. Когда я выхожу на мероприятие — или это мой концерт, встреча с поклонниками, все, что касается творчества, я делюсь этим в соцсетях. Но постить ради того, чтобы запостить, — это не я, не хочу притворяться кем-то.

Не мечтаю о замужестве

— Я уже там была, — признается Лена Катина. — Мне гораздо важнее чувствовать себя хорошо и светиться от счастья. Когда с человеком хорошо и комфортно, то штамп в паспорте — это не самоцель. А штамп, увы, не гарантия и не залог будущего счастья. Если наши отношения станут совсем серьезными, то, может, и придет такой момент, но я не тороплюсь, я просто наслаждаюсь общением.

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